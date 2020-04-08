Abiroid Elder Ray Index MT5

Características

  • Visualización de la fuerza alcista y bajista: Histogramas o Líneas o Bandas
  • Modo combinado Bull/Bear Power (BBP): Para ver el balance neto de potencia
  • Personalización de colores: para reconocer patrones al instante
  • Suavizado (opcional): reduce el ruido para obtener señales más limpias
  • Opciones de filtro adicionales:
    • Visualización de divergencia de precios para detectar posibles retrocesos
    • Suavizado de regresión lineal para confirmar la tendencia
    • Integración de DMI coloreado para validar la fuerza de la tendencia
  • Alertas personalizables: Reciba notificaciones cuando se crucen el Bull and Bear Power


¿Qué es la fuerza alcista y bajista?

El concepto: Visión de rayos X para los mercados

Imagine los mercados como un tira y afloja entre dos fuerzas: compradores (toros) y vendedores (osos). El precio máximo diario muestra el máximo poder alcanzado por los compradores, y el mínimo diario muestra el máximo poder alcanzado por los vendedores. Pero, ¿cómo sabemos si estos precios son realmente fuertes? El Dr. Elder lo resolvió comparando los máximos y los mínimos con una media móvil exponencial (EMA) de 13 periodos, que representa el consenso del mercado sobre el valor razonable. La fórmula es sencilla:

Fuerza alcista = Máximo diario - EMA de 13 periodos

Fuerza bajista = mínimo diario - EMA de 13 periodos


Indicadores adicionales (línea azul):

1. Línea ADX DMI coloreada

Propósito: Muestra la dirección del impulso del mercado (fuerza de la tendencia alcista vs bajista)

Qué muestra: Una línea azul que va positiva cuando los toros están empujando hacia arriba, negativa cuando los osos están empujando hacia abajo. La línea en sí misma indica la dirección del impulso sin requerir las líneas principales de fuerza alcista/bajista.

2. Divergencia/Convergencia de precios

Objetivo: Muestra cuánto se ha alejado el precio actual de su "valor justo".

Qué muestra: Valores positivos = precio por encima del valor justo (sobrecompra), Valores negativos = precio por debajo del valor justo (sobreventa). Más reactivo y sensible a los cambios de precios.

3. Divergencia de precios por mínimos cuadrados

Propósito: Igual que el #2 pero suavizado usando una línea de tendencia para filtrar el ruido.

Qué muestra: El mismo concepto que el nº 2, pero la regresión lineal elimina el ruido a corto plazo y muestra la tendencia subyacente con mayor claridad. Menos reactivo pero más limpio.


Diferencias clave:

DMI: Muestra la dirección del impulso (en qué dirección se mueve el precio)

Precio Div: Raw "how far from fair value" - reactivo pero ruidoso

Mínimos cuadrados Div: Suavizado "a qué distancia del valor razonable" - más limpio, pero más lento para reaccionar


Los más utilizados de estos ajustes tienen preajustes predefinidos que puede utilizar.


Leer las señales:

Tres ideas clave

Señal 1: Power Crossover Cuando Bull Power cruza por encima de Bear Power (en concreto, Bull cruza por encima de -Bear), se trata de una señal de alineación. Compradores y vendedores están cambiando posiciones, creando oportunidades potenciales de negociación.

Señal 2: Cambios en la intensidad de la energía Observe si aumenta o disminuye la intensidad de los colores. Los colores más oscuros/fuertes significan que el poder está aumentando. Los colores más claros o débiles significan que el poder está disminuyendo. Esto indica si un movimiento se está acelerando o perdiendo fuerza.

Señal 3: Divergencia Extrema Cuando el Bull Power forma máximos más bajos mientras que el precio hace mínimos más bajos, o el Bear Power forma mínimos más altos mientras que el precio hace máximos más altos, las divergencias señalan posibles retrocesos.


Desglose del modo de visualización:

  • Histograma: Mejor para ver la fuerza individual de la barra; más fácil de detectar cambios en la intensidad.
  • Línea: Mejor para seguir tendencias suaves y cruces; menos desorden visual
  • Banda: Mejor para entender el contexto de volatilidad; las bandas superior/inferior muestran los extremos potenciales.


Por favor, lea la entrada del blog para una configuración detallada y más información.


