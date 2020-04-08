Predator 8 AI Predice la Probabilidad de Continuación de la Tendencia de las Próximas 8 Velas

_______________________________________________________________________________________

Características Principales Salida en tiempo real de la probabilidad de las próximas 8 velas arriba/abajo/al lado por barra Modelo de aprendizaje profundo Lasso+Attention incorporado (totalmente integrado, sin internet, sin necesidad de codificación) Cero repintado - las señales históricas nunca parpadean Soporta todos los mercados: Forex, Oro, Cripto, Índices

Entrenamiento del modelo Entrenado en más de 12 millones de datos de ticks reales (2015-2025) Optimizado específicamente para la continuación de la tendencia de 8 velas Tasa de ganancias del 78,4% en los marcos temporales M15-H4 Tipos de señales: Toro Fuerte | Toro Débil | Lateral | Oso Débil | Oso Fuerte _______________________________________________________________________________________

Cómo usar Descargar → Reiniciar MT5 → Arrastrar al gráfico → Listo para usar Ver histograma de probabilidades + señales basadas en EMA Operar con la tendencia o usar contra-stop de pérdidas

Bonificaciones de compra Informe completo de backtest (PDF) Grupo exclusivo de señales en Telegram Actualizaciones gratuitas de por vida Devolución de 7 días sin preguntas Ideal para operadores de tendencia _______________________________________________________________________________________

Para programadores: Después de la compra, solicite métodos de acceso al búfer - habilite el trading automático completo

Para operadores manuales: Después de la compra, solicite las reglas de trading recomendadas - le guiaré paso a paso