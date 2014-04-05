Predator 8 AI

Predator 8 AI AI sagt die Wahrscheinlichkeit der Trendfortsetzung der nächsten 8 Kerzen voraus

_______________________________________________________________________________________

Kernfunktionen Echtzeit-Ausgabe der Wahrscheinlichkeit der nächsten 8 Kerzen nach oben/unten/seitwärts pro Balken Eingebautes Lasso+Attention Deep-Learning-Modell (vollständig eingebettet, kein Internet, keine Kodierung erforderlich) Zero Repaint - historische Signale flackern nie Unterstützt alle Märkte: Forex, Gold, Krypto, Indizes

Modell-Training Trainiert auf über 12 Millionen realen Tick-Daten (2015-2025) Speziell optimiert für 8-Candle-Trendfortsetzung 78,4% Gewinnrate auf M15-H4-Zeitrahmen Signaltypen: Strong Bull | Weak Bull | Sideways | Weak Bear | Strong Bear _______________________________________________________________________________________

So verwenden Sie Download → MT5 neu starten → auf den Chart ziehen → einsatzbereit Wahrscheinlichkeitshistogramm + EMA-basierte Signale anzeigen Mit dem Trend handeln oder Counter-Stop Loss verwenden

Kaufboni Vollständiger Backtest-Bericht (PDF) Exklusive Telegram-Signalgruppe Lebenslange kostenlose Upgrades 7 Tage Rückerstattung ohne Fragen Ideal für Trend-Trader _______________________________________________________________________________________

Für Programmierer: Fordern Sie nach dem Kauf Puffer-Zugriffsmethoden an - ermöglichen Sie voll automatisierten Handel

Für manuelle Trader: Fordern Sie nach dem Kauf die empfohlenen Handelsregeln an - ich werde Sie Schritt für Schritt anleiten


