Predator 8 AI AI 预测未来 8 根 K 线趋势延续概率

_______________________________________________________________________________________

核心功能 每根 K 线实时输出未来 8 根上涨下跌震荡概率



内置 Lasso+Attention 深度学习模型 模型已固化无需联网无需编程 零重绘历史信号永不闪烁



支持外汇、黄金、加密货币、股指所有品种

AI 模型训练 使用 2015 至 2025 年超过 1200 万根真实 Tick 数据 专为 8 周期趋势延续优化

M15 至 H4 回测胜率 78.4%

信号类型 强多 弱多 震荡 弱空 强空

_______________________________________________________________________________________



使用方法 下载后重启 MT5 拖拽到图表即用 查看概率柱状图和基于概率EMA信号 顺势交易或反向止损

购买附赠 完整回测报告 PDF 专属 Telegram 信号群 终身免费升级

适合趋势交易者



_______________________________________________________________________________________



如果你是程序员，购买后可以向我索要指标的缓冲区调用方法，这样你也可以自动化交易



如果你是手动交易者，购买后可以向我索要建议交易规则，我会指导你