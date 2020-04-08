Predator 8 AI ИИ прогнозирует вероятность продолжения тренда на 8 свечей

_______________________________________________________________________________________

Основные функции Мгновенный расчет вероятности роста/падения/боковика на 8 свечей Встроенная модель Lasso+Attention (полностью вшита, без интернета и кода) Без перерисовки – сигналы не мерцают Поддержка всех рынков: Forex, золото, крипто, индексы

Обучение модели Более 12 млн реальных тиков (2015–2025) Оптимизировано под 8-свечной тренд 78.4% на таймфреймах M15–H4 Типы сигналов: Сильный бык | Слабый бык | Боковик | Слабый медведь | Сильный медведь _______________________________________________________________________________________

Как использовать Скачать → Перезапустить MT5 → Перетащить на график → Готово Гистограмма вероятностей + EMA-сигналы Торговля по тренду или контр-стоп

Бонусы при покупке Полный отчёт по бэктесту (PDF) Закрытый Telegram-канал с сигналами Пожизненные бесплатные обновления Возврат в течение 7 дней Идеально для трендовых трейдеров _______________________________________________________________________________________

Для программистов: После покупки запросите доступ к буферам – полная автоматизация торговли

Для ручных трейдеров: После покупки запросите правила торговли – проведу пошаговое обучение