Predator 8 AI

Predator 8 AI ИИ прогнозирует вероятность продолжения тренда на 8 свечей

_______________________________________________________________________________________

Основные функции Мгновенный расчет вероятности роста/падения/боковика на 8 свечей Встроенная модель Lasso+Attention (полностью вшита, без интернета и кода) Без перерисовки – сигналы не мерцают Поддержка всех рынков: Forex, золото, крипто, индексы

Обучение модели Более 12 млн реальных тиков (2015–2025) Оптимизировано под 8-свечной тренд 78.4% на таймфреймах M15–H4 Типы сигналов: Сильный бык | Слабый бык | Боковик | Слабый медведь | Сильный медведь _______________________________________________________________________________________

Как использовать Скачать → Перезапустить MT5 → Перетащить на график → Готово Гистограмма вероятностей + EMA-сигналы Торговля по тренду или контр-стоп

Бонусы при покупке Полный отчёт по бэктесту (PDF) Закрытый Telegram-канал с сигналами Пожизненные бесплатные обновления Возврат в течение 7 дней Идеально для трендовых трейдеров _______________________________________________________________________________________

Для программистов: После покупки запросите доступ к буферам – полная автоматизация торговли

Для ручных трейдеров: После покупки запросите правила торговли – проведу пошаговое обучение


Рекомендуем также
MasterCharts
Alexander Berger
Индикаторы
You can think of these indicators as moving pivot points. MasterChartsTrading Price Action Indicators show good price levels to enter or exit a trade. The Blue indicator line serves as a Bullish Trend setter. If your instrument closes above the Blue line, we think about going Long (buying). When your trading instrument closes below the Red line, we think about Shorting (selling). It is very easy to read price action if you have a reference point. These support/resistance lines are there to help
Double Stochastic MT5
Andrei Salanevich
Индикаторы
Форекс индикатор Double Stochastic RSI   – это модификация   осциллятора Стохастик для платформы MetaTrader 5. ИНФОРМАЦИЯ О ИНДИКАТОРЕ В форекс индикаторе Double Stochastic реализован двойной Стохастик, примененный к RSI, с применением плавающих уровней вместо фиксированных для оценки перепроданности и перекупленности. В случаях, когда период RSI <=1, вы получаете просто двойной Стохастик. Можно использовать дополнительное сглаживание результатов (для этого используется встроенная EMA). Доступ
Macd Pro System
Magdalena Estefania Colonna
Индикаторы
Hello traders, here's the MACD Pro System. This is a MACD indicator for professional technical analysis. Main Components 1. MACD Visual Elements: MACD Histogram (green): Difference between the MACD line and the signal line MACD Line (dodger blue): Difference between the fast EMA (12) and the slow EMA (26) Signal Line (red): 9-period Simple Moving Average of the MACD 2. Configurable Parameters: MACD Settings: Fast EMA: 12 periods (default) Slow EMA: 26 periods (default) SMA Signal: 9 periods
ReversalRadar
Luke Steven Fisher
Индикаторы
ReversalRadar: Precision Trend Identification Indicator Trade With Confidence, Trade With The Trend ReversalRadar is a powerful trend identification tool designed to give traders the edge in spotting high-probability trading opportunities. By accurately identifying the current market direction, this indicator allows you to align your trading strategy with the prevailing trend, significantly increasing your potential for profitable trades. Key Features: Real-time Trend Analysis : Dynamic visual s
MacDPowerTrend
Volkan Mustafaoglu
Индикаторы
MacD Power Trend — Multi-Timeframe, Color MACD Indicator Designed to help you avoid missing the most critical turning points in the market. Not a simple indicator, it speeds up the decision-making process for both novice and professional traders with its customizable color palette, multi-timeframe support, and clear visual signals. • Multi-Timeframe Support – Track 1-hour, 4-hour, daily, and more beyond your main chart with just one click. • Dynamic Color Coding – MACD line and histogram bars a
GoldenKeyTrendTrackerV1
Hicham Ait Taleb
Индикаторы
A top and bottom indicator that can intuitively identify the trend of the band. It is the best choice for manual trading, without redrawing or drifting. Price increase of $20 every 3 days, price increase process: 79-->   99 --> 119...... Up to a target price of $1000. For any novice and programming trading friend, you can write the signal into the EA to play freely. Array 3 and array 4, for example, 3>4 turns green, 3<4 turns red. If you don't understand, please contact me. ====================P
Triple SuperTrend Histo
Ryszard Kadow
Индикаторы
Supertrend indicator uses a combination of a moving average and average true range to detect the trend of a trading instrument. Supertrend indicator for MetaTrader 5 easily shows the trend as a line following the price. Triple SuperTrend Histo indicator  calculate  three supertrends to show the trend as a histogram. Changing the color from red to green means you can BUY , from green to red means you can SELL . Description of the method of drawing a histogram. The price is above the EMA 200,
PD Universal Oscillator
Denis Povtorenko
Индикаторы
Технический индикатор Universal Oscillator является комбинацией торговых сигналов самых популярных и широко используемых осцилляторов. Индикатор представлен гистограммами, а также линиями fast и slow MA, что позволяет расширить список получаемых торговых рекомендаций и работать как по тренду, так и в боковом движении рынка. Таким образом, гистограммы позволяют определить момент пробоя ценовых значений и движение в новой фазе рынка, а линии указывают на зоны перекупленности и перепроданности.  Ос
Cvd Divergence
Thalles Nascimento De Carvalho
Индикаторы
CVD Divergence – Профессиональный анализ потока ордеров и дивергенций CVD Divergence — это технический индикатор, созданный для выявления надёжных дивергенций между ценой и Cumulative Delta Volume (CVD). Он точно определяет моменты, когда реальный поток ордеров не подтверждает движение цены, указывая на возможные развороты, истощение участников рынка и институциональные манипуляции. Индикатор сочетает анализ агрессивного объёма с чтением структурного движения цены, предоставляя чёткие, объективн
Reservoir
Ivan Simonika
Индикаторы
Reservoir - индикатор разворота, является частью специалньой категории инструментов. Индикатор не только анализирует ценовое движение, но и указывают точки возможных разворотов. Это способствует быстрому и оптимальному открытию ордеров на покупку или продажу (в зависимости от текущей ситуации). При этом обязательно учитываются исторические данные анализируемого актива. Именно корректное выполнение таких действий во многом помогает трейдерам вовремя принять правильное решение и получить профит.
Supreme OBV Divergence Indicator
Eveline Van Neyghem
5 (1)
Индикаторы
A lot of professional traders use high quality divergence signals as a part of their strategy to enter a position. Spotting correct divergences quickly can often be hard, especially if your eye isn’t trained for it yet. For this reason we’ve created a series of easy to use professional oscillator divergence indicators that are very customisable so you get only the signals you want to trade. We have this divergence indicator for RSI, MACD, Stochastics, CCI and OBV. RSI:   https://www.mql5.com/en/
MACD 2 by amrhussein89
Amr Hussein Mohammed Hussein
Эксперты
My Expert is a big modification of MACD indicator and it has the secret of making money in forex only. MACD Expert working very well under the following conditions:  1- The recommended Minimum deposit Balance (1000 $) 2- The recommended minimum leverage usage (1:100) 3- The recommended  Time frame is one minute  (M1) 4- Only works in Gold (XAUUSD).  5- The recommended Working hours (6 AM:6 PM) (GMT).  I prefer to use the expert for 3 months at least to see the results.  You would earn about 200%
All MAs 13 types MULTIPURPOSE TOOL
Jose Miguel Soriano
Индикаторы
"All MAs-13 jm" - это инструмент, который дает доступ к 13 различным скользящим средним из одного индикатора: 9 стандартных скользящий из MetaTrader 5 (SMA, EMA, SMMA, LWMA, DEMA, TEMA, Frama, VIDYA, AMA ) и 4 нестандартных (LRMA, HMA, JMA, SAYS), права на которые принадлежат Николаю Косицину (Godzilla). Их можно найти в интернете (например, LRMA ). Общие параметры Period MA: количество баров для расчета скользящих средних. MA Method: тип скользящей средней, которая будет отображаться на графике
Rainbow EA MT5
Jamal El Alama
Эксперты
Description : Rainbow EA MT5 is a simple Expert advisor based on   Rainbow MT5 indicator witch is based on Moving average with period 34. The indicator is incorporated in the EA, therefore, it is not required for the EA to operate, but if you wish, you can download it from   my product page . The Expert Advisor settings are as follows : Suitable for Timeframes up to H1 The parameters below can be set according to your trading rules. StopLoss ( Stop Loss in pips) TakeProfit ( Take Profit in pips
HiLo Activator Plus
Rodrigo Galeote
5 (1)
Индикаторы
HiLo Activator – один из наиболее популярных индикаторов для определения тренда. Данная версия позволяет настраивать период и цвета. Индикатор также отрисовывает стрелки вверх и вниз при смене тренда, сигнализируя о сильных точках на вход и выход. HiLo хорошо работает с разными периодами в дневном трейдинге. Вы можете легко понять, когда пора покупать или продавать. Индикатор достаточно эффективен и при работе с другими периодами (день, месяц), показывая долгосрочные тренды. Индикатор прост в пр
Signalings
Maryna Shulzhenko
Индикаторы
Signaling - это очень интересный трендовый индикатор. Индикатор Destroyer of Chaos помогает определить либо новую, либо существующую тенденцию. Одним из главных определений для мониторинга рынка валют является тренд именно по этому создан индикатор этот индикатор. Его сигналы основаны на надежном алгоритме. При одновременном использовании на нескольких таймфреймах этот индикатор по-настоящему "сделает тренд вашим другом". С его помощью вы сможете следить за трендами на нескольких таймфреймах в р
Bober Real MT5
Arnold Bobrinskii
4.76 (17)
Эксперты
Bober Real MT5 — полностью автоматический советник для торговли на рынке Forex. Робот создан в 2014 году и за этот период сделал множество прибыльных сделок, показав более 7000% прироста депозита на моем личном счете. Было выпущено много обновлений, но версия 2019 года считается самой стабильной и прибыльной. Робот можно запускать на любых инструментах, но лучшие результаты достигаются на EURGBP , GBPUSD , таймфрейм M5 . Робот не покажет хорошие результаты в тестере или на реальном счете, если
Reversal regression indicator
Marrion Netondo Wabomba
Индикаторы
Multi Kernel Regression Indicator MT5 Professional Non-Repainting Trend Following System with 17 Advanced Kernel Functions Overview The Multi Kernel Regression indicator is a sophisticated technical analysis tool that applies advanced statistical kernel regression methods to price data, offering traders a powerful edge in identifying trends and potential reversal points. Unlike traditional moving averages, kernel regression provides adaptive smoothing that responds intelligently to market dynam
ABC Trend Levels MT5
Oleksandr Novosiadlyi
Индикаторы
Описание ABC Trend Levels  - индикатор, который идентифицирует на рынке тренды и важные трендовые уровни поддержки и сопротивления. Рекомендации Вы можете использовать данный индикатор для определения тренда и соответственно для определения направления открытия позиции или закрытия противоположной позиции. Параметры ===== _INDICATOR_SETTINGS_ =====  - настройки расчета индикатора Maximum History Bars  - максимальное количество баров истории для расчета индикатора. Average True Range Period
Turtles 3xATR EA
Daniel-gheorghe Muresan
Эксперты
# Turtles 3xATR EA: Советник-Эксперт по Следованию за Трендом для MetaTrader 5 ## Обзор   Turtles 3xATR EA — это автоматизированный торговый робот, вдохновленный классической системой Turtle Trading. Он фокусируется на захвате прорывов в трендовых рынках, используя стопы на основе волатильности для управления рисками. EA торгует одной позицией за раз на символ, входя в сделки по сигналам прорыва и trailing-стопами для фиксации прибыли. Он подчеркивает дисциплинированный контроль рисков, никогд
Fibonacci Confluence Higher TF for MT5
Minh Truong Pham
Индикаторы
The   Fibonacci Confluence Toolkit   is a technical analysis tool designed to help traders identify potential price reversal zones by combining key market signals and patterns. It highlights areas of interest where significant price action or reactions are anticipated, automatically applies Fibonacci retracement levels to outline potential pullback zones, and detects engulfing candle patterns. Its unique strength lies in its reliance solely on price patterns, eliminating the need for user-define
Optimized MACD Divergence Indicator
Dang Cao Tri
Индикаторы
The Optimized MACD Divergence indicator is a powerful tool designed to identify potential trading opportunities by detecting divergences between price action and the MACD indicator. It combines classic divergence analysis with candlestick pattern recognition and volume filtering to provide more accurate and reliable signals. How it Works The indicator operates on the following principles: MACD Calculation:   It calculates the MACD indicator using user-defined parameters for fast EMA, slow EMA,
PREngulfing
Slobodan Manovski
Эксперты
PR EA - Торговая система по паттернам Engulfing Автоматическое определение паттернов Engulfing с подтверждением скользящей средней PR EA - это советник для MetaTrader 5, который идентифицирует и торгует бычьи/медвежьи паттерны Engulfing при подтверждении фильтром скользящей средней. Оптимизирован для работы на 30-минутных таймфреймах с совместимостью с M15 и H1. Ключевые особенности: Распознавание паттернов - Выявляет действительные формации Engulfing Подтверждение тренда - Фильтр SMA 23
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator
Muhammad Ismail
Индикаторы
Advanced 4xZeovo MT5 Indicator (MetaTrader 5)   Product Description  4xZeovo is a powerful trading indicator system monitoring 24/7 financial markets. Metatrader5 tool designed to find the best buying/selling opportunities and notifies the user.    Making life easy for traders in helping with the two most difficult decisions with the use of advanced innovate trading indicators aiming to encourage users to hold the winning positions and take profit at the best times.    Equipped with a unique tra
New Trend Stage
Alexandr Lapin
Индикаторы
New Trend Stage— это уникальный индикатор нового поколения, создающий динамические проекции рыночного движения на основе реальных данных текущего дня. Это не классические  каналы. Это — улучшенная система авторской геометрии, построенная на принципах временных смещений, динамики диапазонов и адаптивных уровней. Индикатор автоматически определяет, вычисляет реальный диапазон за последние N часа относительно каждого экстремума и строит точные направленные проекции будущего движения цены. Это даё
Smart Channel Trader
Arnold Csillik
Эксперты
V 1.1 – Includes range filter and fine-tuned SL/TP/RSI settings based on 2024 – 2025 real tick optimization. V1.2 – Linear Compounding Logic New in Version 1.2 – Linear Compounding Feature SmartChannelTrader now includes a linear compounding system designed for small accounts and controlled risk escalation. How it works: After each consecutive loss, the risk per trade increases step by step (e.g., 1%, 2%, 3%, …). After the first winning trade, the risk resets to the initial value.
Trend Direction ADX indicator for MT5
Renaud Herve Francois Candel
Индикаторы
Trend Direction ADX indicator Trend Direction ADX is part of a serie of indicators used to characterize market conditions. Almost any strategy only work under certain market conditions. Therefore it is important to be able to characterize market conditions at any time: trend direction, trend strength, volatility, etc.. Trend Direction ADX is an indicator to be used to characterize trend direction: trending up trending down ranging Trend Direction ADX is based on ADX standard indicator. Tre
BeST RevEngEmaRsi Strategy MT5
Eleni Koulocheri
Индикаторы
BeST_RevEngEMARSI Strategy is an MT5 Indicator that is based on the indicator RevEngEMARSI by Giorgos Siligardos that was presented in his article " Reverse Engineering RSI (II) " ( TASC_Aug 2003 ) as a new variation of his inverse-RSI indicator and which transforms the Exponential moving average of RSI into a curve in the price graph, simplifying the price projection method and improving its visual representation. BeST_RevEngEMARSI Strategy while implementing the crossings with its Moving Aver
Seaguard
QuanticX
Эксперты
Announcement: All EAs (Expert Advisors) from QuanticX are currently available for free, but only for a limited time! To enjoy a Lifetime QuanticX support and continue receiving free EAs, we kindly request you to leave a review and track the performance of our EAs on Myfxbook. Additionally, don't hesitate to reach out to us for exclusive bonuses on EAs and personalized support. Seaguard by QuanticX Step into the cutting-edge domain of QuanticX , a leading FinTech startup reshaping the landscape
Pocket Optins SuperTrend
Matthew Palulis
Индикаторы
SuperTrend Indicator with Alerts Overview The SuperTrend Indicator is a trend-following tool that helps traders identify market direction and potential reversals using a combination of: Commodity Channel Index (CCI): Detects momentum shifts and confirms trends. Exponential Moving Average (EMA): Acts as a trend filter to enhance signal accuracy. SuperTrend Lines: Visual trend markers for clear buy and sell signals. This indicator provides real-time alerts and visual markers to help traders reco
С этим продуктом покупают
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Индикаторы
Если вы покупаете этот индикатор, вы получите мой профессиональный Trade Manager + EA БЕСПЛАТНО. Прежде всего стоит подчеркнуть, что эта торговая система является индикатором без перерисовки, без повторной отрисовки и без задержки, что делает ее идеальной как для ручной, так и для роботизированной торговли. Онлайн курс, руководство и загрузка пресетов. «Smart Trend Trading System MT5» - это комплексное торговое решение, созданное для новичков и опытных трейдеров. Он объединяет более 10 премиаль
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Индикаторы
Gold Sniper Scalper Pro - Торговая Система для Золота (XAU/USD) на MetaTrader 5 Для серьезного трейдера: Подходите к торговле Золотом со структурированной, основанной на данных методологией, которая сочетает в себе несколько факторов рыночного анализа. Этот инструмент создан для поддержки вашего анализа торговли Золотом. Ограниченная Ценовая Возможность Это шанс приобрести Gold Sniper Scalper Pro до повышения цены. Цена продукта будет увеличиваться на $50 после каждых 10 последующих покупок. О
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Индикаторы
Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно Бесплатно: Авторскую утилиту "Bomber Utility", которая автоматически сопровождает каждю торговую операцию, устанавливает уровни Стоп Лосс и Тейк профит и закрывает сделки согласно правилам этой стратегии, Сет-файлы для настройки этого индикатора на различных активах, Сет-файлы для настройки Bomber Utility в режимы: "Минимум Риска", "Взвешенный Риск" и "Стратегия Выжидания", Пошаговый видео-мануал, который поможет вам быстро установить, на
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Индикаторы
АКЦИЯ НА ЗАПУСК Цена Azimuth Pro установлена на уровне 299 $ для первых 100 покупателей. Финальная цена составит 499 $ . РАЗНИЦА МЕЖДУ РОЗНИЧНЫМИ И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫМИ ВХОДАМИ — НЕ В ИНДИКАТОРЕ, А В МЕСТОПОЛОЖЕНИИ. Большинство трейдеров входят на произвольных ценовых уровнях, гонясь за импульсом или реагируя на запаздывающие сигналы. Институциональные игроки ждут, пока цена достигнет структурных уровней, где спрос и предложение действительно меняются. Azimuth Pro автоматически определяет эти
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Индикаторы
Entry In The Zone и SMC Multi Timeframe — это инструмент для анализа рынка в реальном времени, разработанный на основе концепций Smart Money Concepts (SMC). Он создан для того, чтобы помочь трейдерам системно анализировать рыночную структуру и получать более ясное представление об общем направлении рынка. Система автоматически анализирует точки разворота, ключевые зоны и рыночную структуру на нескольких таймфреймах, отображая точки интереса (POI), сигналы без перерисовки и автоматические уровни
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Индикаторы
ARIBot is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates — all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cus
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Индикаторы
FX Power: Анализируйте силу валют для более эффективной торговли Обзор FX Power — это ваш незаменимый инструмент для понимания реальной силы валют и золота в любых рыночных условиях. Определяя сильные валюты для покупки и слабые для продажи, FX Power упрощает принятие торговых решений и выявляет высоковероятные возможности. Независимо от того, хотите ли вы следовать за трендами или предсказывать развороты с использованием экстремальных значений дельты, этот инструмент идеально адаптируется под
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот торговый индикатор не перерисовывается, не перерисовывает и не отставает, что делает его идеальным как для ручной, так и для роботизированной торговли. Руководство пользователя: настройки, вводы и стратегия. Атомный аналитик - это индикатор ценового действия PA, который использует силу и импульс цены, чтобы найти лучший край на рынке. Оборудованный расширенными фильтрами, которые помогают убирать шумы и ложные сигналы, и повышают торговый потенциал. Испо
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Индикаторы
Представляю Вам отличный технический индикатор GRABBER, который работает, как готовая торговая стратегия "Все включено"! В одном программном коде интегрированы мощные инструменты для технического анализа рынка, торговые сигналы (стрелки), функции алертов и Push уведомлений.  Каждый покупатель этого индикатора получает дополнительно БЕСПЛАТНО:  Grabber Утилиту для автоматического управления открытыми ордерами, Пошаговый видео-мануал : как установить, настроить и торговать, Авторские сет-файлы дл
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Индикаторы
Представляем   Quantum TrendPulse   , совершенный торговый инструмент, который объединяет мощь   SuperTrend   ,   RSI   и   Stochastic   в один комплексный индикатор, чтобы максимизировать ваш торговый потенциал. Разработанный для трейдеров, которые ищут точность и эффективность, этот индикатор помогает вам уверенно определять рыночные тренды, сдвиги импульса и оптимальные точки входа и выхода. Основные характеристики: Интеграция SuperTrend:   легко следуйте преобладающим рыночным тенденциям и п
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Индикаторы
Сколько раз вы покупали торговый индикатор с отличными бэк-тестами, подтверждением производительности на реальном счете с фантастическими цифрами и статистикой повсюду , но после использования в итоге сливали свой счет? Не стоит доверять только сигналу, необходимо знать, почему он появился в первую очередь, и это то, что RelicusRoad Pro делает лучше всего! Руководство пользователя + Стратегии + Обучающие видео + Приватная группа с VIP доступом + Доступна мобильная версия Новый взгляд на рынок
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (12)
Индикаторы
Индикатор Trend Ai - отличный инструмент, который улучшит анализ рынка трейдером, сочетая идентификацию тренда с точками входа и предупреждениями о развороте. Этот индикатор позволяет пользователям уверенно и точно ориентироваться в сложностях рынка Форекс Помимо первичных сигналов, индикатор Trend Ai определяет вторичные точки входа, возникающие во время откатов или коррекций, позволяя трейдерам извлекать выгоду из коррекции цены в рамках установленного тренда. Важные преимущества: · Работае
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Индикаторы
Прежде всего стоит подчеркнуть, что этот Торговый Инструмент является Неперерисовывающимся Нерепейнтинговым Индикатором, что делает его идеальным для профессиональной торговли. Онлайн-курс, руководство пользователя и демонстрация. Индикатор Концепций Умного Действия Цены - очень мощный инструмент как для новичков, так и для опытных трейдеров. Он объединяет более 20 полезных индикаторов в одном, комбинируя передовые торговые идеи, такие как анализ Inner Circle Trader и стратегии торговли концеп
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Индикаторы
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Индикаторы
Самотестируемый и самооптимизируемый и ндикатор Matreshka: 1. Я вляется интерпретацией Теории Волнового Анализа Элиотта. 2. За основу взят принцип индикатора типа ZigZag, а волны строятся на принципе интерпретации теории ДеМарка. 3. Фильтрует волны по длине и высоте. 4. Рисует до шести уровней ZigZag одновременно , отслеживая волны разных порядков. 5. Отмечает Импульсные и Откатные волны. 6. Рисует стрелки для открытия позиций 7. Рисует три канала. 8. Отмечает уровни поддержки и сопротивления. 9
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Индикаторы
Представляем вам революционный индикатор, который меняет правила игры в мире трендовой торговли. Индикатор разработан для того, чтобы переосмыслить производительность и поднять ваш торговый опыт на беспрецедентную высоту. Наш индикатор может похвастаться уникальным сочетанием передовых функций, которые отличают его от конкурентов. Передовая технология "Real Pricing Factors" обеспечивает непревзойденную устойчивость даже в самых сложных и изменчивых рыночных условиях. Попрощайтесь с неустойчивыми
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Индикаторы
Этот индикатор является уникальным, качественным и доступным инструментом для торговли, включающим в себя наши собственные разработки и новую формулу. В обновленной версии появилась возможность отображать зоны двух таймфреймов. Это означает, что вам будут доступны зоны не только на старшем ТФ, а сразу с двух таймфреймов - таймфрейма графика и старшего: отображение вложенных зон. Обновление обязательно понравится всем трейдерам, торгующим по зонам спроса и предложения. Важная информация Для макс
FX Volume MT5
Daniel Stein
4.79 (24)
Индикаторы
FX Volume: Оцените подлинную динамику рынка глазами брокера Краткий обзор Хотите вывести свою торговлю на новый уровень? FX Volume дает вам информацию в реальном времени о том, как розничные трейдеры и брокеры распределяют свои позиции — задолго до появления запаздывающих отчетов типа COT. Независимо от того, стремитесь ли вы к стабильной прибыли или ищете дополнительное преимущество на рынке, FX Volume поможет выявлять крупные дисбалансы, подтверждать пробои и совершенствовать управление риск
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Индикаторы
TPSproTrend PRO определяет момент, когда рынок действительно меняет направление, и формирует точку входа в начале движения. Вы входите в рынок тогда, когда цена только начинает двигаться, а не после того, как движение уже прошло.  Индикатор   не перерисовывает сигналы, автоматически отображает точки входа, Stop Loss и Take Profit, делая торговлю понятной, наглядной и структурированной. ИНСТРУКЦИЯ RUS   -   VERSION MT4   Основные преимущества Сигналы без перерисовки.  Все сигналы фиксированные. Е
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Индикаторы
Представляем       Индикатор Quantum Trend Sniper   , инновационный индикатор MQL5, который меняет способ определения разворотов тренда и торговли ими! Разработан командой опытных трейдеров со стажем торговли более 13 лет,       Снайперский индикатор Quantum Trend       разработан, чтобы вывести ваше торговое путешествие на новые высоты благодаря инновационному способу определения разворотов тренда с чрезвычайно высокой точностью. ***Купите индикатор Quantum Trend Sniper и получите индикатор Qu
Matrix Arrow Indicator MT5
Juvenille Emperor Limited
5 (17)
Индикаторы
Индикатор Matrix Arrow MT5   — это уникальный индикатор тренда 10 в 1, следующий за   100% неперерисовывающимся   индикатором с несколькими таймфреймами, который можно использовать на всех символах/инструментах:   форекс ,  товары ,   криптовалюты ,   индексы ,  акции . Индикатор Matrix Arrow MT5  будет определять текущую тенденцию на ранних этапах, собирая информацию и данные от до 10 стандартных индикаторов, а именно: Индекс среднего направленного движения (ADX) Индекс товарного канала (CCI)
TrendLine PRO MT5
Evgenii Aksenov
4.67 (33)
Индикаторы
Индикатор   Trend Line PRO   является самостоятельной торговой стратегией. Он показывает смену тренда, точку входа в сделку, а так же автоматически рассчитывает три уровня Take Profit и защиту от потери Stop Loss Trend Line PRO   идеально подходит для всех символов Meta Trader:  валют, металлов, криптовалют, акций и индексов. Индикатор применяется в торговле на реальных счетах, что подтверждает надежность стратегии. Советники использующие   Trend Line PRO   и реальные Сигналы  вы можете найти з
Entry Points Pro for MT5
Yury Orlov
4.47 (136)
Индикаторы
Топовый индикатор МТ5, дающий сигналы для входа в сделки без перерисовки! Идеальные точки входа в сделки для  валют, крипты, металлов, акций, индексов !  Смотрите  видео  (6:22) с примером отработки всего одного сигнала, окупившего индикатор. Версия индикатора для MT4 Преимущества индикатора Сигналы на вход без перерисовки Если сигнал появился, он никуда НЕ исчезает! В отличие от индикаторов с перерисовкой, которые ведут к потере депозита, потому что могут показать сигнал, а потом убрать его. Б
Blahtech Market Profile MT5
Blahtech Limited
5 (10)
Индикаторы
Профиль Рынка (Market Profile) определяет ряд типов дней, которые помогают трейдеру распознать поведение рынка. Ключевая особенность - это область значений (Value Area), представляющая диапазон ценового действия, в котором произошло 70% торговли. Понимание области значений может помочь трейдерам вникнуть в направление рынка и установить торговлю с более высокими шансами на успех. Это отличное дополнение к любой системе, которую вы возможно используете. Blahtech Limited представляет сообществу Me
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Индикаторы
SynaptixQuant Dominance Matrix: Institutional-Grade Market State Extraction Engineered for traders who require a data-driven view of market behaviour beyond surface-level indicators. The Synaptix Quant (SQ) Dominance Matrix is not a conventional currency strength display. Behind its intentionally streamlined interface runs a sophisticated analytical architecture designed to quantify market conditions with precision. Every output is generated through layered signal processing built to identify d
Advanced Currency Strength28 MT5
Bernhard Schweigert
5 (3)
Индикаторы
Лучшее решение для новичка или трейдера-эксперта! Этот индикатор является уникальным, высококачественным и доступным торговым инструментом, поскольку мы включили в него ряд собственных функций и новую формулу. С помощью всего лишь ОДНОГО графика вы можете определить силу валюты для 28 пар Форекс! Представьте, как улучшится ваша торговля, потому что вы сможете точно определить точку запуска нового тренда или возможность скальпирования? Руководство пользователя:   нажмите здесь Это первый, ори
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Индикаторы
FOOTPRINTORDERFLOW: The Authoritative Guide ( This indicator is also compatible with economic providers that do not offer DOM data and BID/ASK data) 1. Overview FOOTPRINTORDERFLOW  is an advanced Order Flow analysis tool designed for MetaTrader 5 (MT5). Unlike traditional candlestick charts that only show OHLC (Open, High, Low, Close), this indicator parses real-time Tick data to visualize the microstructure inside every candle. It helps you answer: Who is in control? (Aggressive Buyers vs. S
Atbot
Zaha Feiz
4.62 (55)
Индикаторы
AtBot: Как это работает и как его использовать ### Как это работает Индикатор "AtBot" для платформы MT5 генерирует сигналы на покупку и продажу, используя комбинацию инструментов технического анализа. Он интегрирует простую скользящую среднюю (SMA), экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) и индекс средней истинной амплитуды (ATR) для выявления торговых возможностей. Кроме того, он может использовать свечи Heikin Ashi для повышения точности сигналов. Оставьте отзыв после покупки и получите спе
Gartley Hunter Multi
Siarhei Vashchylka
5 (11)
Индикаторы
Gartley Hunter Multi - Индикатор для поиска гармонических моделей одовременно на десятках торговых инструментов и на всех возможных ценовых диапазонах. Инструкция/Мануал ( Обязательно читайте перед приобретением ) | Версия для МТ4 Преимущества 1. Паттерны: Гартли, Бабочка, Акула, Краб. Летучая мышь, Альтернативная летучая мышь, Глубокий краб, Cypher 2. Одновременный поиск паттернов на десятках торговых инструментов и на всех возможных таймфреймах 3. Поиск паттернов всех возможных размеров. От са
Shock Pullback
Suleiman Alhawamdah
5 (1)
Индикаторы
Проще говоря, вы можете начать торговлю, когда рядом с текущей свечой начинают появляться белые цифры — так называемые «пипсы». Белые «пипсы» указывают на то, что сделка на покупку или продажу в данный момент активна и движется в правильном направлении, что обозначается их белым цветом. Когда движение белых пипсов прекращается и превращается в статичный зелёный цвет, это сигнализирует об окончании текущего импульса. Зелёный цвет цифр представляет собой общий заработанный профит в «пипсах», незав
Другие продукты этого автора
Quantum Channel Pro
Teng Fei Zhu
Индикаторы
Quantum Channel Pro – революционный инструмент анализа волатильности с несколькими каналами, предназначенный для точного определения трендов, точек разворота и рыночного шума. Используя технологию адаптивных стандартных отклонений, индикатор динамически строит три ценовых канала (внутренний, средний и внешний), помогая трейдерам визуально оценивать состояние рынка и находить высоковероятные торговые возможности. Ключевые особенности: Три умных канала (1σ, 2σ, 3σ) Статистика вероятностей в реальн
Multi Forex Robot
Teng Fei Zhu
Эксперты
This EA that can be used on 14 Forex. This EA is based on weekday filtering. It uses ADX for filtering. Designed based on statistical analysis. Uses a custom ATR period for trade entries. Holding time: 5–100 hours. Please begin backtesting using the default parameters and the EURUSD currency pair. You'll need to modify the UTC offset during backtesting. My default parameters are for candlestick time (UTC+3) and a UTC offset (UTC+5). If your broker's time is UTC+0, your UTC offset should be UTC
Фильтр:
Нет отзывов
Ответ на отзыв