Bank Session Lines

Indicador de Líneas de Sesión Bancaria


Las Líneas de Sesión Bancaria resaltan automáticamente los momentos del día en que el precio se mueve.
Ayuda a los operadores experimentados a marcar y seguir con claridad las sesiones clave de negociación institucional en las que operan los bancos: Asia, Londres y Nueva York, con líneas de sesión totalmente personalizables para sus gráficos.

Diseñado para operadores que necesitan claridad y precisión al seguir los ciclos de volatilidad.

¿Por qué usar las Líneas de Sesión Bancaria?

  • Porque cada movimiento importante comienza y termina dentro del horario de negociación de los bancos institucionales.
  • Esta herramienta le brinda claridad visual sobre las sesiones de negociación en las que operan los bancos, para que pueda operar solo cuando es más probable que el mercado se mueva y evitar operar cuando es probable que no lo haga.
  • Ayuda al operador a operar solo con los bancos cuando la liquidez cambia dentro de las horas exactas en que los bancos acumulan, atrapan y liberan precios.
  • Perfecto para identificar falsas rupturas basadas en sesiones, barridos de liquidez y la presencia institucional.

Características

  • Dibuja automáticamente líneas verticales de sesión en el gráfico.Personaliza cada sesión: Horas de inicio y fin.
  • Personaliza cada línea de sesión: color, tamaño/grosor y estilo.
  • Etiqueta las líneas (p. ej., Apertura/Cierre de Nueva York, etc.).
  • Funciona con cualquier marco temporal y símbolo.
  • Conversión horaria dinámica: se ajusta automáticamente a la zona horaria de tu bróker.
  • Interfaz visual clara: diseñada para traders profesionales que se centran en la acción del precio.

Cómo usarlo

  • Añade el indicador a tu gráfico.
  • Configura la diferencia horaria de tu bróker.
  • Ajusta los horarios de sesión si es necesario (Londres, Nueva York, Asia, etc.).
  • Observa cómo reacciona el precio a las aperturas, cierres y solapamientos de las sesiones.

Parámetros de entrada

  • Activa o desactiva el indicador de líneas de sesión bancarias.
  • Establece el número de días anteriores sobre los que quieres dibujar las líneas de sesión.
  • Mostrar Asia/Londres/Nueva York: activa o desactiva la línea de sesión.
  • Hora de inicio/Hora de finalización: hora personalizada para cada línea de sesión.
  • Color/Grosor/Estilo de línea: control visual completo.
  • Línea de sesión personalizada: activa o desactiva la línea de sesión. Configure los periodos de tiempo en los que desea trazar las líneas de sesión.

Compatibilidad

  • Periodos de tiempo: Todos.
  • Símbolos: Todos los instrumentos (Forex, Índices, Metales, Criptomonedas).
  • Plataforma: MetaTrader 5 / For the Meta Trader 5 version.























