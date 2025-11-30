Axiom

3
AXIOM - Sistema Universal de Indicadores MúltiplesPresentación general


AXIOM es un sofisticado Asesor Experto universal que combina múltiples métodos de análisis técnico en un sistema de puntuación unificado y ponderado. Diseñado para ser versátil, AXIOM puede ser optimizado para la mayoría de las principales clases de activos, incluyendo pares de divisas, oro (XAUUSD), índices (DAX, NAS100, US30, etc.) y materias primas en marcos temporales de M15 y superiores.

Importante: AXIOM es un marco universal que requiere optimización para cada activo y condición de mercado específicos. La optimización de los parámetros es esencial para lograr resultados rentables en el instrumento elegido.

Explicación de la estrategiaSistema de puntuación ponderada de indicadores múltiples

AXIOM utiliza un sofisticado motor de generación de señales que analiza simultáneamente cinco dimensiones clave del mercado:

  • Análisis de Momento (Ponderación por defecto: 30%)

    • RSI: Evalúa las condiciones de sobrecompra/sobreventa

    • Oscilador estocástico: Identifica cruces de momentum

    • MACD: Detecta cambios de tendencia

    • CCI: Mide la desviación del precio de la media estadística

  • Análisis de Tendencia (Ponderación por defecto: 25%)

    • Alineación de pilas de EMA (EMA 8, 21, 50, 200)

    • Posición del precio en relación con las medias móviles clave

    • Confirmación de la dirección de la tendencia a través de varias EMA

  • Análisis de volatilidad (Ponderación por defecto: 20%)

    • Análisis de la posición de las Bandas de Bollinger

    • Medición de la volatilidad basada en ATR

    • Detección de estrangulamientos de volatilidad para anticipar rupturas

  • Análisis de volumen/direccionalidad (Ponderación por defecto: 15%)

    • ADX para medir la fuerza de la tendencia

    • Análisis +DI/-DI para sesgo direccional

  • Análisis de la estructura del mercado (Ponderación por defecto: 10%)

    • Detección de máximos/mínimos más altos

    • Detección de máximos más bajos/mínimos más bajos

    • Confirmación de la estructura de precios

Validación de señales

Las operaciones sólo se ejecutan cuando:

  • La puntuación combinada de la señal supera el umbral mínimo

  • La claridad de la señal cumple los requisitos

  • Los indicadores de confirmación mínimos están alineados

  • El régimen del mercado es compatible con la dirección de la operación

  • Se confirma la alineación multitemporal (H1/H4)

Principales características y ventajas

Detección inteligente del régimen de mercado AXIOM identifica automáticamente seis condiciones de mercado distintas:

  • Tendencia fuerte al alza / Tendencia fuerte a la baja

  • Tendencia débil

  • Rango de alta volatilidad

  • Rango de baja volatilidad

  • Ruptura inminente

Nota: El dimensionamiento de las posiciones se adapta automáticamente en función del régimen detectado.

Sistema de Salida Dinámica A diferencia de los simples sistemas de Take Profit fijos, este sistema incluye:

  • Quick Take Profit en relación R:R configurable

  • Objetivo de beneficios basado en ATR para un ajuste dinámico de la volatilidad

  • Momentum Reversal Exit cuando aparecen señales opuestas

  • Protección contra el retroceso de los beneficios máximos

Protección del punto de equilibrio

  • Movimiento automático del SL al punto de equilibrio tras alcanzar el umbral R:R

  • Los puntos de amortiguación evitan el cierre prematuro debido al ruido del mercado

Trailing Stop opcional

  • Distancia de arrastre basada en ATR

  • Activación sólo después del umbral de beneficios

  • Tamaño de paso de arrastre configurable

Gestión integral del riesgo

  • Tamaño de posición basado en porcentajes

  • Protección de pérdida máxima diaria

  • Límite diario de operaciones

  • Protección contra pérdidas consecutivas

  • Saldo mínimo exigido

  • Filtro dinámico de diferenciales (funciona con todos los activos)

  • Filtro de volatilidad basado en ATR

Confirmación multihorario

  • Filtro opcional de alineación de tendencia H1

  • Filtro opcional de alineación de tendencia H4

  • Reduce significativamente las señales falsas

Filtros de sesión y hora

  • Sesión de Londres (08:00-16:00 GMT)

  • Sesión de Nueva York (13:00-22:00 GMT)

  • Sesión asiática (00:00-08:00 GMT)

  • Prioridad de solapamiento Londres-Nueva York (13:00-16:00 GMT)

  • Configuración automática o manual del desfase GMT

Protección de fin de semana

  • Cierre automático de posiciones antes del fin de semana

  • Pausa opcional el lunes hasta que los mercados se estabilicen

Filtro de noticias

  • Evitar noticias de alto impacto

  • Filtro de noticias de impacto medio (opcional)

  • Tiempo de amortiguación configurable antes/después de los eventos

Compatibilidad con brokers universales

  • Detección automática del modo de llenado (FOK, IOC, RETURN)

  • Compatible con IC Markets, Pepperstone, FTMO, Darwinex

  • Reintento automático con modos de llenado alternativos

Cuadro de mandos en tiempo real

  • Visualización de análisis de señales en directo

  • Visualización del régimen de mercado

  • Seguimiento de posiciones con cálculo R:R

  • Estadísticas de rendimiento

  • Estado de la sesión y del filtro

Ponderación de indicadores totalmente personalizable

Ajuste la importancia de cada componente del análisis:

  • Ponderación del impulso: 0-50

  • Ponderación Tendencia: 0-50

  • Ponderación Volatilidad: 0-50

  • Peso Volumen: 0-50

  • Peso Estructura: 0-50%

Consejo de optimización: Optimice para las diferentes características del mercado. Aumente la ponderación del impulso para los mercados que oscilan o aumente la ponderación de la tendencia para los instrumentos con tendencia.

Parámetros de optimización recomendados

  • Calidad de la señal (Min_Signal_Score, Min_Signal_Clarity)

  • Ponderación de los indicadores (los 5 parámetros de ponderación)

  • Distancias SL/TP (SL_ATR_Multiplier, TP_ATR_Multiplier)

  • Parámetros de Régimen de Mercado (umbrales ADX, multiplicadores ATR)

  • Parámetros dinámicos de salida (Quick_TP_RR, ATR_Profit_Target)

Directrices generales

  • Marco temporal: M15, H1, H4 recomendado

  • Activos: Divisas principales, Oro, Índices, Materias primas

  • Periodo de optimización: 6-12 meses

  • Pruebas a plazo: 3-6 meses mínimo

Notas importantes

Optimización requerida: AXIOM es un marco universal. Los parámetros por defecto son sólo puntos de partida. Una operativa rentable requiere una optimización adecuada para su activo específico, marco temporal y condiciones del broker.

Advertencia de riesgo: Operar implica un riesgo sustancial de pérdida. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder.

Especificaciones técnicas

  • Plataforma: MetaTrader 5

  • Marco temporal: M15 y superior

  • Activos: Divisas, Oro, Índices, Materias Primas

  • Depósito Mínimo: $100 (recomendado $500+)

  • Apalancamiento: Cualquiera (en función del porcentaje)

  • Tipo de cuenta: Cobertura o compensación

  • VPS: Recomendado para operaciones 24/7


Otros productos de este autor
Qora
Sergej Maehler
Asesores Expertos
QORA es un Asesor Experto totalmente automatizado basado en los conceptos de Smart Money , la misma metodología utilizada por los operadores institucionales y los fondos de cobertura. En lugar de indicadores retrospectivos, QORA analiza las brechas de valor razonable, los bloques de órdenes y la estructura del mercado para identificar las configuraciones de alta probabilidad. El sistema de confluencia incorporado garantiza que las operaciones sólo se ejecuten cuando se alinean varios elementos.
Quant Engine
Sergej Maehler
5 (1)
Asesores Expertos
Sistema de negociación multicapa Quant Engine con aprendizaje adaptativo Sistema avanzado de trading multicapa para XAUUSD (Oro) en el marco temporal M15 con optimización adaptativa de pesos, detección inteligente de regímenes de mercado y gestión integral del riesgo. Combina más de 10 indicadores técnicos con un ajuste dinámico de los parámetros basado en el rendimiento de las operaciones. Sin caja negra: el usuario puede ajustar y optimizar todos los parámetros de forma independiente. Sistema
FREE
Opus
Sergej Maehler
Asesores Expertos
OPUS - Liquidez Institucional con Arquitectura Adaptativa OPUS es un algoritmo de trading de grado institucional construido exclusivamente para XAUUSD (Oro) . A diferencia de los EAs convencionales, OPUS opera completamente sin indicadores tradicionales y sin niveles clásicos de Stop-Loss o Take-Profit basados en pips fijos o cálculos ATR – en cambio, lee la estructura de precio pura de la manera en que lo hacen los traders profesionales en grandes bancos y fondos de cobertura. En su núcleo se e
Filtro:
Angel Larroca
874
Angel Larroca 2025.11.30 18:02 
 

Agradezco al desarrollador su esfuerzo y aportación aunque lamentablemente el EA no ha superado mis pruebas de rendimiento,creo que demasiadas variables a configurar o el hecho de no haber sido diseñado para un activo específico han complicado bastante el uso del robot.En la mayoría de ocasiones,menos es más. Personalmente,pienso que su predecesor,Quant Engine,desarrollado para XAUUSD,ofrecía mejor rendimiento y presentaba más potencial.Tal vez en sucesivas actualizaciones el resultado cambie y mejore...

Sergej Maehler
926
Respuesta del desarrollador Sergej Maehler 2025.12.02 03:39
Thank you for your feedback, it will certainly be helpful for future developments. Regarding Quant Engine and AXIOM, nothing has been worsened here, only improved by adding further take profit functions. NEW FEATURES IN AXIOM Dynamic Broker Filling Mode – Auto-detects correct filling mode (FOK/IOC/RETURN) for any broker with automatic retry
Safe SL/TP Modification – Prevents "close to market" errors by validating minimum distances before modifications
Advanced Dynamic Exit – Quick TP, ATR Target, Pullback Exit (closes on profit drop), Momentum Exit (closes on reversal)
Weighted Indicator Analysis – Customizable weights for Momentum, Trend, Volatility, Volume, Structure signals
Auto GMT Detection – Automatically detects broker GMT offset with manual fallback
Extended Weekend Filter – Configurable Friday close and Monday pause until session start
Enhanced News Filter – Separate toggles for high and medium impact news
Spread as Percentage – Spread limit as % of price, scales automatically with instrument
Multi-Instrument Support – Works on Forex, Gold, Indices (DAX, NAS100, US30, etc.)
Respuesta al comentario