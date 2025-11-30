



AXIOM es un sofisticado Asesor Experto universal que combina múltiples métodos de análisis técnico en un sistema de puntuación unificado y ponderado. Diseñado para ser versátil, AXIOM puede ser optimizado para la mayoría de las principales clases de activos, incluyendo pares de divisas, oro (XAUUSD), índices (DAX, NAS100, US30, etc.) y materias primas en marcos temporales de M15 y superiores.

Importante: AXIOM es un marco universal que requiere optimización para cada activo y condición de mercado específicos. La optimización de los parámetros es esencial para lograr resultados rentables en el instrumento elegido.

Explicación de la estrategiaSistema de puntuación ponderada de indicadores múltiples

AXIOM utiliza un sofisticado motor de generación de señales que analiza simultáneamente cinco dimensiones clave del mercado:

Análisis de Momento (Ponderación por defecto: 30%) RSI: Evalúa las condiciones de sobrecompra/sobreventa Oscilador estocástico: Identifica cruces de momentum MACD: Detecta cambios de tendencia CCI: Mide la desviación del precio de la media estadística

Análisis de Tendencia (Ponderación por defecto: 25%) Alineación de pilas de EMA (EMA 8, 21, 50, 200) Posición del precio en relación con las medias móviles clave Confirmación de la dirección de la tendencia a través de varias EMA

Análisis de volatilidad (Ponderación por defecto: 20%) Análisis de la posición de las Bandas de Bollinger Medición de la volatilidad basada en ATR Detección de estrangulamientos de volatilidad para anticipar rupturas

Análisis de volumen/direccionalidad (Ponderación por defecto: 15%) ADX para medir la fuerza de la tendencia Análisis +DI/-DI para sesgo direccional

Análisis de la estructura del mercado (Ponderación por defecto: 10%) Detección de máximos/mínimos más altos Detección de máximos más bajos/mínimos más bajos Confirmación de la estructura de precios



Validación de señales

Las operaciones sólo se ejecutan cuando:

La puntuación combinada de la señal supera el umbral mínimo

La claridad de la señal cumple los requisitos

Los indicadores de confirmación mínimos están alineados

El régimen del mercado es compatible con la dirección de la operación

Se confirma la alineación multitemporal (H1/H4)

Principales características y ventajas

Detección inteligente del régimen de mercado AXIOM identifica automáticamente seis condiciones de mercado distintas:

Tendencia fuerte al alza / Tendencia fuerte a la baja

Tendencia débil

Rango de alta volatilidad

Rango de baja volatilidad

Ruptura inminente

Nota: El dimensionamiento de las posiciones se adapta automáticamente en función del régimen detectado.

Sistema de Salida Dinámica A diferencia de los simples sistemas de Take Profit fijos, este sistema incluye:

Quick Take Profit en relación R:R configurable

Objetivo de beneficios basado en ATR para un ajuste dinámico de la volatilidad

Momentum Reversal Exit cuando aparecen señales opuestas

Protección contra el retroceso de los beneficios máximos

Protección del punto de equilibrio

Movimiento automático del SL al punto de equilibrio tras alcanzar el umbral R:R

Los puntos de amortiguación evitan el cierre prematuro debido al ruido del mercado

Trailing Stop opcional

Distancia de arrastre basada en ATR

Activación sólo después del umbral de beneficios

Tamaño de paso de arrastre configurable

Gestión integral del riesgo

Tamaño de posición basado en porcentajes

Protección de pérdida máxima diaria

Límite diario de operaciones

Protección contra pérdidas consecutivas

Saldo mínimo exigido

Filtro dinámico de diferenciales (funciona con todos los activos)

Filtro de volatilidad basado en ATR

Confirmación multihorario

Filtro opcional de alineación de tendencia H1

Filtro opcional de alineación de tendencia H4

Reduce significativamente las señales falsas

Filtros de sesión y hora

Sesión de Londres (08:00-16:00 GMT)

Sesión de Nueva York (13:00-22:00 GMT)

Sesión asiática (00:00-08:00 GMT)

Prioridad de solapamiento Londres-Nueva York (13:00-16:00 GMT)

Configuración automática o manual del desfase GMT

Protección de fin de semana

Cierre automático de posiciones antes del fin de semana

Pausa opcional el lunes hasta que los mercados se estabilicen

Filtro de noticias

Evitar noticias de alto impacto

Filtro de noticias de impacto medio (opcional)

Tiempo de amortiguación configurable antes/después de los eventos

Compatibilidad con brokers universales

Detección automática del modo de llenado (FOK, IOC, RETURN)

Compatible con IC Markets, Pepperstone, FTMO, Darwinex

Reintento automático con modos de llenado alternativos

Cuadro de mandos en tiempo real

Visualización de análisis de señales en directo

Visualización del régimen de mercado

Seguimiento de posiciones con cálculo R:R

Estadísticas de rendimiento

Estado de la sesión y del filtro

Ponderación de indicadores totalmente personalizable

Ajuste la importancia de cada componente del análisis:

Ponderación del impulso: 0-50

Ponderación Tendencia: 0-50

Ponderación Volatilidad: 0-50

Peso Volumen: 0-50

Peso Estructura: 0-50%

Consejo de optimización: Optimice para las diferentes características del mercado. Aumente la ponderación del impulso para los mercados que oscilan o aumente la ponderación de la tendencia para los instrumentos con tendencia.

Calidad de la señal (Min_Signal_Score, Min_Signal_Clarity)

Ponderación de los indicadores (los 5 parámetros de ponderación)

Distancias SL/TP (SL_ATR_Multiplier, TP_ATR_Multiplier)

Parámetros de Régimen de Mercado (umbrales ADX, multiplicadores ATR)

Parámetros dinámicos de salida (Quick_TP_RR, ATR_Profit_Target)

Marco temporal: M15, H1, H4 recomendado

Activos: Divisas principales, Oro, Índices, Materias primas

Periodo de optimización: 6-12 meses

Pruebas a plazo: 3-6 meses mínimo

Parámetros de optimización recomendadosDirectrices generalesNotas importantes

Optimización requerida: AXIOM es un marco universal. Los parámetros por defecto son sólo puntos de partida. Una operativa rentable requiere una optimización adecuada para su activo específico, marco temporal y condiciones del broker.

Advertencia de riesgo: Operar implica un riesgo sustancial de pérdida. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Opere sólo con el capital que pueda permitirse perder.

Plataforma: MetaTrader 5

Marco temporal: M15 y superior

Activos: Divisas, Oro, Índices, Materias Primas

Depósito Mínimo: $100 (recomendado $500+)

Apalancamiento: Cualquiera (en función del porcentaje)

Tipo de cuenta: Cobertura o compensación

VPS: Recomendado para operaciones 24/7

Especificaciones técnicas