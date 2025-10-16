GoldBorg 2
- Asesores Expertos
- Tjark Hendrik Groeger
- Versión: 2.91
- Actualizado: 21 octubre 2025
- Activaciones: 10
Goldborg 2 - XAUUSD (M1)
Goldborg 2 es un Asesor Experto diseñado para el marco de tiempo de 1 minuto XAUUSD.
Es prop-firm-compliant e incluye la aleatorización incorporada contra la correlación una prohibición.
Las capturas de pantalla muestran los "Prop Settings".
Las capturas de pantalla de una configuración de alto riesgo con aproximadamente 50% drawdown se proporciona como un ejemplo para la prueba.
1000> 144.000€ en 2025
El precio actual se descuenta hasta que el Singnal alcance hitos.
10% Crecimiento: 599
50% Crecimiento: 799
100% Crecimiento: 999
El Precio final será el que se alcance al 200% y es de 1499 USD.
Goldborg 2 también formará parte de la próxima señal MOST OPTIMAL SIGNAL 2.0
https://www.mql5.com/en/signals/2339501?source=Site+Señales+Mi
el sucesor de MOST OPTIMAL SIGNAL ,
que incluirá tanto el nuevo Goldborg 2 como el próximo Stonks Go Up 2.0.
No hay garantías de beneficios. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.
GoldBorg 2 is a long-bias, gold-buying algorithm. It performs well in rising markets, struggles in falling markets, and is not suited for ranging or sideways conditions. This behavior is inherent to strategies that only take buy positions. When market conditions align — sustained upward movement — the system works as intended; when they do not, drawdowns are expected. Proper configuration, risk settings, and realistic expectations are essential for any trend-dependent EA. I aim for transparent, detailed communication and reliable support. Anyone reading this should know that I dedicated substantial time to assisting this customer and repeatedly provided the instructions needed to make everything work. I stand behind both the products and the service I provide.