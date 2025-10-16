GoldBorg 2

Goldborg 2 - XAUUSD (M1)

Goldborg 2 es un Asesor Experto diseñado para el marco de tiempo de 1 minuto XAUUSD.


Es prop-firm-compliant e incluye la aleatorización incorporada contra la correlación una prohibición.


Las capturas de pantalla muestran los "Prop Settings".


Las capturas de pantalla de una configuración de alto riesgo con aproximadamente 50% drawdown se proporciona como un ejemplo para la prueba.

1000> 144.000€ en 2025


El precio actual se descuenta hasta que el Singnal alcance hitos.

10% Crecimiento: 599

50% Crecimiento: 799

100% Crecimiento: 999

El Precio final será el que se alcance al 200% y es de 1499 USD.


Goldborg 2 también formará parte de la próxima señal MOST OPTIMAL SIGNAL 2.0

https://www.mql5.com/en/signals/2339501?source=Site+Señales+Mi


 el sucesor de MOST OPTIMAL SIGNAL ,
que incluirá tanto el nuevo Goldborg 2 como el próximo Stonks Go Up 2.0.

No hay garantías de beneficios. Rentabilidades pasadas no garantizan resultados futuros.

Filtro:
NN
944
NN 2025.12.08 13:57 
 

El usuario no ha dejado ningún comentario para su valoración

Tjark Hendrik Groeger
561
Respuesta del desarrollador Tjark Hendrik Groeger 2025.12.08 21:38
Thank you for taking the time to leave a review. I am genuinely surprised by your comments, because our communication over several weeks was focused on helping you get your robots configured, and running. I provided extensive guidance far beyond what is normally expected. To clarify an important point: I never insulted you. The only moment where I needed to be direct was when I repeatedly asked you for the exact error message from your terminal so I could diagnose the issue. Instead of sending the error, you kept restarting the terminal and repeatedly removing and reinstalling the EA — which deleted the information I needed. After several attempts, I explained that the technical steps must be followed precisely. I understand the mechanics behind these issues, and I needed you to provide the actual error rather than reacting emotionally or changing the setup each time. This was not an insult; it was necessary technical guidance so I could resolve the problem for you. Regarding performance:
GoldBorg 2 is a long-bias, gold-buying algorithm. It performs well in rising markets, struggles in falling markets, and is not suited for ranging or sideways conditions. This behavior is inherent to strategies that only take buy positions. When market conditions align — sustained upward movement — the system works as intended; when they do not, drawdowns are expected. Proper configuration, risk settings, and realistic expectations are essential for any trend-dependent EA. I aim for transparent, detailed communication and reliable support. Anyone reading this should know that I dedicated substantial time to assisting this customer and repeatedly provided the instructions needed to make everything work. I stand behind both the products and the service I provide.
Respuesta al comentario