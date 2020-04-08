Descripción

El indicador Engulfing Zones MT5 es una sofisticada herramienta sin repintado diseñada para detectar, resaltar y rastrear automáticamentelos Patrones de Velas Engulfing (EG) más significativos y , crucialmente, losFallos Engulfing (EF) en tu gráfico.

Desarrollado por Coders Guru (XPWORX), este indicador va más allá del simple reconocimiento de patrones al trazarzonas de soporte y resistencia persistentes y dinámicas basadas en estos eventos de velas de alta probabilidad. Identifique la oferta y la demanda institucionales con zonas visuales cristalinas que permanecen en su gráfico hasta que se rompen, lo que le proporciona una perspectiva poderosa y multitemporal de los puntos de inflexión clave del mercado.

Principales características y ventajas

Doble reconocimiento de patrones: EG Y EF

El indicador identifica dos de los eventos más críticos de la acción del precio:

Zonas env olventes ( EG): patrones envolventes alcistas y bajistas estándar , que señalan un posible cambio de tendencia y crean una zona de fuerte demanda (alcista) u oferta (bajista) .

Zonas de fallo envolvente (EF): También conocidas comobloques de mitigación o áreas en las que un patrón no pudo seguir, a menudo atrapando manos débiles. Estos fallos señalan zonas de precios aún más fuertes donde es probable que el mercado retroceda o se consolide antes de un movimiento mayor.

Zonas Dinámicas Multi-Tiempo

Análisis independiente del marco temporal: Puede configurar el indicador para que calcule patrones en un marco temporal diferente al del gráfico que está visualizando (por ejemplo, detectar zonas H4 mientras opera en M15).

Zonas Persistentes y Visuales: Traza automáticamente las zonas como rectángulos personalizables de alta visibilidad. Estas zonas permanecen en el gráfico como claros niveles de soporte o resistencia para futuras decisiones de trading.

Identificación de alcistas y bajistas: separa y colorea claramente laszonas EG/EFalcistas (verde/azul) y las zonas EG/EF bajistas (rojo/magenta).

Personalización completa

Adapte la lógica de detección del indicador a su estilo de negociación:

Selección del tipo de envolvente: Elija entre envolvente de cuerpo , envolvente de mecha o envolvente completo (cuerpo + mechas ) para ajustar el rigor de la detección de patrones.

Control de visibilidad: muestre/oculte las señales de flecha , las zonas coloreadas , y las etiquetas descrip tivas para una configuración limpia del gráfico.

Filtro de zonas recientes: Concéntrese en las zonas de mayor relevancia mostrando sólo las zonas "N" más recientes .

Control del color: Control total sobre los colores de los cuatro tipos de zonas y etiquetas .

Perfecto para

Operadores de Oferta y Demanda: Visualice las zonas exactas donde probablemente se produjo la actividad institucional.

Especialistas en acción del precio: Mejore su análisis gráfico con la detección precisa de patrones clave de reversión y continuación.

Swing y Day Traders: Identifique entradas y salidas de alta probabilidad en puntos estructurales clave.

Detalles técnicos

Plataforma: MetaTrader 4 (MT4)

Versión: 1 .0 (Última modificación: 2025.10.13)

Desarrollador : Coders Guru (XPWORX)

Sin repintado: Las señales y zonas son definitivas al cierre de la barra.

