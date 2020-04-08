Bandana

Tres sistemas de bandas RSI separados mostrados simultáneamente en su gráfico para un análisis integral del mercado. Cada sistema calcula niveles de soporte y resistencia basados en valores RSI con períodos y umbrales personalizables.

El indicador proporciona señales de trading visuales a través de marcadores de flecha cuando el precio rompe a través de las bandas calculadas. Las señales largas aparecen cuando el precio se mueve por encima de la banda inferior después de estar por debajo de ella, mientras que las señales cortas se activan cuando el precio cae por debajo de la banda superior después de estar por encima de ella.

Cada uno de los tres sistemas puede configurarse independientemente con diferentes longitudes RSI, niveles de sobrecompra y sobreventa, y marcos temporales. La configuración predeterminada utiliza períodos de 51, 31 y 21 barras con niveles de umbral variables optimizados para diferentes condiciones de mercado.

El sistema de alertas incorporado envía notificaciones cuando ocurren rupturas de bandas, evitando alertas duplicadas para la misma señal. Todos los elementos visuales incluyendo colores, grosor de líneas y visualización de flechas pueden personalizarse o deshabilitarse según sea necesario.

La herramienta funciona en todos los marcos temporales e instrumentos de trading, permitiendo a los traders comparar múltiples perspectivas RSI dentro de una sola ventana de indicador. Las líneas medias entre las bandas superior e inferior proporcionan puntos de referencia adicionales para el análisis de tendencias.

Ideal para traders que buscan señales de confirmación de múltiples cálculos RSI sin saturar sus gráficos con indicadores separados.


