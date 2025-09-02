El indicador FNCD constituye una herramienta avanzada de análisis técnico que combina la transformación de Fisher con la normalización estadística de precios para crear un oscilador sofisticado. La base comienza con la normalización de puntuación Z, donde los datos de precios se estandarizan calculando cuántas desviaciones estándar se sitúa el precio actual desde su media móvil durante un período específico. Este proceso de normalización transforma los movimientos de precios en bruto en unidades estandarizadas, facilitando la identificación de desviaciones extremas independientemente del nivel de precio del instrumento. La transformación de Fisher luego convierte estos valores normalizados en un oscilador acotado que oscila alrededor de cero, donde las lecturas extremas indican zonas potenciales de reversión. Se aplican dos medias móviles exponenciales a los valores transformados de Fisher - una EMA rápida y una EMA lenta - creando un sistema de línea dual similar al MACD pero con propiedades estadísticas mejoradas. Cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA lenta, genera señales alcistas, mientras que las señales bajistas ocurren cuando la línea rápida cruza por debajo de la línea lenta. La combinación de normalización estadística y transformación de Fisher hace que este indicador sea particularmente efectivo para identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa.