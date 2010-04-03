Trois systèmes de bandes RSI séparés affichés simultanément sur votre graphique pour une analyse complète du marché. Chaque système calcule des niveaux de support et résistance basés sur les valeurs RSI avec des périodes et seuils personnalisables.

L'indicateur fournit des signaux de trading visuels à travers des marqueurs flèches lorsque le prix franchit les bandes calculées. Les signaux longs apparaissent quand le prix monte au-dessus de la bande inférieure après avoir été en dessous, tandis que les signaux courts se déclenchent quand le prix chute sous la bande supérieure après avoir été au-dessus.

Chacun des trois systèmes peut être configuré indépendamment avec différentes longueurs RSI, niveaux de surachat et survente, et temporalités. Les paramètres par défaut utilisent des périodes de 51, 31 et 21 barres avec des niveaux de seuil variables optimisés pour différentes conditions de marché.

Le système d'alertes intégré envoie des notifications lors de cassures de bandes, empêchant les alertes dupliquées pour le même signal. Tous les éléments visuels incluant couleurs, épaisseur des lignes et affichage des flèches peuvent être personnalisés ou désactivés selon les besoins.

L'outil fonctionne sur toutes les temporalités et instruments de trading, permettant aux traders de comparer multiples perspectives RSI dans une seule fenêtre d'indicateur. Les lignes médianes entre bandes supérieure et inférieure fournissent des points de référence supplémentaires pour l'analyse de tendance.

Idéal pour les traders recherchant des signaux de confirmation de multiples calculs RSI sans encombrer leurs graphiques avec des indicateurs séparés.



