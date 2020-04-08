Candlesticks MTF 5

"Candlesticks MTF 5 " es un indicador de información que muestra "Velas japonesas". El indicador analiza y determina las horas de apertura y cierre de las velas de marcos temporales superiores.

Se ha desarrollado un algoritmo para el indicador "Candlesticks MTF 5 " que corrige la discrepancia entre las horas de apertura y cierre de las velas de marcos temporales superiores. Por ejemplo, si la hora de apertura de una vela en un marco de tiempo semanal es el día 1 del mes, y en el marco de tiempo menor esta fecha cae en sábado, entonces sin este algoritmo la hora de apertura de esta vela incluirá velas del día anterior (viernes). Este algoritmo ayuda a determinar correctamente los precios " Alto " y " Bajo" necesarios para que el indicador "Fractales " funcione correctamente desde un marco temporal mayor - por ejemplo, cuando el "Alto" y el "Bajo" son el primero o el segundo. El algoritmo también ayuda en el cálculo correcto de "Medias Móviles" desde marcos de tiempo superiores - por ejemplo, en el marco de tiempo actual, para determinar correctamente la primera y la última barra (vela) al calcular la "interpolación lineal " necesaria para construir la curva de la media móvil.

- El indicador también es bien aplicable en el análisis técnico clásico, ya que muestra velas "Alcistas " y "Bajistas ", así como velas "Doji " y "Martillo " en diferentes colores.

- Para las velas "Doji" y sus variaciones, el indicador ofrece la opción de elegir una tolerancia para el tamaño del cuerpo de la vela del 10% de la longitud total de la vela.

- Para las velas "Hammer" y sus variaciones, el indicador ofrece la opción de elegir una tolerancia para el tamaño del cuerpo de la vela del 33% de la longitud total de la vela y la colocación en el tercio superior o inferior de la vela.

Esta tolerancia para el tamaño de los cuerpos de las velas "Doji" y "Hammer " se ha mencionado cada vez menos en los últimos años, pero existe en la práctica para determinar estas velas.

El indicador también incluye un temporizador para mostrar el tiempo hasta el cierre de la última vela.

Cuando el indicador se utiliza para comparar cotizaciones proporcionadas por diferentes brokers - a veces las diferencias son increíbles.

Nota:
¡¡¡El temporizador de cuenta atrás está desactivado en el probador de estrategias!!!

Ajustes del indicador:

Show Multi Time Frame from - Multi marco de tiempo en el que calcular el indicador. Por defecto, el indicador trabaja con datos del marco de tiempo D1.
Historial de Velas - Número de velas en las que trabaja el indicador desde el marco de tiempo múltiple D1.

Sección "Configuración de Velas"
Rellenar los cuerpos de las Velas - Rellena o no los cuerpos de las velas.
Ancho de la línea del cuerpo - Puede elegir el ancho de la línea para el cuerpo y las sombras de las velas.
Color de las velasalcistas - Color de fondo para las velas alcistas.
Color de las velas baj istas - Color de fondo para las velas bajistas.

Sección ""Configuración de Doji" y "Hammer""
Rellenar los cuerpos de "Doji" y "Hammer " - Rellena o no los cuerpos de "Doji" y "Hammer".
Color de las velas "Doji " - Color de fondo para las velas "Doji".
Cálculos porcentuales de " Doji" - Tolerancia en el tamaño del cuerpo de "Doji".
Colorde las velas "Hammer" alcistas - Color de fondo para las velas "Hammer" alcistas.
Color de las velas "Hammer" bajistas - Color de fondo para las velas "Hammer" bajistas.
Cálculos porcentuales de "Hammer" - Tolerancia en el tamaño del cuerpo de "Hammer".

Sección "Configuración del temporizador de cuenta atrás de las velas"
Mostrar tiempo hasta la formación de la vela "0" - Muestra o no el temporizador de la vela "0".
Color del temporizador - Color de fondo para el texto del temporizador.
Tamaño del texto - Tamaño del texto para el temporizador.
Puntos en 1 Pip - Le ofrece la posibilidad de elegir el número de puntos en 1 Pip.
Distancia del texto del temporizador desde el precio de oferta - Puede elegir la distancia del texto desde el precio de oferta.

