"Candlesticks MTF 5" информационный индикатор, который отображает "Японские свечи". Индикатор анализирует и определяет время открытия и закрытия свечей из более старших таймфреймов.



Для индикатора "Candlesticks MTF 5" разработан алгоритм, корректирующий несоответствие времени открытия и закрытия свечи с большего таймфрейма. Например, если время открытия свечa на недельном таймфрейме приходится на 1-е число месяца, а на меньшем таймфрейме эта дата приходится на Субботу, то без данного алгоритма время открытия этой свечи будет включать в себя свечи предыдущего дня (Пятницу). Работа данного алгоритма помогает правильно определить цены "High" и "Low", необходимые для корректной работы индикатора "Фракталов" с большего таймфрейма — например, когда "High" и "Low" являются первыми или вторыми. Алгоритм также помогает в правильном расчете "Скользящих средних" с более высоких таймфреймов — например, на текущем таймфрейме для правильного определения первого и последнего бара (свечa) при расчете "линейной интерполяции", необходимой для построения кривой скользящей средней.



Индикатор также хорошо применим в классическом техническом анализе, так как он показывает "Бычьи" и "Медвежьи" свечи, а также свечи "Доджи" и "Молот" разными цветами.



- Для свечей "Доджи" и их разновидностей индикатор предлагает возможность выбрать допуск на размер тела свечи в размере 10% от общей длины свечи.



- Для свечей "Молот" и их разновидностей индикатор предлагает возможность выбрать допуск на размер тела свечи в размере 33% от общей длины свечи и размещению в верхней или нижней 1/3 свечи.



В последние годы этот допуск на размер тела свечей "Доджи" и "Молот" упоминается всё реже, но он всё же существует в практике определения этих свечей.



Индикатор также включает в себя таймер, показывающий время до закрытия последней свечи.



Когда индикатор используется для сравнения котировок, предоставляемых разными брокерами — иногда различия удивительные.



Примечание:

Таймер обратного отсчета отключен в тестере стратегий!!!





Настройки индикатора:



Show Multi Time Frame from - Мультитаймфрейм, на котором рассчитывается индикатор. По умолчанию индикатор работает с данными с таймфрейма D1.

Candles History - Количество свечей, на которых работает индикатор из мультитаймфрейма D1.



Секция "Candlesticks Settings"

Fill the Candle bodies - Заполняет или нет тела свечей.

Body line width - Вы можете выбрать толщину линии тела свечи и теней.

Color of Bullish candles - Цвет фона для бычьих свечей.

Color of Bearish candles - Цвет фона для медвежьих свечей.



Секция ""Doji" and "Hammer" Settings"

Fill the "Doji" and "Hammer" bodies - Заполняет или нет тела "Доджи" и "Молота".

Color of "Doji" candles - Цвет фона для свечей "Доджи".

Percent calculations of "Doji" - Допуск по размеру тела свечей "Доджи".

Color of Bullish "Hammer" candles - Цвет фона для бычьих свечей "Молот".

Color of Bearish "Hammer" candles - Цвет фона для медвежьих свечей "Молот".

Percent calculations of "Hammer" - Допуск по размеру тела свечей "Молот".



Секция "Candle Countdown Timer Settings"

Show time until formation of Candle "0" - Показывает или нет таймер свечи "0".

Timer color - Цвет фона для текста таймера.

Text size - Размер текста для таймера.

Points in 1 Pip - Предлагает вам выбрать количество Пунктов в 1 Пип.

Timer text distance from Bid price - Вы можете выбрать расстояние от текста до цены "Bid".