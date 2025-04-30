CTJM Fibo Signal

CTJMFiboSignal es el poder del análisis técnico al alcance de su mano 🚀.

Embarcarse en un viaje de comercio sin fisuras con CTJMFiboSignal, su go-to indicador premium para el dominio de análisis técnico. Integrando técnicas avanzadas de retroceso de Fibonacci con patrones de ZigZag, esta herramienta de vanguardia está diseñada para aumentar su confianza, adaptabilidad y precisión en el siempre cambiante mundo del trading de mercado.

Por qué CTJMFiboSignal destaca

🎯 Precisión suprema:
Gane ventaja en el análisis del mercado con niveles de negociación precisos:zonas de StopLoss, puntos de entrada agudos y objetivos de Take Profit de varios niveles (TP1-TP5). Gracias a los puntos de giro ZigZag, el indicador garantiza una precisión y fiabilidad excepcionales.

⚙️ Máxima personalización:
Adapte sin esfuerzo el indicador a su estrategia de trading. A partir de parámetros configurables como la profundidad, la desviación y el retroceso, CTJMFiboSignal se adapta tanto a las operaciones a corto plazo como a las tendencias a largo plazo, lo que lo convierte en un activo versátil en su arsenal de trading.

🌈 Claridad visual inigualable:
Simplifique el análisis de gráficos con imágenes claras y organizadas. Los colores brillantes y personalizables resaltan las líneas y los niveles de Fibonacci, ofreciendo a los operadores perspectivas procesables de un vistazo.

Acceso exclusivo y seguridad:
Opere con confianza con acceso de por vida para cuentas verificadas y procesos de autorización seguros. Tus datos de trading se mantienen seguros, personalizados y preparados para un rendimiento óptimo.

Ajustes en tiempo real:
Manténgase por delante de la curva con la recalibración dinámica de los niveles de Fibonacci que se alinean a la perfección con las fluctuaciones del mercado en vivo, lo que le permite contar con estrategias accionables en cada paso del camino.

Libere el potencial de CTJMFiboSignal

💡A lertas de entrada en el mercado:
Cronometre con confianza sus operaciones esperando la próxima tendencia direccional, asegurando una alineación óptima con los movimientos de COMPRA o VENTA.

📜C onsejo profesional del operador:
El éxito en el trading comienza con una buena gestión del dinero y del riesgo. Deje que CTJMFiboSignal complemente sus estrategias y minimice el riesgo para obtener resultados gratificantes.

Si usted es un operador experimentado o acaba de empezar, CTJMFiboSignal va más allá de ser un indicador-es su aliado de confianza para el éxito en los mercados financieros.

Elija su marco temporal ideal

  • Scalping (Corto Plazo): Perfecto para obtener beneficios rápidos en gráficos M1 o M5.
  • Day Trading (Medio Plazo): Equilibre la precisión y la duración de la operación con M15, H1 o H4.
  • Swing Trading (a largo plazo): capte los principales movimientos de precios con los gráficos D1 o W1.

Experimente con los plazos en una cuenta de demostración para encontrar el que mejor se adapte a su estrategia.

Precisión que inspira confianza

Factores como las tendencias del mercado, la volatilidad y los tipos de activos influyen en la fiabilidad de los niveles de TP. Con CTJMFiboSignal, experimentará una precisión refinada a través de:

  1. Selección Inteligente de Niveles: Optimice la precisión de los TP aprovechando los niveles Fibonacci alineados con las tendencias actuales del mercado.
  2. Alineación del marco temporal: Asegúrese de que su estilo de negociación coincide con el marco temporal adecuado para obtener señales fiables.
  3. Confirmación del Momentum: Aumente la fiabilidad con herramientas complementarias como el RSI o las medias móviles.
  4. Gestión práctica del riesgo: Establezca niveles de TP realistas basados en datos históricos para obtener resultados constantes.

¡Comience hoy mismo!

Asegure su acceso exclusivo proporcionando su correo electrónico y número de cuenta real de trading tras la compra para la generación de una clave de licencia personalizada.

¿Listo para operar de forma más inteligente, más rápida y con mayor confianza? Explore CTJMFiboSignal y maximice los beneficios, minimice los riesgos: ¡entre en el futuro del trading!


Productos recomendados
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versión MT4  |  FAQ El Indicador Owl Smart Levels es un sistema comercial completo dentro de un indicador que incluye herramientas de análisis de mercado tan populares como los fractales avanzados de Bill Williams , Valable ZigZag que construye la estructura de onda correcta del mercado y los niveles de Fibonacci que marcan los niveles exactos de entrada. en el mercado y lugares para tomar ganancias. Descripción detallada de la estrategia Instrucciones para trabajar con el indicador Asesor de c
Maximum Trend Arrows OT MT5
Mulweli Valdaz Makulana
Indicadores
¡¡¡¡¡ESTRICTAMENTE PARA EL ÍNDICE DE AUGE SOLAMENTE!!!!! Aquí traigo el indicador Maximum Trend Arrows OT1.0 MT5. Este indicador se compone de una combinación de diferentes indicadores de tendencia para entradas y salidas, para las entradas una flecha naranja pintará en el gráfico por debajo del mercado actual y una bandera roja para el cierre de las operaciones y produce flechas de compra solamente. Cuando la flecha naranja aparece, aparecerá junto con su sonido para notificarle. Se recomienda
Heiken Ashi and Heiken Ashi Smoothed MA MT5
Ku Chuan Lien
5 (1)
Indicadores
Heiken Ashi Smoothed Strategy es un sistema muy simple pero potente para obtener la dirección de la tendencia del mercado de divisas. Este indicador es en realidad 2 indicadores en 1 paquete, Heiken Ashi y Heiken Ashi Smoothed Moving Average ambos incluidos. Debido a que HA (Heiken Ashi) y HAS (Heiken Ashi Smoothed) se calculan en el mismo evento de un sistema con los búferes necesarios y sólo bucle, por lo que es el HA RÁPIDO, OPTIMIZADO y EFICIENTE teniendo el indicador combinado de MetaTrader
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
¿Cansado de trazar líneas de soporte y resistencia? La resistencia de soporte es un indicador de marco de tiempo múltiple que detecta y traza automáticamente los soportes y las líneas de resistencia en el gráfico con un giro muy interesante: a medida que los niveles de precios se prueban con el tiempo y aumenta su importancia, las líneas se vuelven más gruesas y oscuras. [ Guía de instalación | Guía de actualización | Solución de problemas | FAQ | Todos los productos ] Mejora tu análisis técnic
PipFinite Trend PRO MT5
Karlo Wilson Vendiola
4.84 (557)
Indicadores
Solución innovadora para la negociación y filtrado de tendencias con todas las funciones importantes integradas en una sola herramienta. El algoritmo inteligente de Trend PRO detecta la tendencia, filtra el ruido del mercado y da señales de entrada con niveles de salida. Las nuevas características con reglas mejoradas para el cálculo estadístico mejoraron el rendimiento general de este indicador. Información importante revelada Maximice el potencial de Trend Pro, por favor visite www.mql5.com
Rigonstructor
Mark Lapukha
5 (1)
Indicadores
Este es un constructor. Es decir, el creador de estrategias. Y no sólo. Este es un indicador de señal para la mayoría de los indicadores estándar integrados en MetaTrader 5. Combine sus indicadores en una flecha de señal. Por ejemplo, tienes una estrategia y necesitas conocer su rentabilidad, incluir los elementos necesarios en el menú y obtener estadísticas. Y si no tiene una estrategia, búsquela en Internet o cree la suya propia. Rigonstruktor te ayudará con todo esto. El kit incluye estrategi
Mercaria Professional Trading Zones
Anton Serozhkin
Indicadores
## SÓLO ORO ## SÓLO ORO ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ## **Zonas Comerciales Profesionales de Mercaria - Guía Completa** ### **Cómo funcionan las Zonas Mercaria** **Español:** Mercaria Zones es un indicador de trading avanzado que identifica áreas de soporte y resistencia de alta probabilidad utilizando extremos ZigZag combinados con cálculos matemáticos de zonas. El indicador funciona en múltiples marcos temporales simultáneamente, proporcionando una vis
Inverted Chart EA
Samuele Borella
Utilidades
Gráfico_invertido_EA Asesor Experto de Utilidad Inverted_Chart_EA crea y mantiene un gráfico invertido de cualquier símbolo y marco temporal. Genera automáticamente un instrumento personalizado (por ejemplo, US30_INV ) y mantiene su historial de precios actualizado en tiempo real, con barras reflejadas en torno a un pivote elegido. Esta utilidad ofrece a los operadores una nueva forma de analizar el mercado desde una perspectiva diferente , invirtiendo el gráfico. ¿Por qué utilizar un gráfico in
Your Trend Friend
Luigi Nunes Labigalini
5 (1)
Indicadores
¡La tendencia es tu amiga! Fíjate en el color del indicador y opera en esa dirección. No se repinta. Después de que cada vela se cierra, ese es el color de la tendencia. Puedes centrarte en tendencias más cortas y rápidas o en tendencias mayores, sólo tienes que probar qué es lo más adecuado para el símbolo y el marco temporal en el que operas. Simplemente cambie el parámetro "Longitud" y el indicador se adaptará automáticamente. También puede cambiar el color, el grosor y el estilo de las lín
Weis Wave Scouter
Jean Carlos Martins Roso
Indicadores
Descubre el poder del análisis avanzado de volumen con Weis Wave Scouter, un indicador revolucionario para MetaTrader 5 que combina los principios consagrados del método Wyckoff y del análisis VSA (Volume Spread Analysis). Diseñado para traders que buscan precisión y profundidad en sus operaciones, este indicador ofrece una lectura táctica del mercado a través del análisis de ondas de volumen acumulativo, ayudando a identificar puntos clave de reversión y continuación de tendencia. Weis Wave Sco
Drawdown indicator
Pascal Marmugi
Indicadores
# DRAWDOWN INDICATOR V4.0 - La herramienta esencial para dominar sus operaciones ## Transforme sus operaciones con una visión completa de su rendimiento en tiempo real En el exigente mundo de las operaciones con divisas y CFD, **conocer su rendimiento en tiempo real** no es un lujo, es una **necesidad absoluta**. El **Drawdown Indicator V4.0** es mucho más que un simple indicador: es su **cuadro de mandos profesional** que le ofrece una visión clara, precisa e instantánea del estado de su cue
Heiken Ashi Smoothed New
Hoang Ngoc Thach
Indicadores
Este indicador es el mismo que el popular Heiken Ashi Smoothed. El indicador Heikin Ashi para MetaTrader 5 ya existe, pero tiene dos desventajas: No pinta las velas con precisión. No es posible cambiar el ancho de las velas. Véase también Heikin Ashi en MQL5 Code Base . En esta versión no hay tales desventajas.
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
“Naturu” es un indicador manual que usa la simetría de la naturaleza como algoritmo. ¡Domina el mercado con una estrategia sencilla y sabiduría oculta! Al cargar el indicador, verás dos líneas: Superior (Top) e Inferior (Bottom). Haz clic una vez en una línea para activarla. Para moverla, simplemente haz clic en la vela donde quieras colocarla. Tú defines un punto alto y un punto bajo, y el indicador calcula automáticamente: Una zona magenta que muestra dónde los intereses de toros y osos están
Heiken Ashi Candle Color Change Alerts Serie MT5
Boris Armenteros
5 (1)
Indicadores
Sea notificado de cada cambio de color de las velas Heiken Ashi (HA). El indicador activará señales pasadas y nuevas cada vez que las velas HA cambien de color. ( Nota Esta herramienta está basada en el código del indicador Heiken Ashi desarrollado por MetaQuotes Software Corp.) Características Las señales se activan al cierre de la última barra / apertura de una nueva barra; Se puede activar cualquier tipo de alertas: Cuadro de diálogo, mensaje de correo electrónico, notificaciones SMS para te
Trend Lines Scalper
Magdalena Estefania Colonna
Indicadores
TREND LINES SCALPER Indicador Profesional  DESCRIPCIÓN GENERAL Trend Lines Scalper es un indicador avanzado de alta precisión diseñado específicamente para traders profesionales que buscan maximizar sus oportunidades de scalping mediante la detección automática de líneas de tendencia y señales de alta probabilidad. Este poderoso algoritmo combina análisis técnico clásico con tecnología moderna, identificando automáticamente patrones de precio y generando señales precisas en tiempo real para o
Mega Indicator MT5
Szymon Palczynski
Indicadores
Indicador de alcance del precio. También sirve como término perfecto para soportes y resistencias. Lo utilizo en dos expertos. La herramienta básica para el trading profesional. El indicador analiza las últimas 500 barras y las utiliza para determinar los niveles (pero no predice el futuro ) . Personalmente, lo utilizo en TF H1. Es muy simple. Cuatro líneas en el gráfico y eso es todo. Sólo dos parámetros de entrada. Miles de indicadores. ¿Por qué esto? ¿Es bueno? No. Es muy bueno. Por favor, pr
Price manipulation risk
Vincent Albert Feugier
Indicadores
Indicador de riesgo de manipulación de precios Herramienta avanzada de evaluación del riesgo de mercado y detección de manipulaciones Price Manipulation Risk Indic ator es una herramienta profesional diseñada para medir el nivel de riesgo actual en el mercado. Evalúa el comportamiento de los precios, la actividad del mercado y la dinámica de las velas para detectar entornos inestables o potencialmente manipulados. Este indicador ayuda a los operadores a evitar trampas , filtrar señales fal
Automated Trendlines MT5
Georgios Kalomoiropoulos
Indicadores
Las líneas de tendencia son la herramienta más esencial del análisis técnico en el comercio de divisas. Desafortunadamente, la mayoría de los comerciantes no los dibujan correctamente. El indicador de líneas de tendencia automatizadas es una herramienta profesional para comerciantes serios que lo ayuda a visualizar el movimiento de tendencia de los mercados. Hay dos tipos de Trendlines Bullish Trendlines y Bearish Trendlines. En la tendencia alcista, la línea de tendencia de Forex se dibuja a
Terra Infinity
Ivan Simonika
Indicadores
Terra Infinity es un indicador plano. Esta versión mejorada del indicador CalcFlat cuenta con tres líneas adicionales que aumentan significativamente su eficacia. A diferencia de su predecesor con dos niveles estáticos, Terra Infinity añade tres líneas dinámicas por encima del histograma principal, que se interpretan de la siguiente manera: línea de señal base, línea de señal mínima, línea de señal máxima. Estas líneas se forman utilizando el parámetro adicional Avg, que es el valor medio del
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Indicadores
Indicador Engulfing with E MAs Libere el poder de la detección avanzada de patrones de velas con el indicador Engulfing with EMAs , una herramienta de vanguardia diseñada para MetaTrader 5. Este indicador futurista combina la precisión del análisis de patrones engulfing con la fuerza del seguimiento de tendencias de las medias móviles exponenciales (EMA 21 y EMA 50). Este indicador futurista combina la precisión del análisis de patrones envolventes con la fuerza de seguimiento de tendencias de
Real Trend Zigzag PRO
Timo Kosiol
Indicadores
Tendencia Real Zigzag PRO muestra la tendencia real de un mercado, a diferencia del indicador Zigzag por defecto. Calcula la tendencia en tiempo real y muestra líneas verdes para tendencias alcistas, líneas rojas para tendencias bajistas y líneas azules para ninguna tendencia. Siguiendo el viejo lema "la tendencia es tu amiga", te ayuda a decidir si debes abrir una posición de compra o de venta. La versión PRO es un zigzag multi timeframe (MTF). Es decir, muestra la tendencia del marco temporal
Accuracy M1 Scalper MT5
German Pablo Gori
Indicadores
Accuracy M1 Scalper MT5 - Indicador de Scalping VISIÓN GENERAL Accuracy M1 Scalper es un indicador técnico diseñado para scalping en el timeframe M1 en MetaTrader 5. El indicador proporciona una rápida generación de señales para oportunidades de trading a corto plazo, centrándose en una rápida entrada y salida. METODOLOGÍA SCALPING Generación de señales - Cálculos rápidos del indicador - Sistema de confirmación múltiple - Entrega de señales de baja latencia - Análisis de la acción del preci
Cobra Arrow
Pieter Gerhardus Van Zyl
Indicadores
El indicador Cobra Arrow es una herramienta de señalización de precisión diseñada para MT5 que identifica los posibles puntos de inflexión del mercado utilizando un híbrido único de volatilidad, impulso y dinámica de agotamiento. Visualiza las oportunidades de negociación directamente en el gráfico a través de flechas naranjas y magenta colocadas con desplazamientos adaptativos basados en ATR para mejorar la legibilidad y el conocimiento del contexto. Internamente, combina la sensibilidad del o
Alpha Trend MT5
Evgeny Belyaev
Indicadores
Alpha Trend MT5 es un indicador de tendencia para la plataforma MetaTrader 5; ha sido desarrollado por un grupo de traders profesionales. El indicador Alpha Trend MT5 encuentra los puntos de cambio de tendencia más probables, lo que permite realizar operaciones al principio de una tendencia. Este indicador cuenta con notificaciones, que se generan cada vez que aparece una nueva señal (alerta, correo electrónico, push-notificación). Esto le permite abrir una posición en el momento oportuno. Alpha
Renko System
Marco Montemari
Indicadores
Este indicador puede ser considerado como un sistema de comercio. Ofrece una visión diferente para ver el par de divisas: indicador atemporal completo, se puede utilizar para el comercio manual o para el comercio automatizado con algún asesor experto. Cuando el precio alcanza un umbral se crea un nuevo bloque según el modo establecido. El indicador además de las barras Renko, muestra también 3 medias móviles. Características modo renko mediana renko renko mediano personalizado 3 medias móviles
Quantum Currency Array Indicator for MT5
QUANTUM TRADING SOFTWARE LIMITED
Indicadores
Este indicador se ha desarrollado para identificar y mostrar estas tendencias de forma rápida y sencilla, permitiéndole ver al instante los pares de divisas que están en tendencia y los que no, y en todos los plazos, con un solo clic. Los 28 pares de divisas se muestran como un abanico que va de fuerte a débil y viceversa, y por eso lo llamamos "matriz de divisas". Los 28 pares se despliegan ante usted, ofreciéndole una descripción visual instantánea de los pares que tienen una tendencia fuerte,
ParitySnap
Kazutaka Yamamoto
Indicadores
ParitySnap - Triad Z-Score Reversión Reversión media no repintada / inspirada en fondos de cobertura / NY-Close Pivot-SL Promoción de vacaciones (hasta el 25 de diciembre, JST): De por vida $199 / Alquiler $30 - Estándar después de la promoción: De por vida $ 209- / Alquiler $ 40 - QUÉ HACE ParitySnap detecta distorsiones de paridad de tres divisas (por ejemplo, GOLD: XAUUSD-AUDUSD-XAUAUD ) e imprime entradas sin repintado en la barra que acaba de cerrarse cuando está presente un borde de rever
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicadores
Auto Optimized RSI   es un indicador de flechas inteligente y fácil de usar, diseñado para ofrecer señales de trading precisas. Utiliza simulaciones de operaciones basadas en datos históricos para identificar automáticamente los niveles de compra y venta de RSI más efectivos para cada instrumento y marco temporal. Este indicador puede utilizarse como un sistema de trading independiente o como parte de tu estrategia actual. Es especialmente útil para traders intradía. A diferencia de los niveles
BTC Terminator
Riaan Adriaan Swanepoel
Asesores Expertos
# Advanced Terminator AI EA MT5 - Sistema de comercio de red neuronal Powered. ## Características Premium Tecnología avanzada de redes neuronales - Algoritmos de aprendizaje profundo para el reconocimiento de patrones de mercado - Optimización adaptativa de la estrategia en tiempo real - Gestión inteligente del riesgo impulsada por IA - Sistema de análisis de marcos temporales múltiples Dominio del mercado dual - Especializado para el comercio de XAUUSD (oro) - Optimizado para los p
Trend Monitor MT5
Pavel Zamoshnikov
4.5 (2)
Indicadores
El indicador genera señales tempranas basándose en los datos de lectura del ADX combinados con elementos de patrones de precios. Funciona en todos los símbolos y marcos temporales. El indicador no redibuja sus señales. Usted ve las mismas cosas en la historia y en tiempo real. Para una mejor percepción visual las señales se muestran como flechas (para no sobrecargar el gráfico). Características Los mejores resultados se obtienen cuando el indicador trabaja en dos marcos temporales. Por ejemplo:
Los compradores de este producto también adquieren
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOCIÓN DE LANZAMIENTO El precio de Azimuth Pro está establecido inicialmente en 299 $ para los primeros 100 compradores. El precio final será de 499 $. LA DIFERENCIA ENTRE LAS ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONALES NO ES EL INDICADOR — ES LA UBICACIÓN. La mayoría de los traders entran en niveles de precio arbitrarios, persiguiendo el momentum o reaccionando a señales retrasadas. Las instituciones esperan a que el precio alcance niveles estructurados donde la oferta y demanda realmente cambian.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev o
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
¿Cuántas veces ha comprado un indicador de trading con excelentes back-tests, prueba de rendimiento en cuenta real con números fantásticos y estadísticas por todas partes pero después de usarlo, termina perdiendo su cuenta? No debe confiar en una señal por sí misma, necesita saber por qué apareció en primer lugar, ¡y eso es lo que mejor hace RelicusRoad Pro! Manual de Usuario + Estrategias + Videos de Entrenamiento + Grupo Privado con Acceso VIP + Versión Móvil Disponible Una Nueva Forma de Ver
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Ante todo, vale la pena enfatizar que esta Herramienta de Trading es un Indicador No Repintado, No Redibujado y No Retrasado, lo que la hace ideal para el trading profesional. Curso en línea, manual del usuario y demostración. El Indicador de Conceptos de Acción del Precio Inteligente es una herramienta muy potente tanto para traders nuevos como experimentados. Combina más de 20 indicadores útiles en uno solo, combinando ideas avanzadas de trading como el Análisis del Trader del Círculo Interi
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Los precios se mueven por muchas razones y éstas pueden variar de un operador a otro: programas informáticos, operadores privados e institucionales contribuyen simultáneamente a la formación del precio, lo que hace muy difícil el arte de la predicción. Sin embargo, hay factores medibles que vinculan el precio a una tendencia subyacente acorde con la realidad física que representa el activo financiero: son los indicadores macroeconómicos. Los grandes inversores utilizan sabiamente esta informaci
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Indicador Matreshka de autodiagnóstico y autooptimización: 1. Es una interpretación de la Teoría del Análisis de Ondas de Elliott. 2. Basado en el principio del indicador tipo ZigZag, y las ondas se basan en el principio de interpretación de la teoría de DeMark. 3. Filtra las ondas en longitud y altura. 4. Dibuja hasta seis niveles de ZigZag al mismo tiempo, siguiendo ondas de diferentes órdenes. 5. Marca ondas pulsadas y de retroceso. 6. Dibuja flechas para abrir posiciones. 7. Dibuja tres cana
SynaptixQuant Dominance Matrix
Devie Arevalo Montemayor
5 (1)
Indicadores
Matriz de dominancia de SynaptixQuant: Extracción del estado del mercado de nivel institucional Diseñada para operadores que necesitan una visión basada en datos del comportamiento del mercado más allá de los indicadores superficiales. La matriz de dominancia de Synaptix Quant (SQ) no es una visualización convencional de la fortaleza de las divisas. Detrás de su interfaz intencionadamente simplificada se esconde una sofisticada arquitectura analítica diseñada para cuantificar las condiciones de
FootprintOrderflow
Jingfeng Luo
5 (3)
Indicadores
FOOTPRINTORDERFLOW: La guía autorizada ( Este indicador también es compatible con los proveedores económicos que no ofrecen datos DOM ni datos BID/ASK) 1. Visión general FOOTPRINTORDERFLOW es una herramienta avanzada de análisis de Flujo de Órdenes diseñada para MetaTrader 5 (MT5). A diferencia de los gráficos de velas tradicionales que sólo muestran OHLC (Open, High, Low, Close), este indicador analiza los datos de Tick en tiempo real para visualizar la microestructura dentro de cada vela. L
ARIScalping
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARIScalp es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento del rendimiento integrado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en tiempo real. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev op
MonsterDash Harmonic Indicator MT5
Paul Geirnaerdt
3 (4)
Indicadores
MonsterDash Indicador de Armónicos es un tablero de patrones armónicos. Reconoce todos los patrones principales. MonsterDash es un tablero que muestra todos los patrones detectados para todos los símbolos y (casi) todos los plazos en formato ordenable y desplazable . Los usuarios pueden añadir sus propios patrones definidos por el usuario . MonsterDash puede abrir y actualizar gráficos con el patrón encontrado. Configuración Los ajustes por defecto de MonsterDash son lo suficientemente buenos l
Gold Indicator MT5
MQL TOOLS SL
Indicadores
Adéntrese en el mundo de las operaciones de divisas con confianza, claridad y precisión utilizando el Indicador Oro , una herramienta de última generación diseñada para llevar su rendimiento en las operaciones al siguiente nivel. Tanto si es un profesional experimentado como si acaba de comenzar su andadura en los mercados de divisas, el Indicador Oro le proporciona una visión poderosa y le ayuda a operar de forma más inteligente, no más difícil. Basado en la sinergia probada de tres indicadore
Impulse correction and SCOB mapper WinWorld
LEGEX LTD
Indicadores
DESCRIPCIÓN ICSM (Impulse-Correction SCOB Mapper) es el indicador que analiza el movimiento del precio e identifica impulsos válidos, correcciones y SCOBs (Single Candle Order Block). Es una herramienta poderosa que se puede utilizar con cualquier tipo de análisis técnico porque es flexible, informativa, fácil de usar y mejora sustancialmente la conciencia del trader sobre las zonas de interés más líquidas. CONFIGURACIÓN General | Visuales Tema de color — define el tema de color del ICSM.
AriX
Temirlan Kdyrkhan
1 (4)
Indicadores
Indicador AriX para MT5 Una potente herramienta de seguimiento de tendencias y evaluación de señales AriX es un indicador personalizado para MT5 que combina medias móviles y una lógica de riesgo/recompensa basada en ATR para generar señales claras de compra/venta. Visualiza niveles SL/TP dinámicos, evalúa resultados de operaciones pasadas y muestra estadísticas de ganancias/pérdidas en un panel limpio en el gráfico. Las principales funciones son: Señales de compra/venta basadas en cruces de MA
ARICoins
Temirlan Kdyrkhan
Indicadores
ARICoin es un potente compañero de trading diseñado para generar señales de entrada de alta probabilidad con niveles TP/SL/DP dinámicos basados en la volatilidad. El seguimiento de rendimiento incorporado muestra estadísticas de ganancias/pérdidas, aciertos PP1/PP2 y tasas de éxito actualizadas en directo. Características principales: Señales de compra/venta con bandas de volatilidad adaptables Niveles TP/SL/DP en tiempo real basados en ATR Filtro MA incorporado con volatilidad ATR/StdDev opcion
IQ FX Gann Levels MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
IQ FX Gann Levels es un indicador de precisión basado en los métodos de raíz cuadrada de W.D. Gann. William Delbert Gann (W.D. Gann) fue un excepcional analista de mercado, cuya técnica de negociación se basaba en una compleja mezcla de matemáticas, geometría, astrología y matemáticas antiguas que demostró ser extremadamente precisa. Descargue la versión de Metatrader 4 Lea atentamente la descripción del producto antes de adquirirlo . Descargo de responsabilidad: Debido a restricciones regulator
TrendMaestro5
Stefano Frisetti
Indicadores
nota: este indicador es para METATRADER4, si quieres la versión para METATRADER5 este es el enlace: https://www.mql5.com/it/market/product/108106 TRENDMAESTRO ver 2.5 TRENDMAESTRO reconoce una nueva TENDENCIA desde el principio, nunca se equivoca. La certeza de identificar una nueva TENDENCIA no tiene precio. DESCRIPCIÓN TRENDMAESTRO identifica una nueva TENDENCIA de raíz, este indicador examina la volatilidad, los volúmenes y el momentum para identificar el momento en el que se produce una expl
Elliot Waves Analyzer Pro
Viktor Weidenthal
2.67 (3)
Indicadores
Analizador de Ondas de Elliot Pro calcula las Ondas de Elliot para ayudar a identificar la dirección de la tendencia y los niveles de entrada. Principalmente para Swing Trading Estrategias. Por lo general, uno abriría una posición en la dirección de la tendencia de la onda 3 o una corrección de la onda C . Este indicador traza los niveles objetivo para la onda actual y la siguiente. Las reglas más importantes para el análisis de la onda de Elliot son verificadas por el indicador. La versión Pro
MetaForecast M5
Vahidreza Heidar Gholami
5 (3)
Indicadores
MetaForecast predice y visualiza el futuro de cualquier mercado basándose en las armonías de los datos de precios. Aunque el mercado no siempre es predecible, si existe un patrón en el precio, MetaForecast puede predecir el futuro con la mayor precisión posible. En comparación con otros productos similares, MetaForecast puede generar resultados más precisos al analizar las tendencias del mercado. Parámetros de entrada Past size (Tamaño del pasado) Especifica el número de barras que MetaForecast
Orderflow Scalp Pro
TitanScalper
Indicadores
Indicador profesional de scalping para XAUUSD y los principales pares de divisas Orderflow Scalp Pro ofrece inteligencia comercial de nivel institucional a través de análisis avanzados de volumen, cálculos dinámicos de VWAP y señales de flecha de precisión. Este completo sistema de trading transforma los complejos datos del mercado en señales claras y procesables para una rentabilidad consistente en plazos de 3-4 minutos. Tres potentes componentes en un solo sistema Perfil de volumen HeatMap Tra
BookMap HeatMap
Roberto Spadim
1 (2)
Indicadores
Este indicador crea un mapa térmico basado en la profundidad de mercado del símbolo actual o de otro símbolo. Otro símbolo es útil cuando se negocia en el mercado de futuros y un contrato tiene una división "mini" y "completa". Por ejemplo, en Brasil (B3 - BMF&Bovespa), WDO y DOL son contratos de futuros Forex de BRL/USD (donde 1 DOL = 5 WDO) y los grandes bancos trabajan principalmente con DOL (donde la liquidez es importante). Por favor, utilice con M1 timeframe , los objetos son demasiado pe
Dynamic Scalper System MT5
Vitalyi Belyh
Indicadores
El indicador " Dynamic Scalper System MT5 " está diseñado para operar con scalping dentro de las ondas de tendencia. Probado en los principales pares de divisas y oro, es compatible con otros instrumentos de trading. Proporciona señales para la apertura de posiciones a corto plazo siguiendo la tendencia, con soporte adicional en el movimiento del precio. Fundamento del indicador: Las flechas grandes determinan la dirección de la tendencia. Un algoritmo para generar señales de scalping en forma
Divergence In Chaos Environment
Arief
Indicadores
Obtén el AUX GRATUITO y soporte EA Descarga directa — Haz clic aquí [ D.I.C.E ] El DICE Indicator Divergence in Chaos Environment es una herramienta MT5 especializada creada para traders que aplican la Teoría de las Ondas de Elliott dentro del marco de las técnicas de Trading Chaos. Identifica divergencias ocultas y regulares en la acción del precio, sincronizadas con el entorno de mercado caótico descrito por Bill Williams. Características clave Divergencia alineada con Ondas de Elliott: detec
MT5 Forecast System
Peter Maggen
Indicadores
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++ Enlace a la versión gratuita de EURUSD --> https://www.mql5.com/en/market/product/156904?source=Unknown +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Hola Trader, Esta es una estrategia tradicional de GANN & FIBONACCI basada en la detección de un movimiento impulsivo en la dirección opuesta. Esto se llama Breakout. En el momento de la ruptura,
Frontier Pivots
Nestor Jose Mendez Boza
Indicadores
FRONTIER PIVOTS - Indicador de Niveles Geométricos Este indicador traza niveles o rangos de soporte y resistencia en el gráfico utilizando cálculos matemáticos. Ayuda a los operadores a identificar zonas potenciales de reacción del precio basadas en patrones geométricos. Características Principales: Calcula y muestra automáticamente niveles clave de precio Traza líneas de soporte y resistencia Utiliza datos de precio diarios para el cálculo de niveles Presentación visual clara con colores difere
Volume Spread Analysis MT5 Indicator by PipTick
Michal Jurnik
5 (3)
Indicadores
El indicador Volume Spread Analysis se basa en el método original Volume Spread Analysis. Fue diseñado para el reconocimiento rápido y fácil de patrones VSA. Aunque este indicador parece muy simple, es la herramienta más sofisticada que hemos creado. Es una herramienta analítica realmente potente que genera señales de trading muy fiables. Debido a que es muy fácil de usar y comprensible, es adecuado para todo tipo de trader, independientemente de su experiencia. ¿Qué es VSA? VSA - Volume Spread
Gold 100 Pip Signals
Allen Mwaniki Mwangi
Indicadores
100PIPSsignals — Sistema de cruce rápido de EMA para oro (M1) Un indicador ligero de cruce de EMA diseñado para CFD de oro en gráficos de 1 minuto. Marca los puntos de entrada de bajo riesgo con flechas claras y círculos dorados, valida los movimientos según un objetivo mínimo de pips configurable y puede enviar alertas/notificaciones. Cómo funciona (simple) El indicador utiliza dos medias móviles exponenciales (EMA rápida y EMA media). Cuando la EMA rápida cruza por encima de la EMA media, a
TPTSyncX
Arief
Indicadores
Obtén el indicador AUX GRATIS, soporte para EA y la guía completa, por favor visita – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Detecta la Tendencia. Lee el Patrón. Cronometra la Entrada. ¡3 pasos en menos de 30 segundos! Opera sin esfuerzo — sin necesidad de análisis, tu asistente inteligente está listo para simplificar tu flujo de trabajo No más sobrecarga de gráficos. Opera con confianza usando la detección inteligente de sesgo. Compatible con todas las divisas, criptomonedas, acciones, met
IQ Star Lines MT5
INTRAQUOTES
Indicadores
Por primera vez en MetaTrader, presentamos IQ Star Lines - un indicador original basado en la Astrología Védica. IQ Star Lines, un indicador astrológico único basado puramente en cálculos de astrología védica , publicado por primera vez en Metatrader. Esta herramienta única traza líneas de cuadrícula planetarias dinámicas basadas en estrellas, constelaciones y movimientos celestes en tiempo real, lo que le permite trazar el poder del cosmos directamente en sus gráficos de negociación. Este indic
Support Resistance Breakout MT5
Temitayo Lawal
Indicadores
Este indicador utiliza soporte y resistencia, volumen y alguna fórmula especial para calcular el volumen para filtrar las velas. Si el volumen alcanza un valor específico, y al mismo tiempo, la vela rompe la línea de soporte / resistencia, habría una señal y podemos entrar en el mercado. Las señales aparecen cuando la vela actual se cierra. entonces usted puede entrar en el comercio cuando una nueva vela aparece. Por favor no olvide seguir su plan de manejo de dinero. Versión MT4 Soporte/Resi
Weis Wave with Alert MT5
Trade The Volume Waves Single Member P.C.
4.94 (17)
Indicadores
Opciones y privilegios de los paquetes de alquiler/por vida Alquiler Mensual Seis meses Anual/De por vida Weis Wave con Speed con Alerta+Índice de velocidad x x x Manual x x x Vídeo de instalación rápida x x x Blog x x x Actualizaciones de por vida x x x Material de instalación y formación x x Canal de acceso Discord "Los comerciantes SI" x Herramienta de Alerta de Ruptura de Rectángulo x Cómo operar con ella: http: // www.tradethevolumewaves.com ** Si usted compra por favor póngase en cont
Otros productos de este autor
CTJM Candle Timer
Jivarajah Tharamarajah
Indicadores
El indicador CTJM Candle Timer es una robusta herramienta desarrollada para los operadores que utilizan MetaTrader 5. Diseñado con precisión, muestra el tiempo restante para la vela actual en un gráfico de negociación, lo que permite a los operadores supervisar el mercado de manera más eficaz y tomar decisiones oportunas. Con una interfaz visual personalizable, los usuarios pueden ajustar los colores, tamaños de fuente y posicionamiento para adaptarse a sus preferencias. Algunas de las principa
FREE
Filtro:
No hay comentarios
Respuesta al comentario