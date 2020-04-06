Gold Breakout Sniper

Gold Breakout Sniper(Estrategia 259 158) EA es un sistema de trading totalmente automatizado diseñado para XAUUSD en el marco temporal H1, centrado en oportunidades de ruptura de volatilidad confirmadas por filtros de tendencia.


Este EA combina múltiples niveles de ATR para medir con precisión las condiciones de volatilidad del mercado y filtra las operaciones utilizando MACD para asegurar que las entradas se alinean con el impulso y la dirección de la tendencia. Evita operar en mercados planos o indecisos, priorizando la precisión sobre la frecuencia.


Características principales:

  • Diseñado para XAUUSD H1

  • Filtro de volatilidad ATR multi-marco de tiempo
  • Confirmación MACD para reducir las señales falsas
  • Sin martingala, rejilla o sistemas de recuperación peligrosos
  • Funciona mejor durante sesiones de alta volatilidad
  • El sistema no opera a menudo, sólo espera el momento adecuado


Configuración recomendada:

  1. Uso en timeframe H1
  2. VPS recomendado para una ejecución estable
  3. Saldo mínimo: $300
  4. Apalancamiento: 1:500
  5. Broker: recomendado (IC Markets) Para mejores resultados

Este EA es ideal para los traders que prefieren una estrategia de ruptura cautelosa pero inteligente con conocimiento de la volatilidad incorporado. No es un scalper o un trader de alta frecuencia, sino un sistema construido para esperar pacientemente el momento adecuado.

Aviso importante

El trading implica riesgo, y el rendimiento pasado no garantiza resultados futuros. Es esencial probar cualquier EA en una cuenta demo o con una pequeña posición real antes de comprometer un capital mayor. Las condiciones del mercado pueden variar, y una gestión adecuada del riesgo es vital para el éxito a largo plazo.

