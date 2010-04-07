US30Flipper

Este es un Asesor Experto especialmente diseñado para Dow Jones 30 Index Pero también se puede utilizar con Nasdaq100. Con la configuración correcta también funciona en FX eur / usd. Tal vez también en Crypto

Marco de tiempo estándar no importa y Activo Dow Jones 30 Index. Es un EA rentable con bajo DrawDown



Si encuentra alguna configuración mejor de acuerdo con la configuración de entrada por favor publicarlos aquí.


Funciona perfecto durante las noticias y fuerte volatilidad del mercado.

El spread máximo debe estar alrededor de 170.



No Martingale.

No Hedging.

y Stop Loss para cada operación.

No hay estrategias peligrosas.


Moneta Mercados supongo que sería muy bueno. Pero según mis pruebas funciona perfecto en FUSION MARKETS.

Los resultados de la cuenta demo han sido muy buenos.

