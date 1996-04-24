MT5 to Slack Notification Hub

MT5 to Slack Notification Hub es una herramienta fácil de usar que conecta MetaTrader 5 (MT5) con Slack, permitiendo la transmisión perfecta de alertas comerciales, actualizaciones y mensajes personalizados directamente desde MT5 a su canal de Slack. Usted puede ajustar fácilmente y activar o desactivar partes específicas de las notificaciones, por lo que es ideal para los proveedores de señales y los comerciantes que quieren mantener a su público informado con actualizaciones en tiempo real


Guía de configuración

Una guía de configuración está disponible aquí https://www.mql5.com/en/blogs/post/760570

Características principales:

  • Alertas Instantáneas: Reciba notificaciones de apertura, cierre y órdenes pendientes, con o sin capturas de pantalla, directamente en su Slack: ¡manténgase al tanto de cada movimiento!
  • Informes personalizados: ¿Necesita actualizaciones? Elija entre informes diarios, semanales, mensuales o incluso personalizados en función del número de días que prefiera.
  • Alertas Retardadas Inteligentes: Establezca su SL/TP sin prisas. Retrasa tus mensajes de órdenes abiertas para que puedas ultimar esos detalles críticos antes de enviarlos.
  • Activaciones de órdenes pendientes: No pierda nunca una oportunidad: reciba notificaciones cuando se activen sus órdenes pendientes.
  • Alertas de cierre parcial y total: Reciba notificaciones instantáneas cuando cierre operaciones, ya sea una salida parcial o total.
  • Respuestas a mensajes: Mantenga las conversaciones organizadas. Cuando se cierre una operación, su notificación responderá directamente al mensaje de la orden original.
  • Totalmente personalizable: Personalice el estilo, el contenido y los detalles de sus mensajes para adaptarlos a sus necesidades de negociación: cada alerta está hecha a su medida.

