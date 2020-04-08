Exhaustion Move

CONSTITUCIÓN

El agotamiento [Move] es un indicador compuesto por un oscilador y tres niveles dinámicos (superior, medio e inferior). Las entradas se pueden utilizar para ajustar el oscilador, los niveles dinámicos y las señales de advertencia. Está diseñado únicamente para la plataforma MT5.

APLICACIÓN

Este indicador debe utilizarse con un filtro de tendencia [por ejemplo, medias móviles, MA 200]. Detecta el agotamiento de los movimientos de corrección dentro de una tendencia, dando así puntos de entrada para nuevas operaciones.

Suele utilizarse en el gráfico RENKO para SCALP. Algunos activos de scalping: Mini Indice, Mini Dolar; Multi Step 2 Index, Multi Step 4 Index; XauUsd [15 sec Chart].

