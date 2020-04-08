Exhaustion Move

CONSTITUICAO

Exhaustiom [Move] é um indicador constituído por um oscilador e três niveis dinâmicas (upper, middler, lower). Através dos inputs pode-se ajustar o oscilador, os níveis dinâmicos e os sinais de alertas. Ele é projectado somente para a plataforma MT5.

APLICACAO

Este indicador, deve ser usado com um filtro de tendência [por exemplo duas medias moveis, 200 e 80]. Ele detecta a exaustão dos movimentos de correcções dentro de uma tendência, dando assim pontos de entradas para novos trades. 

Geralmente, é usado no gráfico RENKO para SCALP. Alguns activos para scalp: Mini Indice, Mini Dolar; Multi Step 2 Index, Multi Step 4 Index; XauUsd [15 sec Chart].

Produtos recomendados
Beauty Trend
Nikolay Kositsin
Indicadores
Простой индикатор тренда в NRTR виде с отрисовкой линий стоплосса и тейпрофита, цвет и направление движения которых определяются действующим трендом. Индикатор имеет возможность подавать алерты, отправлять почтовые сообщения и push-сигналы при смене направления тренда. Следует учесть что значение входного параметра индикатора Deviation of the take profit line in points для каждого финансового актива на каждом таймфрейме   необходимо подбирать индивидуально!
Easy Scalping Box Signal For Currency Pairs
Nur Hannah Khalilah Binti Hairulzam
Indicadores
Always getting   MARGIN CALLS   again and again? Still haven’t found an indicator or technique that   DELIVERS CONSISTENT DAILY PROFIT ? Tired of depositing funds and desperately wishing you could   FINALLY WITHDRAWING ? Don’t worry. I’m a   REAL   FULL TIME TRADER   and I’ll share with you the very indicator   I'VE BEEN USING MYSELF   to successfully become a full-time trader.   STOP WASTING   time with indicators that aren’t created by real traders and have no proven track record
Linear Regressions Convergence Divergence
Vladimir Komov
Indicadores
Linear Regressions Convergence Divergence is an oscillator indicator of a directional movement plotted as a difference of two linear regressions with lesser and greater periods. This is a further development of the ideas implemented in the standard MACD oscillator. It has a number of advantages due to the use of linear regressions instead of moving averages. The indicator is displayed in a separate window as a histogram. The signal line is a simple average of the histogram. The histogram value a
Mercaria Pattern 1 2 3
Anton Serozhkin
Indicadores
MercariaPattern1-2-3 відстежує рух ціни, знаходить трьоххвильові структури 1-2-3 та підсвічує момент, коли сценарій підтверджується пробоєм ключового рівня. MercariaPattern1-2-3 tracks price movement, detects three-leg 1-2-3 structures and highlights the moment when the scenario is confirmed by a key level breakout. Індикатор збирає локальні свінги в компактну фігуру 0–1–2–3 , чекає підтвердженого пробою та будує стрілку входу з готовими рівнями SL/TP. The indicator combines local swings into a
Cointegration Spread Indicator
Olesia Lukian
Indicadores
Statistical Arbitrage Spread Generator for Cointegration [MT5] What is Pair Trading? Pair trading is a market-neutral strategy that looks to exploit the relative price movement between two correlated assets — instead of betting on the direction of the market. The idea? When two assets that usually move together diverge beyond a statistically significant threshold, one is likely mispriced. You sell the expensive one, buy the cheap one , and profit when they converge again. It’s a statistica
FREE
Renko System
Marco Montemari
Indicadores
This indicator can be considered as a trading system. It offers a different view to see the currency pair: full timeless indicator, can be used for manual trading or for automatized trading with some expert advisor. When the price reaches a threshold a new block is created according to the set mode. The indicator beside the Renko bars, shows also 3 moving averages. Features renko mode median renko custom median renko 3 moving averages wicks datetime indicator for each block custom notification
Auto Optimized RSI MT5
Davit Beridze
Indicadores
Auto Optimized RSI   é um indicador de setas inteligente e fácil de usar, projetado para fornecer sinais de negociação precisos. Ele utiliza simulações de trades com dados históricos para identificar automaticamente os níveis de compra e venda de RSI mais eficazes para cada instrumento e período gráfico. Este indicador pode ser usado como um sistema de negociação independente ou como parte da sua estratégia atual. É especialmente útil para traders de curto prazo. Diferente dos níveis fixos tradi
MACD Divergence MT5
Sergey Deev
Indicadores
The indicator detects divergence signals - the divergences between the price peaks and the MACD oscillator values. The signals are displayed as arrows in the additional window and are maintained by the messages in a pop-up window, e-mails and push-notifications. The conditions which formed the signal are displayed by lines on the chart and in the indicator window. The indicator parameters MacdFast - fast MACD line period MacdSlow - slow MACD line period MacdSignal - MACD signal line period Macd
Owl Smart Levels MT5
Sergey Ermolov
4.03 (32)
Indicadores
Versão MT4  |  FAQ O Indicador Owl Smart Levels é um sistema de negociação completo dentro de um indicador que inclui ferramentas populares de análise de mercado, como fractais avançados de Bill Williams , Valable ZigZag que constrói a estrutura de onda correta do mercado e níveis de Fibonacci que marcam os níveis exatos de entrada no mercado e lugares para obter lucros. Descrição detalhada da estratégia Instruções para trabalhar com o indicador Consultor de negociação Owl Helper Chat privado d
FlatBreakout MT5
Aleksei Vorontsov
Indicadores
FlatBreakout MT5 (Free Version) Flat Range Detector and Breakout Panel for MT5 — GBPUSD Only FlatBreakout MT5   is the free version of the professional FlatBreakoutPro MT5 indicator, specially designed for flat (range) detection and breakout signals on the   GBPUSD   pair only. Perfect for traders who want to experience the unique fractal logic of FlatBreakout MT5 and test breakout signals on a live market without limitations. Who Is This Product For? For traders who prefer to trade breakout of
FREE
Bounce Zone MT5
Nguyen Thanh Cong
4.56 (9)
Indicadores
Introduction The Bounce Zone indicator is a cutting-edge non-repainting technical tool built to identify key areas on the price chart where market sentiment is likely to cause a significant price reversal. Using advanced algorithms and historical price data analysis, this indicator pinpoints potential bounce zones. Combined with other entry signal, this indicator can help forex traders place the best trades possible Signal A possible buy signal is generated when price is in the green zone an
FREE
PZ Support Resistance MT5
PZ TRADING SLU
3.71 (7)
Indicadores
Cansado de traçar linhas de suporte e resistência? A Resistência de suporte é um indicador de período múltiplo que detecta e plota automaticamente linhas de suporte e resistência no gráfico com um toque muito interessante: conforme os níveis de preços são testados ao longo do tempo e sua importância aumenta, as linhas se tornam mais espessas e mais escuras. [ Guia de instalação | Guia de atualização | Solução de problemas | FAQ | Todos os produtos ] Melhore sua análise técnica da noite para o d
Visual Dynamic Trend Analyzer Indicator
AL MOOSAWI ABDULLAH JAFFER BAQER
Indicadores
Visual Dynamic Trend Analyzer: Your Ultimate Trend Trading Companion Unlock the power of clear, confident trend trading with the Visual Dynamic Trend Analyzer. This meticulously crafted indicator for MetaTrader is designed to eliminate market noise and provide you with precise, easy-to-follow buy and sell signals, transforming your chart into a clear map of market direction. For just $30, gain an indispensable edge in any market condition. The Logic Behind the Edge The Visual Dynamic Trend Anal
Multi TimeFrame Moving Average
Leonid Basis
2 (1)
Indicadores
This indicator is based on a classic Moving Average indicator. Moving averages help us to first define the trend and second, to recognize changes in the trend. Multi TimeFrame indicator MTF-MA shows MA data from the 4 timeframes by your choice. By default this indicator has external parameters: TF1 = 1; TimeFrame2b = true; TF2 = 5; TimeFrame3b = true; TF3 = 15; TimeFrame4b = true; TF4 = 60; InpPSARStep = 0.02; InpPSARMaximum = 0.2; You can change TF1-TF4 in the next limits: TF1 from M1 (1) to H4
A Plus Engulfing Strong and Weak
Alam Bakhtiar
Indicadores
Engulfing with EMAs Indicator Unlock the power of advanced candlestick pattern detection with the Engulfing with EMAs Indicator , a cutting-edge tool designed for MetaTrader 5. This futuristic indicator combines the precision of engulfing pattern analysis with the trend-following strength of Exponential Moving Averages (EMA 21 and EMA 50), empowering traders to identify high-probability setups across all currency pairs and timeframes. Key Features: Comprehensive Engulfing Detection : Detects b
ZeroLag TrendCandle Signal
Martin Alejandro Bamonte
Indicadores
ZeroLag TrendCandle — Sistema de Colorização de Velas e Alertas em Tempo Real (Sem Repainting) ZeroLag TrendCandle é uma ferramenta de detecção de tendências em tempo real que aplica uma colorização de velas sem repaint baseada em uma análise avançada do indicador Williams Percent Range (WPR). Ele destaca mudanças de tendência, variações de momentum e possíveis reversões por meio de um sistema de cores dinâmico — permitindo ao trader entender instantaneamente a direção atual do mercado com um
TechBot Adaptive Market Intelligence Indicator
Brendan Pitout
Indicadores
TechBot Indicator is an intelligent, high-precision trading system built on complex mathematical logic — not a mix of standard indicators. Using proprietary analytics and dynamic data modelling, TechBot interprets market strength, timing, and momentum with exceptional accuracy. It continuously filters market noise to reveal only high-confidence setups, giving traders a clear, predictive view of upcoming movements. Originally optimized for synthetic markets, TechBot’s self-scaling mathematical m
Renko Plus
Eadvisors Software Inc.
Indicadores
Com o Renko Plus você consegue utilizar os recursos na funcionalidade Indicador, basta adicioná-lo ao gráfico do Metatrader5.             O gráfico Renko é um tipo de gráfico, desenvolvido pelos japoneses, que é construído usando o movimento de preços em vez de preços e intervalos de tempo padronizados, como a maioria dos gráficos. Acredita-se que tenha o nome da palavra japonesa para tijolos, "renga", já que o gráfico se parece com uma série de tijolos.             Um novo tijolo
Special Channel
Oleksii Ferbei
Indicadores
Special Channel channel indicator is a classic indicator of a family of channel indicators, the use of which allows the trader to respond in time to the price out of the channel set for it. This corridor is built on the basis of the analysis of several candles, starting from the last, as a result of which the extrema of the studied interval are determined. It is they who create the channel lines. Trading in the channel is one of the most popular Forex strategies; its simplicity allows even beg
Naturu
Ivan Stefanov
5 (1)
Indicadores
“Naturu” é um indicador manual que usa a simetria da natureza como seu algoritmo. Domine o mercado com uma estratégia simples e sabedoria oculta! Ao carregar o indicador, você verá duas linhas: Superior (Top) e Inferior (Bottom). Clique uma vez em uma linha para ativá-la. Para movê-la, basta clicar na vela onde deseja posicioná-la. Você define um ponto alto e um ponto baixo, e o indicador calcula automaticamente: Uma zona magenta que mostra onde os interesses de touros e ursos estão mais próximo
Liquidity Mapper Pro
Michael Musco
Indicadores
Support: Profit Smasher 24/7 AI Assistant Disclaimer Liquidity Mapper Pro is an analytical tool for educational and informational purposes only. It does not provide financial advice or guaranteed signals. All trading carries risk, including potential loss of capital. Past performance does not guarantee future results. You are solely responsible for your trading decisions.
SMMA Bands Indicator
Elie Baptiste Granger
Indicadores
The SMMA Bands indicator is an advanced volatility-based trading tool that creates 6 dynamic support and resistance levels around an envelope formed by two Smoothed Moving Averages (SMMA).  This indicator combines the reliability of SMMA trend identification with the precision of standard deviation-based volatility bands, making it suitable for both trend-following and mean-reversion strategies. Every band has its own buffer for use in EA. feel free to make suggestions and add reviews , i will
Regression Channel mod Indicator
Irina Cherkashina
Indicadores
Regression_Channel_mod Indicator that expands our standard linear regression channel by adding support and resistance lines. Easy to integrate into other indicators. The linear regression channel consists of several parallel lines equidistant from the upper and lower part of the linear regression trend line. The distance between the channel boundaries and the regression line is equal to the deviation of the maximum closing price from the regression line.
TPTSyncX
Arief
Indicadores
Obtenha o indicador AUX GRÁTIS, suporte para EA e o guia completo, por favor visite – https://www.mql5.com/en/blogs/post/763955 Detecte a Tendência. Leia o Padrão. Acerte a Entrada. 3 passos em menos de 30 segundos! Negocie sem esforço — sem necessidade de análise. Seu assistente inteligente está pronto para simplificar seu fluxo de trabalho Chega de sobrecarga de gráficos. Negocie com confiança usando detecção inteligente de viés. Compatível com todas as moedas, criptos, ações, metais, índice
Psychological Oscillator MT5
Andrei Salanevich
Indicadores
O indicador Forex Psychological Oscillator MT5 é uma excelente modificação do oscilador clássico que o ajudará na negociação para o MetaTrader 5. INFORMAÇÃO DO INDICADOR O indicador Forex Psychological Oscillator MT5 é apresentado como um histograma colorido e tem todas as qualidades de osciladores forex. Também existem zonas, quando e em que Zonas o mercado está localizado. Tudo é feito de forma simples e tão clara quanto possível, para que todos os traders possam entendê-lo sem quaisquer
Tops and Bottoms Indicator
Josue De Matos Silva
4.6 (5)
Indicadores
Topos e Fundos Indicator GRATUITO   Topos e Fundos: Um eficaz indicador para suas negociações O indicador de topos e fundos lhe ajuda a perceber as formações de canais ascendentes e descendentes com indicações de topos e fundos ascendentes e/ou descendentes. Além disto ele informa possíveis oportunidades sinalizando com um pequeno círculo amarelo quando o indicador encontrar uma formação de impulso. Com este indicador terás mais segurança e rapidez em suas tomadas de decisão de entradas. Teste
FREE
Dark Absolute Trend MT5
Marco Solito
4.69 (13)
Indicadores
Dark Absolute Trend   is an Indicator for intraday trading. This Indicator is based on   Trend Following  strategy but use also candlestick patterns and Volatility. We can enter in good price with this Indicator, in order to follow the main trend on the current instrument. It is advised to use low spread ECN brokers. This Indicator does   Not repaint   and   N ot lag . Recommended timeframes are M5, M15 and H1. Recommended working pairs: All. I nstallation and  Update Guide   -  Troubleshooting
SR Zones Manual Buttons
Giga Aptsiauri
Indicadores
SUP – Support & Resistance Zone Detection Tool The SUP Indicator is a professional trading tool designed to automatically detect and highlight Support and Resistance price zones on any market chart. Using advanced zone-mapping algorithms, it visualizes the strongest price levels where the market frequently reacts — helping traders identify entries, reversals, breakouts, and risk-management areas. In addition to automatic detection, the indicator also allows you to manually add your own zones,
Pips On Candles
Giuseppe Nittoli
Indicadores
Pips on Candles shows the number of pips involved in each candle on the chart. It is possible to set 3 different ranges for counting on each single candle via the RangeType parameter: With "HighLow" you count the pips present between the minimum and the maximum. The number is shown under each candlestick on the chart. With "OpenClose" you count the pips present between the opening and closing price of the candle. The number is shown under each candlestick on the chart. With "HighDistAndLowDist"
Golden Sniper Mt5
Ely Alsedy
1 (1)
Indicadores
Permita-me apresentar o Golden Sniper Indicator , uma poderosa ferramenta MQL5 meticulosamente desenvolvida para traders que desejam aprimorar sua experiência de negociação. Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com mais de 6 anos de expertise , este indicador oferece um método confiável para identificar oportunidades de negociação com notável precisão. Principais Características : Alertas e Setas de Sinal : O Golden Sniper Indicator fornece alertas oportunos e setas visuais de sin
Os compradores deste produto também adquirem
Smart Trend Trading System MT5
Issam Kassas
4.66 (56)
Indicadores
Se você comprar este indicador, receberá meu Gerenciador de Operações Profissional + EA  GRATUITAMENTE. Primeiramente, vale ressaltar que este Sistema de Trading é um Indicador Não Repintado, Não Redesenho e Não Atrasado, o que o torna ideal tanto para o trading manual quanto para o automatizado. Curso online, manual e download de predefinições. O "Sistema de Trading Inteligente MT5" é uma solução completa de trading projetada para traders novos e experientes. Ele combina mais de 10 indicadores
Power Candles MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Power Candles – Sinais de entrada baseados em força para qualquer mercado Power Candles leva a análise de força comprovada da Stein Investments diretamente para o seu gráfico de preços. Em vez de reagir apenas ao preço, cada candle é colorido com base na força real do mercado, permitindo identificar instantaneamente a construção de momentum, aceleração de força e transições limpas de tendência. Uma única lógica para todos os mercados Power Candles funciona automaticamente em todos os símbolos de
Gold Sniper Scalper Pro
Ich Khiem Nguyen
3.29 (7)
Indicadores
Gold Sniper Scalper Pro - Sistema de Negociação de Ouro (XAU/USD) no MetaTrader 5 Para o negociador sério: Aborde a negociação de Ouro com uma metodologia estruturada e baseada em dados que combina múltiplos fatores de análise de mercado. Esta ferramenta foi construída para apoiar a sua análise de negociação de Ouro. Oportunidade de Preço Limitada Esta é uma chance de possuir o Gold Sniper Scalper Pro antes que o preço aumente. O preço do produto aumentará $50 após cada 10 compras subsequentes.
Divergence Bomber
Ihor Otkydach
4.96 (76)
Indicadores
Cada comprador deste indicador recebe adicionalmente, e de forma gratuita: A ferramenta exclusiva "Bomber Utility", que acompanha automaticamente cada operação, define os níveis de Stop Loss e Take Profit e fecha operações de acordo com as regras da estratégia; Arquivos de configuração (set files) para ajustar o indicador em diferentes ativos; Set files para configurar o Bomber Utility nos modos: "Risco Mínimo", "Risco Balanceado" e "Estratégia de Espera"; Um vídeo tutorial passo a passo que aju
Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe
Sirikorn Rungsang
4.91 (32)
Indicadores
***Entry In The Zone and SMC Multi Timeframe é uma ferramenta de análise de mercado em tempo real desenvolvida com base nos Smart Money Concepts (SMC). Ela foi projetada para ajudar os traders a analisarem a estrutura do mercado de forma sistemática e obterem uma visão mais clara da direção geral do mercado. O sistema analisa automaticamente Pontos de Reversão, Zonas-Chave e a Estrutura de Mercado em múltiplos timeframes, enquanto exibe Points of Interest (POI), sinais sem repaint e níveis autom
Game Changer Indicator mt5
Vasiliy Strukov
4.67 (6)
Indicadores
O Game Changer é um indicador de tendências revolucionário, concebido para ser utilizado em qualquer instrumento financeiro, transformando o seu metatrader num poderoso analisador de tendências. O indicador não se retraça nem apresenta atrasos. Funciona em qualquer período de tempo e auxilia na identificação de tendências, sinaliza potenciais reversões, atua como um mecanismo de trailing stop e fornece alertas em tempo real para respostas rápidas do mercado. Quer seja um profissional experiente
Atomic Analyst MT5
Issam Kassas
4.31 (26)
Indicadores
Primeiramente, vale ressaltar que este Indicador de Negociação não repinta, não redesenha e não apresenta atrasos, tornando-o ideal tanto para negociação manual quanto automatizada. Manual do utilizador: configurações, entradas e estratégia. O Analista Atômico é um Indicador de Ação de Preço PA que utiliza a força e o momentum do preço para encontrar uma vantagem melhor no mercado. Equipado com filtros avançados que ajudam a remover ruídos e sinais falsos, e aumentam o potencial de negociação.
ARIPoint
Temirlan Kdyrkhan
1 (1)
Indicadores
ARIPoint is a powerful trading companion designed to generate high-probability entry signals with dynamic TP/SL/DP levels based on volatility. Built-in performance tracking shows win/loss stats, PP1/PP2 hits, and success rates all updated live. Key Features: Buy/Sell signals with adaptive volatility bands Real-time TP/SL/DP levels based on ATR Built-in MA Filter with optional ATR/StdDev volatility Performance stats panel (Success, Profit/Loss, PP1/PP2) Alerts via popup, sound, push, or email Cu
FX Power MT5 NG
Daniel Stein
5 (28)
Indicadores
FX Power: Analise a Força das Moedas para Decisões de Negociação Mais Inteligentes Visão Geral FX Power é a sua ferramenta essencial para compreender a força real das principais moedas e do ouro em quaisquer condições de mercado. Identificando moedas fortes para comprar e fracas para vender, FX Power simplifica as decisões de negociação e revela oportunidades de alta probabilidade. Quer você prefira seguir tendências ou antecipar reversões usando valores extremos de Delta, esta ferramenta adap
Quantum TrendPulse
Bogdan Ion Puscasu
5 (20)
Indicadores
Apresentando   Quantum TrendPulse   , a ferramenta de negociação definitiva que combina o poder do   SuperTrend   ,   RSI   e   Stochastic   em um indicador abrangente para maximizar seu potencial de negociação. Projetado para traders que buscam precisão e eficiência, este indicador ajuda você a identificar tendências de mercado, mudanças de momentum e pontos de entrada e saída ideais com confiança. Principais características: Integração SuperTrend:   siga facilmente a tendência predominante do
Azimuth Pro
Ottaviano De Cicco
Indicadores
PROMOÇÃO DE LANÇAMENTO O preço do Azimuth Pro está inicialmente definido em 299 $ para os primeiros 100 compradores. O preço final será de 499 $. A DIFERENÇA ENTRE ENTRADAS RETAIL E INSTITUCIONAIS NÃO É O INDICADOR — É A LOCALIZAÇÃO. A maioria dos traders entra em níveis de preço arbitrários, perseguindo momentum ou reagindo a sinais atrasados. As instituições esperam o preço atingir níveis estruturados onde oferta e demanda realmente mudam. Azimuth Pro mapeia esses níveis automaticamente: V
Trend Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.84 (99)
Indicadores
Desbloqueie o poder da negociação de tendências com o indicador Trend Screener: sua solução definitiva de negociação de tendências, alimentada por lógica difusa e sistema de múltiplas moedas! Eleve sua negociação de tendências com o Trend Screener, o revolucionário indicador de tendências alimentado por lógica difusa. É um poderoso indicador de acompanhamento de tendências que combina mais de 13 ferramentas e recursos premium e 3 estratégias de negociação, tornando-o uma escolha versátil para to
Smart Stop Indicator MT5
Daniel Stein
5 (2)
Indicadores
Smart Stop Indicator – Precisão inteligente de stop-loss diretamente no seu gráfico Visão geral O Smart Stop Indicator é a solução ideal para traders que desejam definir seu stop-loss de forma clara e metódica, sem adivinhações ou decisões baseadas apenas na intuição. A ferramenta combina lógica clássica de price action (topos mais altos, fundos mais baixos) com um sistema moderno de detecção de rompimentos para identificar onde realmente deve estar o próximo nível lógico de stop. Seja em tend
Grabber System MT5
Ihor Otkydach
4.8 (20)
Indicadores
Apresento a você um excelente indicador técnico: Grabber, que funciona como uma estratégia de trading “tudo incluído”, pronta para usar. Em um único código estão integradas ferramentas poderosas de análise técnica de mercado, sinais de entrada (setas), funções de alertas e notificações push. Cada comprador deste indicador também recebe gratuitamente: Utilitário Grabber: ferramenta para gerenciamento automático de ordens abertas Vídeo tutorial passo a passo: como instalar, configurar e operar com
Smart Price Action Concepts MT5
Issam Kassas
4 (14)
Indicadores
Antes de tudo, vale ressaltar que esta Ferramenta de Negociação é um Indicador Não Repintante, Não Redesenhante e Não Atrasado, o que a torna ideal para negociação profissional. Curso online, manual do utilizador e demonstração. O Indicador de Conceitos de Ação de Preço Inteligente é uma ferramenta muito poderosa tanto para traders novos quanto experientes. Ele combina mais de 20 indicadores úteis em um único, combinando ideias avançadas de negociação como Análise do Trader do Círculo Interno
Trend indicator AI mt5
Ramil Minniakhmetov
5 (13)
Indicadores
O indicador Trend Ai é uma ótima ferramenta que irá melhorar a análise de mercado de um trader, combinando a identificação de tendências com pontos de entrada acionáveis e alertas de reversão. Este indicador permite que os usuários naveguem pelas complexidades do mercado forex com confiança e precisão Além dos sinais primários, o indicador Trend Ai identifica pontos de entrada secundários que surgem durante retrações ou retrações, permitindo que os comerciantes capitalizem as correções de preço
RelicusRoad Pro MT5
Relicus LLC
5 (24)
Indicadores
Quantas vezes você comprou um indicador de negociação com ótimos backtests, prova de desempenho em conta real com números fantásticos e estatísticas por toda parte, mas depois de usá-lo, você acaba perdendo sua conta? Você não deve confiar em um sinal por si só, você precisa saber por que ele apareceu em primeiro lugar, e é isso que o RelicusRoad Pro faz de melhor! Manual do Usuário + Estratégias + Vídeos de Treinamento + Grupo Privado com Acesso VIP + Versão Móvel Disponível Uma Nova Maneira d
M1 Scalper Pro MT5
Elif Kaya
5 (9)
Indicadores
- Real price is 80$ - 45% Discount (It is 45$ now) Contact me for extra bonus   indicator, instruction or any questions! - Lifetime update free - Non-repaint - Related product: Gann Gold EA - I just sell my products in Elif Kaya Profile, any other websites are stolen old versions, So no any new updates or support. Advantages of  M1 Scalper Pro  Profitability: M1 Scalper Pro is highly profitable with a strict exit strategy. Frequent Opportunities: M1 Scalper Pro  takes advantage of numerous smal
IX Power MT5
Daniel Stein
4.92 (12)
Indicadores
IX Power: Descubra informações de mercado para índices, commodities, criptomoedas e forex Visão Geral IX Power é uma ferramenta versátil projetada para analisar a força de índices, commodities, criptomoedas e símbolos de forex. Enquanto o FX Power oferece a máxima precisão para pares de moedas ao utilizar dados de todos os pares disponíveis, o IX Power foca exclusivamente nos dados do mercado do símbolo subjacente. Isso torna o IX Power uma excelente escolha para mercados fora do forex e uma o
Berma Bands
Muhammad Elbermawi
5 (7)
Indicadores
O indicador Berma Bands (BBs) é uma ferramenta valiosa para traders que buscam identificar e capitalizar tendências de mercado. Ao analisar a relação entre o preço e os BBs, os traders podem discernir se um mercado está em uma fase de tendência ou de variação. Visite o [ Blog Berma Home ] para saber mais. As Bandas de Berma são compostas por três linhas distintas: a Banda de Berma Superior, a Banda de Berma Média e a Banda de Berma Inferior. Essas linhas são plotadas em torno do preço, criando u
Support and Resistance Screener Pro MT5
STE S.S.COMPANY
4.82 (22)
Indicadores
O Support And Resistance Screener está em um indicador de nível para MetaTrader que fornece várias ferramentas dentro de um indicador. As ferramentas disponíveis são: 1. Screener de estrutura de mercado. 2. Zona de retração de alta. 3. Zona de retração de baixa. 4. Pontos de Pivô Diários 5. Pontos Pivot semanais 6. Pontos Pivot mensais 7. Forte suporte e resistência com base no padrão harmônico e volume. 8. Zonas de nível de banco. OFERTA POR TEMPO LIMITADO: O indicador de suporte e resistência
Macroeconomic Analyzer
DARIO GALLIONE
Indicadores
Prices move for many reasons and these can vary from one operator to another: software, private and institutional traders simultaneously contribute to the formation of the price, making predictive art very difficult. However, there are measurable factors that bind the price to an underlying trend in line with the physical reality that the financial asset represents: these are the macroeconomic indicators. Large investors use this information wisely to set their strategies. Understanding these m
Matreshka
Dimitr Trifonov
5 (2)
Indicadores
Matreshka self-testing and self-optimizing indicator: 1. Is an interpretation of the Elliott Wave Analysis Theory. 2. Based on the principle of the indicator type ZigZag, and the waves are based on the principle of interpretation of the theory of DeMark. 3. Filters waves in length and height. 4. Draws up to six levels of ZigZag at the same time, tracking waves of different orders. 5. Marks Pulsed and Recoil Waves. 6. Draws arrows to open positions 7. Draws three channels. 8. Notes support and re
Market Structure Order Block Dashboard MT5
Prime Horizon
5 (2)
Indicadores
Market Structure Order Block Dashboard MT5 Market Structure Order Block Dashboard MT5 é um indicador para MetaTrader 5 que automatiza a análise da estrutura de mercado e dos conceitos ICT / Smart Money . Ele não abre posições e não gerencia ordens: é uma ferramenta de análise visual , não um robô de trading automatizado. O que o indicador mostra O indicador varre o gráfico e destaca as seguintes informações : Estrutura de mercado : swings importantes, HH, HL, LH, LL Quebras de estrutura : Break
Advanced Supply Demand MT5
Bernhard Schweigert
4.5 (14)
Indicadores
Atualmente com 33% de desconto! A melhor solução para qualquer Trader Novato ou especialista! Este indicador é uma ferramenta de negociação exclusiva, de alta qualidade e acessível porque incorporamos uma série de recursos proprietários e uma nova fórmula. Com esta atualização, você poderá mostrar fusos horários duplos. Você não só será capaz de mostrar um TF mais alto, mas também mostrar ambos, o TF do gráfico, MAIS o TF mais alto: MOSTRANDO ZONAS ANINHADAS. Todos os traders de Oferta e Demanda
Meravith AUTO
Ivan Stefanov
Indicadores
Meravith Auto é uma versão automatizada do sistema de trading Meravith. O indicador consiste em uma linha de tendência que muda de cor. Quando é altista, é verde, e quando é baixista, é vermelha. Esta é a linha de suporte da tendência. Uma linha de liquidez, onde o volume altista é igual ao volume baixista. Uma linha de desvio altista triplo. Uma linha de desvio baixista triplo. Pontos roxos e azuis que indicam alto volume. O ponto roxo indica um volume superior à média em duas desvios, e o azul
TPSproTREND PrO MT5
Roman Podpora
4.74 (19)
Indicadores
O TPSproTrend PRO identifica o momento em que o mercado realmente muda de direção e cria um ponto de entrada no início do movimento. Você entra no mercado quando o preço está apenas começando a se mover, e não depois que o movimento já ocorreu.   Indicador       Não redesenha os sinais e exibe automaticamente os pontos de entrada, Stop Loss e Take Profit, tornando a negociação clara, visual e estruturada. INSTRUÇÕES EM RUSSO   -   VERSÃO MT4 Principais vantagens Sinalização sem redesenho.   Tod
Ace Trend
Mikhail Sergeev
5 (2)
Indicadores
Apresentamos-lhe um indicador revolucionário que muda as regras do jogo no mundo da negociação de tendências. O indicador foi projetado para repensar o desempenho e elevar sua experiência de negociação a uma altura sem precedentes. Nosso indicador possui uma combinação única de recursos avançados que o diferenciam da concorrência. A tecnologia de ponta "Real Pricing Factors" oferece estabilidade incomparável, mesmo nas condições de mercado mais desafiadoras e voláteis. Diga adeus a padrões instá
Trend Forecaster
Alexey Minkov
5 (7)
Indicadores
The Trend Forecaster indicator utilizes a unique proprietary algorithm to determine entry points for a breakout trading strategy. The indicator identifies price clusters, analyzes price movement near levels, and provides a signal when the price breaks through a level. The Trend Forecaster indicator is suitable for all financial assets, including currencies (Forex), metals, stocks, indices, and cryptocurrencies. You can also adjust the indicator to work on any time frames, although it is recommen
Quantum Trend Sniper
Bogdan Ion Puscasu
4.74 (53)
Indicadores
Apresentando       Quantum Trend Sniper Indicator   , o inovador Indicador MQL5 que está transformando a maneira como você identifica e negocia as reversões de tendência! Desenvolvido por uma equipe de traders experientes com experiência comercial de mais de 13 anos,       Indicador de Atirador de Tendência Quântica       foi projetado para impulsionar sua jornada de negociação a novos patamares com sua forma inovadora de identificar reversões de tendência com precisão extremamente alta. ***Com
Mais do autor
Goby Trailing
Tiofelo Da Olga Gilbert Teles
Indicadores
Let's follow the trend with Goby trailing! According to your filters, you can use the arrows (Bullish [start] and Bearish [start]) as entry signals. After making an entry [position], you can use the Bullish [trailing] as a trailing stop for bullish positions and Bearish [trailing] as a trailing for bearish positions. Through the inputs, you can adjust the indicator for better performance in the assets you operate! Enjoy...
Shoot Point
Tiofelo Da Olga Gilbert Teles
Indicadores
1. CONSTITUTION Shoot [Point] is momentum indicator composed of one oscillator and three floating levels [upper, middler, lower]. The oscillator crosses the floating levels forming Shoot Points!  The inputs can be used to adjust the oscillator, the floating levels and the alert signals. It is designed only for the MT5 platform. 2. OPERATION As entry signal: When combined with a trend filter [preferably the Currency Strength Meter], it provides very good entry points. bullish entry signal: oscill
Trader SWORD
Tiofelo Da Olga Gilbert Teles
Utilitários
Trader [SWORD] is a panel EA designed to help the trader [scalper]. From the dashboard, the trader can: set the order volume, stop loss and take profit values [in points]; open a market order with its respective stop loss and take profit values. close all [win only, loss only or win and loss] positions opened through the EA.  On the panel we have:   the buttons to open new market orders [buy and sell];   the buttons to set the order volume [increasing and decreasing de volume order]; the buttons
Filtro:
Sem comentários
Responder ao comentário