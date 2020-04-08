Exhaustion Move

CONSTITUICAO

Exhaustiom [Move] é um indicador constituído por um oscilador e três niveis dinâmicas (upper, middler, lower). Através dos inputs pode-se ajustar o oscilador, os níveis dinâmicos e os sinais de alertas. Ele é projectado somente para a plataforma MT5.

APLICACAO

Este indicador, deve ser usado com um filtro de tendência [por exemplo duas medias moveis, 200 e 80]. Ele detecta a exaustão dos movimentos de correcções dentro de uma tendência, dando assim pontos de entradas para novos trades.

Geralmente, é usado no gráfico RENKO para SCALP. Alguns activos para scalp: Mini Indice, Mini Dolar; Multi Step 2 Index, Multi Step 4 Index; XauUsd [15 sec Chart].