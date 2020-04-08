Goby Trailing
- Indicadores
- Tiofelo Da Olga Gilbert Teles
- Versión: 1.20
- Actualizado: 3 septiembre 2025
- Activaciones: 20
¡Sigamos la tendencia con Goby trailing!
- Según sus filtros, puede utilizar las flechas (alcista [inicio] y bajista [inicio]) como señales de entrada.
- Después de hacer una entrada [posición], puede utilizar el Bullish [trailing] como trailing stop para posiciones alcistas y Bearish [trailing] como trailing para posiciones bajistas.
¡A través de las entradas, puede ajustar el indicador para un mejor rendimiento en los activos que opera! Disfrute...