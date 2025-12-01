KONSTITUTION

Exhaustion [Move] ist ein Indikator, der aus einem Oszillator und drei Dynamikstufen (Upper, Middler, Lower) besteht. Über die Eingänge können der Oszillator, die dynamischen Ebenen und die Warnsignale eingestellt werden. Er ist nur für die MT5-Plattform konzipiert.

ANWENDUNG

Dieser Indikator sollte mit einem Trendfilter [z.B. gleitende Durchschnitte, MA 200] verwendet werden. Er erkennt die Erschöpfung von Korrekturbewegungen innerhalb eines Trends und liefert so Einstiegspunkte für neue Trades.

Er wird normalerweise im RENKO-Chart für SCALP verwendet. Einige Scalping-Assets: Mini Indice, Mini Dolar; Multi Step 2 Index, Multi Step 4 Index; XauUsd [15 sec Chart].