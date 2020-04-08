Shoot Point
- Tiofelo Da Olga Gilbert Teles
- Versión: 1.20
- Actualizado: 14 agosto 2025
- Activaciones: 20
1.CONSTITUCIÓN
Shoot [Point] es un indicador de momento compuesto por un oscilador y tres niveles flotantes [superior, medio e inferior]. Eloscilador cruza los niveles flotantes formando Shoot [Point] Las entradas se pueden utilizar para ajustar el oscilador, los niveles flotantes y las señales de alerta. Está diseñado únicamente para la plataforma MT5.
2.FUNCIONAMIENTO
- Como señal de entrada:
Cuando se combina con un filtro de tendencia [preferiblemente el Currency Strength Meter], proporciona muy buenos puntos de entrada.
Señal de entrada alcista: el oscilador cruza o el nivel superior, o el nivel medio, o el nivel inferior de abajo a arriba.
Señal de entrada bajista: el oscilador cruza o el nivel superior, o el nivel medio, o el nivel inferior de arriba a abajo.
- Como señal de salida:
Los mejores puntos de salida se obtienen ajustando los niveles flotantes, disminuyendo el nivel superior y aumentando el nivel inferior.
Señal de salida alcista: el oscilador cruza o el nivel superior, o el nivel medio, o el nivel inferior de arriba a abajo.
Señal de salida bajista: el oscilador cruza o el nivel superior, o el nivel medio, o el nivel inferior de abajo a arriba.
- Como zig zag:
El indicador puede utilizarse como zig zag en marcos temporales medios y grandes. En este caso, es un sustituto óptimo de la Onda de Weis, en consecuencia del Gráfico de Ondas de la teoría de Wyckoff.