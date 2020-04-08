1. CONSTITUCIÓN

Shoot [Point] es un indicador de momento compuesto por un oscilador y tres niveles flotantes [superior, medio e inferior]. Eloscilador cruza los niveles flotantes formando Shoot [Point] Las entradas se pueden utilizar para ajustar el oscilador, los niveles flotantes y las señales de alerta. Está diseñado únicamente para la plataforma MT5.

2. FUNCIONAMIENTO

Como señal de entrada:

Cuando se combina con un filtro de tendencia [preferiblemente el Currency Strength Meter], proporciona muy buenos puntos de entrada.

Señal de entrada alcista: el oscilador cruza o el nivel superior, o el nivel medio, o el nivel inferior de abajo a arriba.

Señal de entrada bajista: el oscilador cruza o el nivel superior, o el nivel medio, o el nivel inferior de arriba a abajo.

Como señal de salida:

Los mejores puntos de salida se obtienen ajustando los niveles flotantes, disminuyendo el nivel superior y aumentando el nivel inferior.

Señal de salida alcista: el oscilador cruza o el nivel superior, o el nivel medio, o el nivel inferior de arriba a abajo.

Señal de salida bajista: el oscilador cruza o el nivel superior, o el nivel medio, o el nivel inferior de abajo a arriba.

Como zig zag:

El indicador puede utilizarse como zig zag en marcos temporales medios y grandes. En este caso, es un sustituto óptimo de la Onda de Weis, en consecuencia del Gráfico de Ondas de la teoría de Wyckoff.



