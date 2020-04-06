VelentinEAdvisoR

Este VelentinEAdvisoRdetermina posiciones de compra o venta en base a ciertos indicadores MT4.

Depósito Inicial Mínimo Recomendado:$2000.A mayor depósito, mayor resistencia de margen.

Saldo Máximo: $50000 (Cierre Automático)

(Test first with Strategy Tester)

Pares recomendados (TF) :EURUSD (D1)

Puede utilizar este EA directamente después de instalarlo en su par de divisas MT4 sin necesidad de configurar los parámetros de nuevo.O puede hacerlo usted mismo.

Advertencia...!!!:Operar en Forex con o sin un EA es muy peligroso para su dinero. Esto puede causar muchas pérdidas e incluso perder su dinero. A pesar de que también puede hacer un montón de beneficios. Piense primero antes de usar este EA con tomar ventaja del Probador de Estrategias en su Plataforma MT4. Así que ... Es su propio riesgo.

