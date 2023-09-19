ATR Stop Loss All Trades MT4

Esta es una simple utilidad que pondrá automáticamente Stop Loss y Take Profit en cada nueva operación basada en valores ATR. También tiene Stop Loss Trailing y función Break Even. Cada vez que abra una operación, se pondrá ATR veces Stop Loss y Take Profit de forma automática.

Stop Loss y Take Profit son dos herramientas importantes utilizadas por los operadores para gestionar el riesgo y establecer objetivos de beneficios en los mercados financieros. El indicador Average True Range (ATR) puede ser una herramienta valiosa para ayudar a los operadores a determinar los niveles adecuados para estas órdenes.

INPUTS:

1. Periodo ATR - (Por defecto es 14) Valor del periodo para el indicador ATR. 2. Multiplicador ATR SL - Este valor X el valor ATR es su nivel de Stop Loss. 3. 3. Multiplicador ATR TP - Este valor X el valor ATR es su nivel TP. 4. Use Trailing - Para rastrear el Stop Loss configure esto a "true". 5. Pasos de seguimiento - Este es el valor de los pasos en pips para el seguimiento del Stop Loss.

6. Trailing Start Pips - La operación debe alcanzar cierta ganancia en pips primero, y sólo entonces el trailing del SL podría comenzar. 7. Use Break Even - Para seguir el Stop Loss hasta el nivel de Break Even, configure esta opción como "true". 8. 8. Break Even pips - Valor de Take Profit en el cual el stop loss se mueve al punto de break even. 9. Pips de compensación de punto de equilibrio "Break even price offset" es donde se coloca el SL en relación al precio de apertura. Por defecto lo pone en el Precio Abierto (offset pips fijado en 0). Sioffset pips se establece en 2 pips, SL se colocará en OpenPrice+2pips. Pero intenta hacerlo cuando el precio está sólo 3 pips por encima del Precio Abierto.





Aquí hay una explicación de stop loss y take profit usando el indicador ATR:

1. **Stop Loss (SL): ** - Un stop loss es una orden colocada por un operador para limitar las pérdidas potenciales en una operación. - El indicador ATR ayuda a los operadores a establecer un stop loss proporcionando información sobre la volatilidad del mercado. Mide el rango medio entre los precios máximos y mínimos durante un periodo específico, normalmente 14 periodos. - Para utilizar el ATR para fijar un stop loss, los operadores pueden calcular un determinado múltiplo del ATR y restarlo del precio de entrada (para posiciones largas) o sumarlo al precio de entrada (para posiciones cortas). Este múltiplo suele denominarse "multiplicador ATR". - Por ejemplo, si el ATR actual es 20 y un operador utiliza un multiplicador de ATR de 2, podría fijar su stop loss a 40 puntos del precio de entrada. Esto tiene en cuenta la reciente volatilidad del mercado y proporciona un amortiguador contra los movimientos bruscos de los precios.