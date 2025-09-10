Errores, fallos, preguntas - página 61

Nuevo comentario
 

¿Cómo puedo operar con órdenes pendientes? Lo intenté de esta manera:

      if(open<close)// цена растет
       {
       if(OrderGetInteger(ORDER_TYPE)!=ORDER_TYPE_SELL_STOP)
        {
         {
         mrequest.action = TRADE_ACTION_PENDING;                                         
         mrequest.price = (high+low)/2;            
         mrequest.sl = NormalizeDouble(mrequest.price + STP*_Point,_Digits); // Stop Loss
         mrequest.tp = NormalizeDouble(mrequest.price - TKP*_Point,_Digits); // Take Profit
         mrequest.symbol = _Symbol;                                          // символ
         mrequest.volume = Lot;                                              // количество лотов для торговли
         mrequest.magic = EA_Magic;                                          // Magic Number
         mrequest.type = ORDER_TYPE_SELL_STOP;                               // ордер на продажу
         mrequest.type_filling = ORDER_FILLING_AON;                          // тип исполнения ордера - все или ничего
         mrequest.deviation=5;                                               // проскальзывание от текущей цены
         OrderSend(mrequest,mresult);                                        // отсылаем ордер
         } 
        }
       }
Se ejecuta una orden y luego en cada tick se siguen colocando órdenes pendientes.
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5
 
AM2:

¿Cómo puedo operar con órdenes pendientes? Lo intenté de esta manera:

Se ejecuta una orden y luego en cada tick se siguen colocando las órdenes pendientes.

Por favor, proporcione todo el código.
[Eliminado]  
AM2:

¿Cómo puedo operar con órdenes pendientes? Lo intenté de esta manera:

Se ejecuta una orden y luego en cada tick se siguen colocando órdenes pendientes.

¿Es necesario controlar la presencia de órdenes pendientes en este par, como (o qué)?
 

instalado WIN-7 64. descargado e instalado MT5.

Pestaña de selección de fecha desactivada.

 
Prival:

instalado WIN-7 64. descargado e instalado MT5.

Pestaña de selección de fecha desactivada.

¿Está seleccionado el modo personalizado?
[Eliminado]  
Prival:

instalado WIN-7 64. descargado e instalado MT5.

Pestaña de selección de fecha desactivada.

¿Cuál es el tipo de período allí? Por lo general, sólo se activan las fechas del " período personalizado" (todo lo demás cuenta automáticamente)...
 
Interesting:
¿Qué tipo de periodo hay? Por lo general, sólo el "período personalizado" hace que las fechas se activen (todo lo demás es automático)...
Sí, creo que lo tengo. Gracias. Tengo un período de todo. No puedo hacer nada ahora. He estado descargando el historial durante unos 20 minutos. Deja que se descargue, tal vez sea más rápido después...
[Eliminado]  
alexvd:

No siempre. El principal ejemplo es ENUM_TIMEFRAMES.

No está prevista ninguna descripción de los valores del enum en la ayuda, pero siempre tiene la oportunidad de averiguar su significado.

no es así... soy programador... y personalmente puedo sacar todo... y el cursor invisible también... desde el exterior...

Pero el producto es para un comerciante... que no entiende de programación, pero a veces quiere hacer algo...

Tienes que conseguir toda la información que puedas...

 
alexvd:
Por favor, dame el código completo.
Archivos adjuntos:
ema.mq5  6 kb
 
EQU:

no es así... soy programador... y personalmente puedo sacar todo... y también el cursor invisible... desde fuera...

pero es un producto para un comerciante... que no sabe nada de programación, pero a veces quiere hacer algo...

Tienes que conseguir toda la información que puedas...

No está previsto publicar valores enteros. Utilice identificadores constantes, le protegerá de posibles errores.
Документация по MQL5: Основы языка / Препроцессор / Макроподстановка (#define)
Документация по MQL5: Основы языка / Препроцессор / Макроподстановка (#define)
  • www.mql5.com
Основы языка / Препроцессор / Макроподстановка (#define) - Документация по MQL5
1...545556575859606162636465666768...3188
Nuevo comentario