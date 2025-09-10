Errores, fallos, preguntas - página 61
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
¿Cómo puedo operar con órdenes pendientes? Lo intenté de esta manera:Se ejecuta una orden y luego en cada tick se siguen colocando órdenes pendientes.
¿Cómo puedo operar con órdenes pendientes? Lo intenté de esta manera:Se ejecuta una orden y luego en cada tick se siguen colocando las órdenes pendientes.
¿Cómo puedo operar con órdenes pendientes? Lo intenté de esta manera:Se ejecuta una orden y luego en cada tick se siguen colocando órdenes pendientes.
instalado WIN-7 64. descargado e instalado MT5.
Pestaña de selección de fecha desactivada.
instalado WIN-7 64. descargado e instalado MT5.
Pestaña de selección de fecha desactivada.
instalado WIN-7 64. descargado e instalado MT5.
Pestaña de selección de fecha desactivada.
¿Qué tipo de periodo hay? Por lo general, sólo el "período personalizado" hace que las fechas se activen (todo lo demás es automático)...
No siempre. El principal ejemplo es ENUM_TIMEFRAMES.
No está prevista ninguna descripción de los valores del enum en la ayuda, pero siempre tiene la oportunidad de averiguar su significado.
no es así... soy programador... y personalmente puedo sacar todo... y el cursor invisible también... desde el exterior...
Pero el producto es para un comerciante... que no entiende de programación, pero a veces quiere hacer algo...
Tienes que conseguir toda la información que puedas...
Por favor, dame el código completo.
no es así... soy programador... y personalmente puedo sacar todo... y también el cursor invisible... desde fuera...
pero es un producto para un comerciante... que no sabe nada de programación, pero a veces quiere hacer algo...
Tienes que conseguir toda la información que puedas...