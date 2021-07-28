Deseos para MT5 - página 79
¿VPS de MetaQuotes? - ¡Qué gran idea! (saltando de alegría)
MetaQuotes es probablemente la única empresa que me atrevería a alojar mi EA en un VPS (aparte de mi propio servidor, si tuviera uno).
¿Qué es lo que no le gusta de los servidores de terceros? ¿A qué hay que prestar atención?
Porque los propietarios de estos servidores tienen acceso a los servidores, y por lo tanto acceso a sus EAs.
Y para MetaQuotes, los EAs de los demás son tabú, para ellos es una cuestión de honor.
Esto es decirlo de forma muy cruda y vulgar, pero es así.
Gracias. ¿Qué tal si se vincula el Asesor Experto a la cuenta para mantener sólo la versión compilada en el servidor...?
Interesante.He pedido un acceso de prueba.Para entender que en general es un VPS.¿Qué no le gustan los servidores de terceros? ¿Qué hay que tener en cuenta?
Lo primero, y probablemente lo más importante, es el funcionamiento ininterrumpido del terminal y el ping al servidor DC.
Sólo los propietarios de VPS de terceros probablemente no configuren sus servidores para las necesidades específicas del terminal.
El terminal no consume mucho tráfico, por lo que teóricamente se puede reducir la cuota de abono (+ se requiere continuidad).
MQ puede almacenar en caché los datos (gracias a la intermediación no tanto) y el tráfico de entrada para transmitir a través de un proxy común, los propietarios de terceros no lo hará con seguridad.
Además, como he dicho, MQ tiene un fuerte soporte técnico y entiende el tiempo de actividad, mientras que los propietarios de VPS de terceros pueden simplemente hacer la vista gorda al hecho de que la conectividad se interrumpe regularmente por períodos cortos de tiempo.
Cuando se colocan órdenes pendientes Buy Stop Limit y Sell Stop Limit, se debe especificar el precio de ejecución (marcado en verde en la imagen) y el precio de la orden (marcado en azul en la imagen).
Una vez que la orden se establece en el gráfico, podemos ver sólo una línea verde, es decir, el nivel cuando el precio alcanza el nivel en el que se establecerá la orden Buy Limit. Creo que de todos modos es necesario colocar en el gráfico y el nivel, en el que se establecerá Buy Limit/Sell Limit. Además, siempre que se desactive la opción "Desactivar el arrastre de los niveles de negociación" en los Ajustes del Terminal, este nivel podría ajustarse.
¿No crees que sería más conveniente? Ahora mismo parece que este punto no está terminado. Por favor, acéptelo como un deseo.
Me gustaría poder utilizar la versión ligera del terminal, especialmente para el autotrading en VPS.