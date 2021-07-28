Deseos para MT5 - página 38
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Varias compilaciones ya tienen noticias económicas, la última muestra estas noticias en el gráfico en forma de casillas.
Probablemente me estoy adelantando, pero si todo sigue como está, la interfaz mql no será conveniente.
1 No he encontrado un objeto como evento en la ayuda, ¿cómo puedo obtener una lista de estos objetos?
2 He entendido que cada gráfico muestra diferentes (noticias del perfil) dependiendo del símbolo. He intentado utilizar ChartWindowFind(chart_id, "XXXXXXX") pero sólo funciona para los indicadores. Y luego tendrá que analizar un montón de gráficos para todas las noticias.
Creo que sería más conveniente tener acceso exactamente al gráfico que se muestra en la pestaña"Calendario económico", es especialmente importante guardar las celdas.PS De nuevo, ¿cómo puedo desactivar las casillas de noticias en el gráfico si no es necesario?
PD De nuevo, ¿cómo se desactivan las banderas de noticias en el gráfico si no es necesario?
Pulse el botón derecho de la tabla del calendario económico. Está ahí. Es cierto que se puede activar/desactivar todo.
Cierre la MT, abra las casillas en su lugar, no es conveniente derribarlas a mano todo el tiempo.
Necesita un preajuste para mostrar o no.
MT cerrada, casillas abiertas en su lugar, no es conveniente tener que derribarlas a mano todo el tiempo.
Necesita un preajuste para mostrar o no.
MT cerrada, casillas abiertas en su lugar, no es conveniente tener que derribarlas a mano todo el tiempo.
Necesita un preajuste para mostrar o no.
1 aunque no he podido encontrar un objeto como evento en la ayuda, ¿cómo puedo obtener una lista de estos objetos en particular?
¿Gráfico? OBJ_EVENT?
Menú Calendario -> Mostrar en gráficos -> Actualización automática desactivada.
Me gustaría tener la bandera de estado "mercado abierto/cerrado", como el estado de conexión TERMINAL_CONNECTED.
Ahora el mercado está cerrado, pero hay una conexión, por lo que no hay nada que filtrar esta situación.
Por eso el Asesor Experto en el temporizador llena el registro de basura variada.
Por cierto, el mismo problema en MT4, no hay manera de filtrar la secuencia de comandos en bucle en este comando.
Me gustaría tener la bandera de estado "mercado abierto/cerrado", como el estado de conexión TERMINAL_CONNECTED.
En este momento el mercado está cerrado pero la conexión existe, por lo que no hay nada que filtre esta situación.
Por eso el EA en el cronómetro llena el registro de basura variada.
Por cierto, el mismo problema en MT4, no hay manera de filtrar el script en bucle en este comando.
He escrito el siguiente código para atrapar tal situación, pero se niega categóricamente a trabajar en el Probador de Estrategias, mientras que funciona perfectamente en una cuenta demo