Deseos para MT5 - página 36
Hay que cambiar constantemente si las clases están en archivos separados.
¡Por favor, haga un botón caliente para compilar todos los archivos abiertos!
+1
Hay que cambiar constantemente si las clases están en archivos separados.
+100
así como el comando "Compilar todo" en el menú contextual del directorio en la ventana "Navegador" del editor.
Ya escribí hace tiempo que la hora real del viernes no coincide.
Me decidí a escribir una vez más.
Hay que cambiar constantemente si las clases están en archivos separados.
Parece que MQ cotiza hasta las 24:00 los viernes, Alpari por ejemplo muestra esta información correctamente
Tengo las clases en diferentes archivos, pero compilar todos a la vez. Para ello, tiene que ejecutar la compilación en el archivo principal - tiene uno.
Soy consciente de ello.
Situación:
Archivo principal de EA ~30 líneas editar 1-3 veces a la semana que incluye 2 archivos con clases editar cada 3 minutos. Pero para compilar todo el EA tenemos que cambiar al archivo principal, compilar, y luego volver al archivo de clases.
Pero si hubiera un botón para compilar todo, editas el archivo de clase, inmediatamente haces clic en un botón y ya está, sin necesidad de cambiar a ningún sitio.
Cuando se trabaja, es necesario guardar periódicamente todos los archivos abiertos y recompilarlos en algún momento. Es como una transacción, digamos que se transfiere código de un módulo a otro, se arregla, se consigna la transacción.
Y aquí definitivamente necesitamos una tecla de acceso rápido. Ahora hay un botón para guardar todos los archivos, pero no es muy conveniente usarlo.
Sugiero usar Shift+F11 para escribir todos los archivos abiertos y Shift+F12 para recompilar (con escritura, por supuesto) todos los archivos mql5 abiertos. Están lejos y no serán presionados por accidente, y por las normas de diseño son adecuados para estas funciones.