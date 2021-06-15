¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 76
No sé por qué estoy usando tal sistema, pero sigo usando las señales de mt5.
Parece que no me he dado cuenta. Principalmente miro el mt5. Si dices que hay uno, significa que mt4 no está bien trabajado. Lo peor para los abonados.
Se ha tirado. El hecho de que el autor abriera inmediatamente una nueva cuenta, inmediatamente 30 personas se inscribieran en ella, e inmediatamente volviera a tirar de la cadena es épico.
Una vez más muestra la estupidez y la codicia humanas... Y también su pereza.
Creo que deberíamos "sentir pena" por los "pobres" abonados que persiguen el dinero rápido (por los regalos).
Si el autor de la señal se filtró y perdió el dinero de los abonados, no debería tener ninguna responsabilidad.
Cuando la gente decide a quién suscribirse, puede evaluar las perspectivas de la señal. Incluso se dan cuenta de que no durará mucho tiempo con muchas señales y asumen este riesgo de todos modos.
Otra cosa es que los propios autores de las señales se comporten de forma muy irresponsable. Bueno, es del campo de la "pan de otro". Y Petros tiene razón al decir que no hay que "contar" el dinero de los demás.
Hay muy buenas señales en este servicio, pero pasan desapercibidas. Esto se debe a que las estadísticas agradables son más importantes para los abonados. No se filtrarán muchas señales. Ellos (los suscriptores) suelen utilizar el crecimiento y el punto de equilibrio cuando los buscan. No se preocupan por otros indicadores.
Tampoco estoy satisfecho con el algoritmo de calificación. En particular, me corrompe el indicador de "fiabilidad". Es como el nivel de potencia en la "escalera" de un teléfono... Hay algunas señales que son realmente más seguras que otras, pero su "escalera" es roja. Pero una señal pésima que no es segura se pone verde de repente. No es justo. Y en general, hay mucha injusticia en el cálculo de la calificación de la señal. Sin embargo, he dejado de prestarle atención, porque cualquiera que busque una buena señal la encontrará. La calificación es para los nuevos usuarios registrados en el portal.
Tal vez, lo único que me molesta más que nada es la falta de oportunidad para que el autor de la señal fije el precio por debajo de los 30 dólares. Incluso cuando era de 20 dólares como mínimo, era un precio bastante alto si te fijas en algunas señales. Aquí resulta que tanto los autores como los abonados se ven privados de la oportunidad de equilibrar este aspecto de la interacción.
Basta con decir:"El comercio de divisas es de alto riesgo", y eso debería ser suficiente...
... También introduciría una función de "reembolso por suscripción", si la cuenta tiene un drawdown crítico... digamos del 85%...
lo castigaría de alguna manera (bajando la calificación tal vez) ...
Taras, ¿qué es lo que "frotas" de la justicia cuando tú mismo en el momento de la caída de tu cuenta de céntimos no borraste tu señal perdedora...?
También te he observado y he visto cómo, siendo un "hundidor", no has borrado la señal.
Cientos o miles de abonados podrían haber recuperado el dinero de la suscripción del mes pasado si se borra la señal...
Y tú te lo quedaste, esperando que el dinero de todos los abonados se "descongelara"...
Así que no hables de justicia y de lo que sería mejor cambiar en el Servicio.
Será mejor que te cambies a ti mismo antes de cambiar cualquier otra cosa...
Tú, Taras, también eres un desvergonzado...
Me daría vergüenza entrar en un foro y hablar con inteligencia después de semejante fiasco.
Y ni siquiera estás avergonzado...
Lo mismo puede decirse de cualquier ST. Hay revendedores muy decentes en Señales. Pero vale la pena que haya un movimiento, como fue el caso del franco, y se agotarán.
El Cisne Negro actúa de forma indiscriminada. La reducción del 45% es el BREXIT. Es decir, no se trata de una sistemática, sino de una fuerza mayor. El beneficio es sistemático, por lo que el autor es muy bueno. Si lo consigue a través de la media, sólo cabe desearle buena suerte. El planteamiento de que "promediar es una forma de perder, así que no lo haré" es similar al de "operar con una cantidad negativa, así que no lo haré". De hecho, muchas ideas se rechazan porque simplemente no saben cómo "cocinarlas". Por ejemplo, no he probado a hacer la media. Probablemente no hubiera funcionado, pero hasta que no lo pruebes, no lo sabrás con seguridad.
"No me lo creo" es ya un esbozo del propio servicio.
¿Existe tal estrato en alguna parte del código fuente? No es tonto Ilan.
Si las semanas están en un plano, o al menos los días, entonces el promedio es muy eficaz. Cuando no hay grandes compras o ventas de divisas por parte del BCE. Me refiero al EURUSD.
la estabilidad es lo primero
La experiencia demuestra que a poca gente le interesa la estabilidad. Todo el mundo está interesado en el beneficio
Es bueno saber que el trono de hierro ha encontrado un nuevo dueño después de que Taras
Todavía no se ha superado el récord de 3.000 abonados.
Es interesante que esta señal (de la familia de los hámsteres) por el contrario - en el más lejano ... de la calificación, aunque por todas las leyes debe sentarse
Dios, ¡imagínate el dinero! Mil doscientos por treinta es igual a treinta y seis mil dólares. Multiplicado por sesenta y dos millones ciento sesenta mil rublos. ¿Un mes? Es el resultado de toda una vida. Los ingresos pasivos son los mejores. Algo a lo que aspirar. Un sueño de último recurso después de suficientes ganancias activas.
Hay algo que no entiendo. ¿Por qué no hay más abonados? Porque hay millones de comerciantes.
Pensamientos en voz alta
No me eches sal en la herida)))
Es reconfortante saber que el trono de hierro ha encontrado un nuevo dueño después de Taras.
Todavía no se ha superado el récord de 3000 abonados.
Es interesante que esta señal (de la familia de los hámsteres), por el contrario, esté en la ... de la calificación, aunque por todas las leyes debe sentarse
Buena manera de sacar el dinero...