¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 72

Nuevo comentario
 
Ivan Butko:
Esta no es la cuestión.

Una estrategia tiene reglas. Las normas implican rigor. El precio se mueve de forma caótica y, por tanto, la estrategia no será estable a priori. Es decir, tendrá operaciones caóticamente positivas y deficitarias. Y esta aleatoriedad tiene un período de cero a infinito. Traducido al lenguaje del operador: de minutos a meses, de corto a largo plazo. La distribución no será uniforme, por lo que a veces en el corto plazo puedes perder dinero, y en el medio plazo alcanzarás el equilibrio, y en el largo plazo ganarás o perderás dinero gradualmente. Y para justificarlo (ante ti mismo), tienes que inventar historias convincentes de que el mercado ha cambiado, el creador de mercado ha entendido la estrategia o el mercado está fluctuando.


Entiendo lo que quieres decir. Una vez más, las estrategias pueden ser diferentes, hay algunas ST que describen el mercado de forma incompleta y otras que son completas y precisas. Exactamente, significa que pueden rastrear la gestación, la vida y la muerte de una tendencia. Los TS, que son precisos, tienen la proporción de operaciones rentables/perdedoras alrededor del 50/50. Y no hay caos.

Aparentemente las estrategias que utilizas no son precisas, por eso tienes esa opinión sobre la naturaleza caótica de las operaciones positivas y perdedoras. Hay más o menos claro en TS que traza el rebote ... Por ejemplo en TS "Principio Básico" todo está más o menos claro, este TS traza las Tendencias

 
Sergey Lazarenko:


Te entiendo, una vez más, las estrategias pueden ser diferentes, hay CTs que describen de forma incompleta el mercado, y otras que lo hacen de forma completa y precisa. Exactamente, significa que pueden rastrear el surgimiento, la vida y la muerte de una tendencia. Los TS, que son precisos, tienen la proporción de operaciones rentables/perdedoras alrededor del 50/50. Y no hay caos.

Por lo visto las estrategias que utilizas no son acertadas, por eso opinas y dominas tanto, sobre el carácter caótico de las operaciones positivas y perdedoras. Por ejemplo, en la ST "Principio Básico" todo más o menos visible, esta ST sigue las tendencias ...

La estrategia exacta implica un grial, o dar vueltas a un crecimiento cero (cuando la volatilidad del precio es ligeramente superior al diferencial, que no es el caso).

En la práctica, vemos que no hay ningún grial. Sólo hay un largo (hasta un año o más) período de operaciones positivas, cuando las reglas corresponden a esta parte del mercado. Esto no significa que el próximo año vaya a ser igual.

El otro aspecto es que una estrategia precisa implica formalidad. Es decir, la capacidad de algoritmizar y ganar la pasta con un búho. En la práctica, sólo vemos la media, a la altura de nuestros topes. Y la reventa.

No es que no crea en ello, sé que hay estrategias rentables. Pero se basan en la experiencia, la intuición, la habilidad y el análisis de un determinado operador. Es decir, los intercambios manuales.

 
Ivan Butko:
La estrategia exacta implica un grial, o un círculo en el incremento cero (cuando la volatilidad de los precios es ligeramente superior al spread, que no es el caso).

En la práctica, vemos que no hay griales. Sencillamente, hay un largo periodo (hasta un año o más) de acuerdos positivos cuando las normas se ajustan a esta sección del mercado. Esto no significa que el próximo año vaya a ser igual.

El otro aspecto es que una estrategia precisa implica formalidad. Es decir, la capacidad de algoritmizar y ganar la pasta con un búho. En la práctica, sólo vemos la media, a la altura de nuestros topes. Y la reventa.

La validez de las señales se estima en un 50-50%, no tenemos dudas sobre su validez. Además, la credibilidad de las señales es de 50/50, se puede subir de 70 a 30 más o menos, pero es físicamente difícil. Si utilizamos diferentes plazos (más pequeños), la tendencia será siempre, pero su duración será mucho más corta ... Si queremos ganar de nuevo, debemos esperar a que la tendencia se inicie después de la plana, pero necesita tiempo. Y hay que utilizar la Martingala para recuperar y obtener beneficios... El riesgo de caer en picado aumenta, pero casi siempre tendrás la oportunidad de obtener beneficios. Como se dice en "todo tiempo".

 
Sergey Lazarenko:

Pero casi siempre habrá una oportunidad de obtener beneficios. Como se dice en "cualquier tiempo".


Y el mercado siempre tendrá la oportunidad de tomar ganancias de un comerciante).

[Eliminado]  

De todos modos, creo que hay una conexión entre el plano relativo de 2 años y el éxito de algunas señales "longevas"...


 
Nikolay Gaylis:

Sin embargo, creo que hay una conexión entre el plano relativo de 2 años y el éxito de algunas señales "longevas"...



Sólo un promedio de un año o dos cada uno
 

Seguía a un importante comerciante australiano que había desaparecido en algún lugar.

En el último momento tuvo una reducción del 85%.

500 suscriptores estaban sentados en una reducción de cero, con un total de un millón y medio de dólares. Y vale que Soros hubiera vuelto a hundir el mercado, pero esto es un simple promediador. La gente es rara.

 
Ivan Butko:

He estado siguiendo a un comerciante australiano que ha desaparecido.

En el último momento tuvo una reducción del 85%.

500 suscriptores se sentaron en un cajón a cero, con un total de un millón y medio de dólares. Y vale que Soros hubiera vuelto a hundir el mercado, pero esto es un simple promediador. La gente es extraña.

La media más sencilla no es la correcta. El promedio puede ser un promedio simple o un promedio inteligente, que son dos grandes diferencias.

[Eliminado]  
...el dispositivo de media equivocado.
A-plus. Muy bien dicho.
 

1300 suscriptores, espero que no hayas proporcionado todo tu depósito.
En la búsqueda de intereses.

Adiós, arriba.


1...656667686970717273747576777879...230
Nuevo comentario