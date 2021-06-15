¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 72
Esta no es la cuestión.
Entiendo lo que quieres decir. Una vez más, las estrategias pueden ser diferentes, hay algunas ST que describen el mercado de forma incompleta y otras que son completas y precisas. Exactamente, significa que pueden rastrear la gestación, la vida y la muerte de una tendencia. Los TS, que son precisos, tienen la proporción de operaciones rentables/perdedoras alrededor del 50/50. Y no hay caos.
Aparentemente las estrategias que utilizas no son precisas, por eso tienes esa opinión sobre la naturaleza caótica de las operaciones positivas y perdedoras. Hay más o menos claro en TS que traza el rebote ... Por ejemplo en TS "Principio Básico" todo está más o menos claro, este TS traza las Tendencias
La estrategia exacta implica un grial, o un círculo en el incremento cero (cuando la volatilidad de los precios es ligeramente superior al spread, que no es el caso).
La validez de las señales se estima en un 50-50%, no tenemos dudas sobre su validez. Además, la credibilidad de las señales es de 50/50, se puede subir de 70 a 30 más o menos, pero es físicamente difícil. Si utilizamos diferentes plazos (más pequeños), la tendencia será siempre, pero su duración será mucho más corta ... Si queremos ganar de nuevo, debemos esperar a que la tendencia se inicie después de la plana, pero necesita tiempo. Y hay que utilizar la Martingala para recuperar y obtener beneficios... El riesgo de caer en picado aumenta, pero casi siempre tendrás la oportunidad de obtener beneficios. Como se dice en "todo tiempo".
Y el mercado siempre tendrá la oportunidad de tomar ganancias de un comerciante).
De todos modos, creo que hay una conexión entre el plano relativo de 2 años y el éxito de algunas señales "longevas"...
Sólo un promedio de un año o dos cada uno
Seguía a un importante comerciante australiano que había desaparecido en algún lugar.
En el último momento tuvo una reducción del 85%.
500 suscriptores estaban sentados en una reducción de cero, con un total de un millón y medio de dólares. Y vale que Soros hubiera vuelto a hundir el mercado, pero esto es un simple promediador. La gente es rara.
La media más sencilla no es la correcta. El promedio puede ser un promedio simple o un promedio inteligente, que son dos grandes diferencias.
1300 suscriptores, espero que no hayas proporcionado todo tu depósito.
En la búsqueda de intereses.
Adiós, arriba.