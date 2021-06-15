¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 78
¿Dónde se puede comprar un asesor de este tipo?))
Creo que Hamster es de dominio público y no cuesta mucho))))
¿Y quién hará este "análisis comercial puro" y según qué criterios? Una vez más, habrá quienes no estén conformes con que el análisis sea erróneo y se base en indicadores equivocados. Un sapo es un sapo en África, siempre encontrará a alguien a quien estrangular).
)))))) seguro )
Ese es el tipo de sapo que ahoga a los que tienen abonados pero creen que su señal es mala, mientras que ellos creen que su señal es estupenda, pero no tienen abonados.
Constantemente se crean nuevos hilos en el foro para llamar la atención, criticando los cálculos de las puntuaciones, pero todo es inútil.
Qué monstruo en todo )))))
Ahora probablemente no comparará nuestros sapos con los africanos).
La pasión, si mides un metro y medio, te tragará y no te ahogará. ¡No vayan a dar un paseo por África!
Es un buen retiro...
El comerciante sabe que el sistema permite retirar más dinero del que usted retiraría antes de perder su cuenta.
Los suscriptores piensan que van a ganar el 100% al mes.
Pero, ¿se retiran los abonados?
Si la fuente de ingresos son los suscriptores, no tiene sentido retirar dinero (monedas) de la cuenta en absoluto. A quién le importa cuánto hay.
PS/ más precisamente lo retiran, pero no por dinero :-) el dinero de la señal se retira para conseguir el saldo más o menos kilométrico para equilibrar los posibles nuevos suscriptores y dibujar una curva hacia arriba. durante mucho tiempo la gente se suscribe a las señales con saldos actuales comparables. La multitud básicamente no se preocupa por nada más - la señal crece, el dinero es comparable, y todos los demás indicadores se vuelven locos
