¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 79
Está perdiendo oportunidades comerciales:
- Aplicaciones de trading gratuitas
- 8 000+ señales para copiar
- Noticias económicas para analizar los mercados financieros
Registro Entrada
Usted acepta la política del sitio web y las condiciones de uso
Si no tiene cuenta de usuario, regístrese
Pasión, si mides un metro ochenta, te tragará y no se ahogará. ¡No vayan a dar un paseo por África!
Se trata de que la codicia te consuma por completo, sin dejar rastro.
¿Pero los suscriptores se retiran?
los comerciantes saben que es un sistema que hay que retirar lo máximo posible antes de perder la cuenta.
Y los abonados creen que siempre ganarán el 100% al mes.
Lea la sección de noticias de la señal.
Se trata de que la codicia te consuma por completo, sin dejar rastro.
Lea la sección de noticias de la señal.
y ¿lo lee todo el mundo?)
y ¿lo lee todo el mundo?)
Parece que se comercia en la M5, sólo por la noche cuando no hay movimiento ni ruido. Aunque pone un gran tope, cierra cerca. Intentaré automatizar con RSI.
Falta el ingrediente secreto.
Qué gente más ingenua. Está todo preparado. Creo que todos los suscriptores son del mismo lugar, es decir, clientes del mismo broker y muy probablemente hubo algún tipo de publicidad para la suscripción...
Esto es lo que se ve: la primera oferta se abrió el 20 de agosto, y ya un mes después (incluso menos) alguien escribe una reseña.
Los suscriptores no aparecen tan pronto. Puedo apostar que si muestro 3 meses seguidos por encima del 100% de beneficio, no habrá ni un solo suscriptor, o como mucho habrá unos pocos.
Debo añadir que ya al principio de las operaciones, cuando el saldo era de 288 euros, la reducción máxima de los fondos alcanzó el 67%.
¿pero se retiran los abonados?
El comerciante sabe que este es un sistema que requiere un retiro mayor antes de que la cuenta se agote.
En cuanto a los abonados, creen que ganarán el 100% al mes.
En la descripción de la señal se dice que hay que retirarse y que definitivamente habrá un drenaje, después del cual sólo hay que cargar todo de nuevo. Así que todo el mundo es consciente de ello.
Parece que se comercia en la M5, sólo por la noche cuando no hay movimiento ni ruido. Aunque pone un gran tope, cierra cerca. Intentaré automatizar con RSI.
Falta el ingrediente secreto.
No es necesario automatizar nada, el nombre de la señal ya tiene el nombre del EA que opera allí. Y no cuesta mucho.
Qué gente más ingenua. Está todo preparado. Creo que todos los suscriptores son del mismo lugar, es decir, clientes del mismo broker y muy probablemente hubo algún tipo de publicidad para la suscripción...
Esto es lo que se ve: la primera oferta se abrió el 20 de agosto, y ya un mes después (incluso menos) alguien escribe una reseña.
Los suscriptores no aparecen tan pronto. Puedo apostar que si muestro 3 meses seguidos por encima del 100% de beneficio, no habrá ni un solo suscriptor, o como mucho habrá unos pocos.
Debo añadir que ya al principio de las operaciones, cuando tenía 288 euros en mi saldo, la reducción máxima era del 67%.
Es más sencillo que eso. Son clientes de un promotor. Son clientes de un promotor. Hay un grupo allí y todo el mundo se comunica, buscando los mejores ajustes, optimizando.... Alguien pudo aplicar mejor los búhos - el resto se ha apuntado. Y a partir de ahí, los beneficios se anuncian solos.