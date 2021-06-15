¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 81
No es tan sencillo. El autor de la señal sugiere una estrategia de gestión del dinero. Inicie la señal con 1/4 del capital y retire 1/4 de las ganancias cada semana. Después de una pérdida, vuelve a empezar con 1/4 del capital total (3/4 del capital restante inicialmente + el beneficio retirado)...
No es tan sencillo. (1) El autor de la señal sugiere una estrategia de gestión del dinero. Inicie la señal con 1/4 del capital y retire 1/4 de las ganancias cada semana. Después de la caída en picado, vuelve a empezar con 1/4 del capital total (3/4 del capital restante inicialmente + el beneficio retirado)... algo así en general. Pero hasta ahora no ha habido ni una sola vez después del lanzamiento que no haya caído en picado.
En general, una estrategia de este tipo funciona, pero en diferentes momentos con diferentes ajustes (ajustes en 17 no funciona en el 18-th, es decir, de vez en cuando debe ser optimizado) (2) Y aún mejor para entender los patrones de cambio de las condiciones del mercado y automatizar el proceso de cambio de configuración. Y hay que reforzar la protección del depósito. He creado opciones de cierre en mi EA para no perder mi depósito. Ahora estoy pensando en los parámetros de cambio de la configuración automática. Tengo algunas ideas. Veamos qué obtendremos.
(1) También creo que la estrategia de gestión del dinero es uno de los elementos más importantes de un sistema de trading. Y aquí, desde el punto de vista matemático, creo que es un "campo caliente" y que hay un montón de grandes oportunidades.
(2) Esta función, en mi opinión, debería tener un robot normal, que debería calcular ciertas características estadísticas, en base a las cuales debería cambiar automáticamente sus parámetros de configuración (y para esto hay que investigar muchas cosas de antemano).
1-2% por transacción, ya lo ha dicho todo el mundo, en todos los recursos, ¿por qué si no cargarías tu robot con cosas extra engorrosas?
Los que utilizan recetas ya hechas y no buscan nada, no encuentran nada.
Si quieres inventar la rueda, estás en tu derecho.
No, no lo es. Algo más prometedor. Las bicicletas de tres ruedas son las que utiliza la mayoría de la gente, pensando que son la cúspide del ingenio humano.
Si este esquema funcionará con éxito durante mucho tiempo, los corredores les prohibirán operar en esta sesión.
No, no lo harán, hay demasiada competencia. Y hay muchos esquemas que funcionan en diferentes sesiones, no se pueden prohibir todos)
Usted no ganará mucho con tales riesgos, especialmente para los scalpers nocturnos donde el probable stop loss es siempre mucho más alto que el take profit. Y los suscriptores de las señales, así como la mayoría de los inversores en PAMM, necesitan un rendimiento de al menos 20-30% al mes, o mejor 100.
Hay muy poca gente que se sienta atraída incluso por un 100% anual estable.
De todos modos, el tema se llama "La estafa del grupo Mecánico y Compañía".
Cómo has delatado descaradamente a toda la tertulia aquí:
Foro sobre comercio, sistemas de comercio automatizados y prueba de estrategias de comercio
¡¡¡1200 suscriptores!!!
Vasiliy Kolesov, 2018.12.14 14:42
Es más sencillo que eso. Son clientes de un promotor. Son clientes de un promotor. Hay un grupo allí y todo el mundo está charlando, buscando los mejores ajustes, optimizando.... Alguien consiguió aplicar mejor los búhos: el resto se apuntó. Y a partir de ahí, el beneficio se anuncia solo.
Una clara campaña publicitaria de Mechanics and Co. Si observas los EAs de Mechanic and Co... todos sus EAs son profunda y fundamentalmente rasantes. Esto muestra las señales del mecánico, cuya vida media es de 1-2 semanas.
La esencia de la estrategia de "Mechanic and Co" -- es visible en esta señal.
Veamos la última operación del 13 de diciembre, en la que la propia señal sobrevivió milagrosamente.
Aquí está esta entrada en el gráfico:
Entrada con dos órdenes con un objetivo de 6 pips y tomando el 6% del depósito. Es decir, entrada con un riesgo tal que 1 punto de movimiento da o quita el 1% del depósito.
El autor de la señal dice que trabaja con stops - una franca estafa - miren sus stops: 1,13706 - 1,12205 = 150 pips o un cierre forzoso con una pérdida del 150% del capital (es decir, no hay suficiente saldo para este stop - el stop es completamente a la izquierda y para decir "trabajar con un stop").
Si se observan las estadísticas de la señal -- tiene 1 situación preexistente de este tipo cada 2 semanas -- y si entra 8 veces en una quincena -- entonces su riesgo de perder su depósito es "cada 8ª operación podría ser fatal".
Es decir, la estrategia de esta señal es muy sencilla:
-- entrar y tomar el 5-8% para la entrada o perder el capital
-- Si entramos sólo una vez al día, esta señal puede durar mucho tiempo.
-- Si se crea alrededor de la señal la histeria del grupo de mecánicos y Co, entonces se puede ganar en el "efecto de la multitud" (para lo cual ni siquiera importa que la señal sea más alta que el lugar 2500 en la calificación, sigue siendo visible al filtrar en el "número de suscriptores").
Mechanic and Co están practicando el "efecto multitud" al vender sus EAs -- ahora está haciendo una "prueba" en señales.
Y la charla sobre el sistema "grandioso" y la gestión del capital, dicen, un 1/4 de una parte sólo en riesgo - por lo que es el mismo que el hecho de que entramos con el objetivo de tomar no el 1% por 1 punto de movimiento, pero el 0,25% por 1 punto de movimiento - sólo se mejora y se puede escribir en los anuncios "la señal gana 10% por día".
En resumen, el tema se llama "Estafa".
Bueno, este tema es interesante y comercialmente prometedor, pero lo has llamado de forma muy cruda. Debería llamarlo así: "Los entresijos de la metodología de marketing eficaz en el sitio web MQL5".
Lo he llamado como realmente se llama.
¿Crees que el grupo de Mecánicos y Compañía tiene otro nombre?
¿Qué significa "sujeto comercialmente prometedor"?
Si eliminan la información sobre el "número de abonados" en las señales, entonces el "efecto multitud" no funcionará en las señales.
El "número de abonados" es la única forma de ganar dinero en las señales, no por la calidad de la señal, sino por el "efecto multitud".