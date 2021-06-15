¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 214
las señales se miran bajo un microscopio aquí, por lo que la pregunta está aquí:
¿por qué la "gente de las señales" divide las operaciones?
Es decir, en lugar de entrar a 0,02 lotes abren dos a 0,01... y los cierran simultáneamente. Este es un fenómeno común y también lo hacen muchas personas.
¿Tiene algún sentido, aparte de aumentar el número de ofertas? pero dificulta la copia...
¿Martingala?
¿Martingaleurs?
No son muy parecidos: se abren inmediatamente, con un par o tres de órdenes; sin referencia a las detracciones o fallos
No entiendo el sentido de esta acción. ¿Es un control de deslizamiento? ¿O el gráfico sale más "suave"?
PS/ pero las martingalas han dominado la negociación en triángulos y el volumen es a veces impulsado por los pares vecinos.
Es un problema conocido.
El número de puntos obtenidos en las estadísticas aumenta aritméticamente. Los inexpertos lo agradecerán y los índices de audiencia subirán.
En una serie de operaciones hice 12 000,0 pips al día, habiendo dividido 1 lote en 100 órdenes abiertas a 0,01
El sistema de evaluación del servicio de señales debe tener al menos 30 operaciones, de lo contrario habrá una advertencia sobre el pequeño número de órdenes. Además, hay que analizar que el principal beneficio, por ejemplo, de tres meses se obtiene en dos o tres días. A menudo, estos sistemas se basan en un esquema perverso en el que se colocan posiciones opuestas en varias cuentas de céntimos una o dos veces al mes y luego las cuentas supervivientes se conectan a la supervisión.
Estuve prestando atención a algunos en esta página. Ahora desde el mismo DC, hay una nueva señal de uno de esos "traders", en el 4º lugar en términos de crecimiento. En el último medio año ya ha perdido varias cuentas, pero antes consiguió ganar algo de dinero con sus suscriptores.
Y estas divisiones le permiten "burlar" el sistema de calificación para evitar algunas advertencias estándar y hacer entender a sus suscriptores que tiene varias páginas con el historial de operaciones. Aunque puede haber 5 o 6 posiciones divididas, últimamente esas posiciones se han diluido con acuerdos aleatorios con pequeñas adquisiciones, en algún lugar rentable, en algún lugar negativo para que sean menos evidentes. Y la gente trata de conseguir un 200-300% al mes como si fueran panes.
Nadie se precipita a ninguna parte, pocos abonados en comparación con los comerciantes. MQ parece estar perdiendo credibilidad después de la historia del hámster
Aquí están las señales del autor que filtró a principios de diciembre. Había más de 400 suscriptores. En los 118 filtrados, ya se han dispersado algunos.
Ahora está en el cuarto lugar de crecimiento con su nueva señal. Dos de sus cuentas tienen más de 60 personas en ellas. Por supuesto, es más pequeño. Por lo visto mucha gente aún la recuerda de diciembre, pero tampoco está mal.
¿y por qué las metacitas no son grises los meses anteriores al seguimiento?
¿han abandonado esta práctica?
Nadie se precipita a ningún sitio, el número de abonados es pequeño comparado con los comerciantes. MQ parece estar perdiendo credibilidad después de la historia del hámster
todo el mundo está filtrando, por lo que han perdido toda la confianza en el servicio. los vendedores de
"preparan" las señales durante unos meses, luego las añaden con resultados listos al 100% cada mes, los hamsters se abalanzan sobre ellas y se filtran rápidamente.
entonces están decepcionados con el servicio.
solía tener 3000 suscriptores para la señal superior,
ahora ~300.
