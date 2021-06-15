¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 92
Eso es raro. Tiene una ganancia de 5-6 puntos. Y podría llevarse los 10 puntos de la entrada de compra incluso teniendo en cuenta el diferencial nocturno.
Usted ha volteado )))) Aparentemente hubo un problema con el VPS. El cierre no funcionó.
Creo que aguantará la pérdida. Hay una posibilidad.
mi indicador muestra hasta 1.27000 )
recoge 5 pips en el arrastre en el pullback -- es decir, primero pasa por unos 10 pips y se convierte en el arrastre desde el nivel de equilibrio de 5 pips.
y no hace roll over - sólo entra por la señal y espera un cierre de 5 pips o una pérdida.
Hoy ha entrado por señal de venta y se ha ido a comprar por alguna razón -a ver cómo lo explica-, ayer justificó su no entrada por algún "filtro de turbulencias".
ella no tuvo ninguna señal de venta ayer -- sabemos por los posts anteriores que ella vende cuando el RSI(7) cruza 80 en M5 hacia abajo -- ayer no se alcanzó el nivel 80 -- por qué tuvo que inventar algún tipo de "filtro de turbulencia" de la no entrada de ayer no está claro.
La no entrada de ayer se explica por su "filtro de turbulencias" de algún tipo.
ayer no se alcanzó el nivel de 80.
También vi esa explicación sobre el filtro. Pero yo tengo una imagen diferente. Dos ventas en el día 7 funcionaron y también la siguiente inversión. Reaseguro.
Incluso elflash crash del día 3 dio beneficios.
También he visto esta explicación sobre el filtro. Pero mi imagen es diferente. Dos ventas en el día 7 podrían haber ganado la siguiente inversión también. Reaseguro.
entra en el filtro de tiempo de 1:00 a 3:00.
algo que no estaba mirando con atención -- resulta que hubo un RSI(7) alcanzando el nivel 80 ayer justo alrededor de la 1:00 (como mostró en su foto de perfil).
mi indicador muestra hasta 1.27000 )