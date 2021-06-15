¡¡¡1200 suscriptores!!! - página 86
¿Y un barco? ¿Y un helicóptero? Me estás insultando.
No te ofendas, es que también hay que escribir correctamente por el hecho de que todo tiene que ser literario ) y a veces mucha gente no entiende las referencias literarias, es mucho más fácil mirar directamente una imagen o entender el discurso cuando es específicamente verbal.
Escribí un script que muestra el historial de señales en el gráfico. De esta señal se desprende que hubo momentos cercanos al colapso.
Bueno, calcúlalo para mí y mira lo que sale, por favor. La señal está en MT4.
Transferiré 1$ a través de ePayments :)
Te apoyo, esas capturas de pantalla muestran la solidez del sistema de principio a fin.
También hay funciones incorporadas - a través del terminal para visualizar las operaciones de la señal de interés
Entonces, ¿a qué acuden los abonados? ¿A la promoción publicitaria o al crecimiento agresivo del saldo?
Ambos factores combinados.
Ya veo, así que no tenemos que soñar....
También hay funciones incorporadas - a través del terminal para visualizar las operaciones de la señal de interés
¡Exactamente! Gracias por recordarme esta función, había olvidado que existía)))
También es duro para ti.
Como era de esperar, el ingrediente secreto es la falta de un ingrediente secreto.
Apertura contundente en el RSI-7 en la M5 (40;80), durante la noche, corta parada y toma. Cerrando a tiempo. Vuelta en U. Entrada en todos los tomates. 1.06.2018-17.12.2018