Rashid Umarov:

¿Y un barco? ¿Y un helicóptero? Me estás insultando.

No te ofendas, es que también hay que escribir correctamente por el hecho de que todo tiene que ser literario ) y a veces mucha gente no entiende las referencias literarias, es mucho más fácil mirar directamente una imagen o entender el discurso cuando es específicamente verbal.

 
Vladimir Tkach:

Escribí un script que muestra el historial de señales en el gráfico. De esta señal se desprende que hubo momentos cercanos al colapso.



Bueno, calcúlalo para mí y mira lo que sale, por favor. La señal está en MT4.

Transferiré 1$ a través de ePayments :)

 
Anatolii Zainchkovskii:

Te apoyo, esas capturas de pantalla muestran la solidez del sistema de principio a fin.

También hay funciones incorporadas - a través del terminal para visualizar las operaciones de la señal de interés


 
¿Qué es lo que atrae a los abonados? ¿Las promociones o el crecimiento agresivo del balance?
 
Ambos factores combinados.

 
Vasiliy Kolesov:

Ambos factores combinados.

Ya veo, así que no tenemos que soñar....

 
Vasiliy Pushkaryov:

También hay funciones incorporadas - a través del terminal para visualizar las operaciones de la señal de interés


¡Exactamente! Gracias por recordarme esta función, había olvidado que existía)))

 
Rashid Umarov:

¿Y el barco? ¿Y el helicóptero? Estás siendo insultante.

Haz que el cursor de la cita no caiga en la versión móvil, entonces quizá suavice mi postura.
 
Petros Shatakhtsyan:


Pues cuéntalo por mí y a ver qué sale, por favor. La señal que está en MT4.

Transferiré 1$ a través de ePayments :)

También es duro para ti.


 

Como era de esperar, el ingrediente secreto es la falta de un ingrediente secreto.

Apertura contundente en el RSI-7 en la M5 (40;80), durante la noche, corta parada y toma. Cerrando a tiempo. Vuelta en U. Entrada en todos los tomates. 1.06.2018-17.12.2018


