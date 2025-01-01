DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayStringUpdate 

Update

Actualiza el elemento de la posición especificada del array.

bool  Update(
   int     pos,         // Posición
   string  element      // Valor
   )

Parámetros

pos

[in] Posición en el array del elemento a cambiar

element

[in] Valor nuevo del elemento

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si el elemento no se puede cambiar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayString::Update(int, string)
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- añade elementos al array
   //--- . . .
   //--- actualiza el elemento
   if(!array.Update(0,"ABC"))
     {
      printf("Error de actualización");
      delete array;
      return;
     }
   //--- borra el array
   delete array;
  }