DeleteRange

Borra un grupo de elementos de la posición especificada.

bool  DeleteRange(
   int  from,     // Posición del primer elemento
   int  to        // Posición del último elemento
   )

Parámetros

from

[in] Posición del primer elemento a partir del cual se borra el rango del array.

to

[in] Posición del último elemento que define el rango a borrar del array.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si los elementos no se pueden borrar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayString::DeleteRange(int,int)
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- añade elementos al array
   //--- . . .
   //--- borra los elementos
   if(!array.DeleteRange(0,10))
     {
      printf("Error al borrar");
      delete array;
      return;
     }
   //--- borra el array
   delete array;
  }
