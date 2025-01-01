DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayStringResize 

Resize

Establece un tamaño nuevo, más pequeño, del array.

bool  Resize(
   int  size      // Tamaño
   )

Parámetros

size

[in] Tamaño nuevo del array.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si se intenta establecer un tamaño menor a cero.

Nota

Cambiar el tamaño del array permite un uso óptimo de la memoria. Se pierden los elementos superfluos de la derecha. Para reducir la fragmentación de la memoria, el incremento del tamaño del array se lleva a cabo en un paso previo mediante el método Step (int), o 16 (predeterminado).

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayString::Resize(int)
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- añade elementos al array
   //--- . . .
   //--- cambia el tamaño del array
   if(!array.Resize(10))
     {
      printf("Error al cambiar de tamaño");
      delete array;
      return;
     }
   //--- borra el array
   delete array;
  }