DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayStringAssignArray 

AssignArray

Copia los elementos de otro array.

bool  AssignArray(
   const string&  src[]      // Array fuente
   )

Parámetros

src[]

[in] Referencia a un array con los elementos fuente que se desean copiar.

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si los elementos no se pueden copiar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayString::AssignArray(const string &[])
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
string src[];
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- asignar otro array
   if(!array.AssignArray(src))
     {
      printf("Error en la asignación del array");
      delete array;
      return;
     }
   //--- utiliza el array
   //--- . . .
   //--- borra el array
   delete array;
  }