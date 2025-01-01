DocumentaciónSecciones
Manual de referencia de MQL5Biblioteca estándarColecciones de datosCArrayStringInsert 

Insert

Inserta un elemento en el array en la posición especificada.

bool  Insert(
   string  element,     // Elemento a insertar
   int     pos          // Posición
   )

Parámetros

element

[in] Valor del elemento a insertar en el array

pos

[in] Posición a insertar en el array

Valor devuelto

true si se ejecuta correctamente, false - si el elemento no se puede insertar.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayString::Insert(string,int)
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- insertar elementos
   for(int i=0;i<100;i++)
     {
      if(!array.Insert(IntegerToString(i),0))
        {
         printf("Error al insertar");
         delete array;
         return;
        }
     }
   //--- utiliza el array
   //--- . . .
   //--- borra el array
   delete array;
  }