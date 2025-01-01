DocumentaciónSecciones
Obtiene el elemento del array de la posición especificada.

string  At(
   int  pos      // Posición 
   ) const

Parámetros

pos

[in] Posición del elemento en el array.

Valor devuelto

El valor del elemento, si se ejecuta correctamente; si se intenta acceder a un elemento de una posición que no existe (el último error ERR_OUT_OF_RANGE).

Nota

Por supuesto, puede tratarse de un valor válido de un elemento del array, de modo que, dado un valor, comprobar siempre el último código de error.

Ejemplo:

//--- ejemplo de CArrayString::At(int)
#include <Arrays\ArrayString.mqh>
//---
void OnStart()
  {
   CArrayString *array=new CArrayString;
   //---
   if(array==NULL)
     {
      printf("Error en la creación del objeto");
      return;
     }
   //--- añade elementos al array
   //--- . . .
   for(int i=0;i<array.Total();i++)
     {
      string result=array.At(i);
      if(result=="" && GetLastError()==ERR_OUT_OF_RANGE)
        {
         //--- Error al leer el array
         printf("Obtener el error del elemento");
         delete array;
         return;
        }
      //--- utiliza el elemento
      //--- . . .
     }
   //--- borra el array
   delete array;
  }