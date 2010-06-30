CodeBaseРазделы
Индикаторы

MA_monika_SAR - индикатор для MetaTrader 4

Leonid Basis | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
5650
Рейтинг:
(5)
Опубликован:
Обновлен:
Работает на диапазонах М1 - Н4.

Автоматически вычисляет следующие 3 диапазона и показывает МА и Parabolic SAR.

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9763

