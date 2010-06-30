Смотри, как бесплатно скачать роботов
MA_monika_SAR - индикатор для MetaTrader 4
- 5650
Работает на диапазонах М1 - Н4. Автоматически вычисляет следующие 3 диапазона и показывает МА и Parabolic SAR.
