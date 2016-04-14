und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
BB_Support - Indikator für den MetaTrader 4
Beschreibung:
Arbeitet nur auf dem M1-Zeitrahmen. Ich verwende die Periodenlängen für M1, M5, H1, D1 aber, wenn nötig, kann die jeder ändern.
Beispiel #1:
M1up[i] = iBands(NULL, PERIOD_M1, M1Period, M1Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i);
M5up[i] = iBands(NULL, PERIOD_M5, M5Period, M5Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_M5);
M15up[i] = iBands(NULL, PERIOD_M15, M15Period, M15Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_M15);
M30up[i] = iBands(NULL, PERIOD_M30, M30Period, M30Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_M30);
Beispiel #2:
M15up[i] = iBands(NULL, PERIOD_M15, H1Period, M15Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_M15);
M30up[i] = iBands(NULL, PERIOD_M30, H1Period, M30Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_M30);
H1up[i] = iBands(NULL, PERIOD_H1, H1Period, H1Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_H1;
H4up[i] = iBands(NULL, PERIOD_H4, H4Period, H4Deviation, 0, PRICE_Ma, MODE_UPPER, i / PERIOD_H4);
Bilder:
