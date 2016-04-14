Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
MA_Support_SAR - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 760
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Arbeitet nur auf dem M1-Zeitrahmen.
Ich verwende die Periodenlängen für M1, M5, H1, D1 aber, wenn nötig, kann die jeder ändern.
Natürlich bedeuten gleiche Farben von MA und Parabolic SAR, gleiche Zeitrahmen.
Viel Glück!
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/9756
RSI Band
Der RSI Indikator, hinzugefügt zu einem Moving AverageNetFlows
Dieser Indikator berechnet die volumenabhängig angepassten Bewegungen von Währung unter Berücksichtigung aller Währungspaare die auf ihrer Plattform verfügbar sind.
BB_Support
Bollinger Bänder auf M1 der Haupt-ZeitrahmenBB_Support_Up
Bollinger Bänder auf dem aktuellen Zeitrahmen der 3 nächst höheren Zeitrahmen.