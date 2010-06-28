CodeBaseРазделы
Индикаторы

MA_Support_SAR - индикатор для MetaTrader 4

Leonid Basis
Описание:

Индикаторы MA_Support и Para_B в совместной работе. Работают на диапазоне М1.

Используются периоды М1, М5, Н1, D1 но, при желании, каждый может переделать периоды под свою тактику.

Естественно, цвета МА и Parabolic SAR совпадают по периодам.

Принимаются любые улучшения.

Всем удачи!

