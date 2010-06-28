Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
MA_Support_SAR - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6781
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Описание:
Индикаторы MA_Support и Para_B в совместной работе. Работают на диапазоне М1.
Используются периоды М1, М5, Н1, D1 но, при желании, каждый может переделать периоды под свою тактику.
Естественно, цвета МА и Parabolic SAR совпадают по периодам.
Принимаются любые улучшения.
Всем удачи!
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/9756
True Range Bands
Моя версия известного индикатора(M) 2 Medians of High-Low Channels
2 линии – середины каналов, образованных максимами и минимумами за разные периоды (настраивается).
RSI Band
RSI наложен на МАLoza (demo)
Наверняка я не первый кто сделал нечто подобное... Этот советник, если можно его так назвать, не пользуется никакими индикаторами, открывает первую позицию (по умолчанию SELL) сразу по включении...