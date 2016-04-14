Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Candles Ratio - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 780
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
PeriodCN - Anzahl der zu vergleichenden Kerzen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/9721
Trinity-Impulse
Nullwerte beschreiben einen Seitwärtstrend. Ein V-förmiger Puls weist auf einen Trendwechsel hin. U-shaped puls - Einstieg in die gleiche Richtung.JK BullP AutoTrader
Der Expert Adviser JK_BullP_AutoTrader wurde mit dem Bulls Power Indikator entwickelt.
Para_B
Parabolic SAR auf dem M1 von allen TimeframesTrue Range Bands
Meine Version des berühmten Indikators