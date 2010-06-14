CodeBaseРазделы
Индикаторы

Соотношение свечей - индикатор для MetaTrader 4

Vladimir Khlystov | Russian English Español Deutsch Português
Единственный параметр - PeriodCN (кол-во сравниваемых свечей)

