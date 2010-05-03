Смотри, как бесплатно скачать роботов
SVS_Oscillator - индикатор для MetaTrader 4
- 7064
Опубликован:
Обновлен:
Описание:
Вариант осциллятора. Вход по смене знака (пересечение 0 оси) см.рис.
Окрашивается в зависимости от положения индикатора относительно 0 оси (+или-) на двух старших периодах к текущему.
Пример: м1 красный,если м5+ м15- ….м1 багровый,если м5+ м15+.
Аналогично синий и зелёный.
