Описание:



Вариант осциллятора. Вход по смене знака (пересечение 0 оси) см.рис.

Окрашивается в зависимости от положения индикатора относительно 0 оси (+или-) на двух старших периодах к текущему.

Пример: м1 красный,если м5+ м15- ….м1 багровый,если м5+ м15+.

Аналогично синий и зелёный.

Картинка:

