CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

SVS_Oscillator - индикатор для MetaTrader 4

Vadim | Russian English Español Deutsch Português
Просмотров:
7064
Рейтинг:
(8)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Описание:

Вариант осциллятора. Вход по смене знака (пересечение 0 оси) см.рис.
Окрашивается в зависимости от положения индикатора относительно 0 оси (+или-) на двух старших периодах к текущему.
Пример: м1 красный,если м5+ м15- ….м1 багровый,если м5+ м15+.
Аналогично синий и зелёный.

Картинка:

Time Jerk Time Jerk

Тиковый индикатор.

FTLM-STLM(AM) FTLM-STLM(AM)

Раскрашенная клаcсика цифровых индикаторов

FXG_sStopLossOrders FXG_sStopLossOrders

Скрипт выставляет на уровне StopLoss-a последней открытой сделки сетку из отложенных ордеров (или только один ордер) в противоположную сторону.

MultiInfo MultiInfo

Индикатор отражает тенденцию валюты в пяти парах.